Saarikko uskoo hallituksen löytävän sovun: ”Suomi tarvitsee toimintakykyisen hallituksen”

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mukaan hallituksen toimintakyky varmistetaan sillä, että lakiesitykset, joista on syviä erimielisyyksiä, eivät etene.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) sanoo hallituspuolueiden puheenjohtajien viisikon edenneen tiistai-illan kokouksessaan ”hyvin ratkaisukeskeisesti” avoinna olevista ja riitaisista lakihankkeista sopien.

– Keskustelut jatkuvat vielä tänään, mutta olen toiveikas, että ne saadaan aikaiseksi. Suomi tarvitsee toimintakykyisen hallituksen ja silloin on varmasti varmempaa jättää sellaisia asioita edistämättä, jotka ovat erimielisiä hallituksen sisällä, Saarikko sanoi toimittajille eduskunnassa.

Hän perusteli toimintakykyisen hallituksen tarvetta sillä, että ”aika on epävarma ja vaikea”.

Saarikko ei halunnut kommentoida yksittäisten lakihankkeiden etenemismahdollisuuksia.

– Tällaisena maailmanaikana on tärkeää, että Suomessa on toimintakykyinen hallitus. Yhtä tärkeää on varmistaa toimintakyky niin, että esitykset, joissa on syviä erimielisyyksiä, eivät etenisi, Saarikko sanoi.

Erimielisyyttä on ollut muun muassa arvonnousu­verosta eli niin sanotusta maastapoistumis­verosta ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan euroistamisesta.

– Mutta saamelaiskäräjälaki pääministerin (Sanna Marin) vaatimuksesta etenee, ja siinä toimintalinjamme on edelleen sama. Keskusta äänestää vastaan, koska ajattelemme eri tavoin saamelaisuuden määritelmästä.

Kokonaisuutta kiistanalaisista lakiesityksistä hiotaan vielä keskiviikon aikana. Hallituksen täytyy antaa viimeiset lakiesitykset eduskunnalle tämän viikon torstaina.

– Uskon, että tässä päästään maaliin, Saarikko sanoi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) vahvistaa IS:lle, että saamelaiskäräjälaki on tarkoitus antaa eduskunnalle torstaina.

Henriksson luonnehti viisikon eilistä kokousta ”eteenpäin katsovaksi”.

– Eteenpäin mennään, ja keskustelut jatkuvat.

Varjoviisikossa vihreitä edustava sisäministeri Krista Mikkonen toivoo, että hallituksessa löydetään ratkaisut kaikkiin asioihin.

– Nyt näyttää hyvältä siinä mielessä, että selvästikin halu neuvotella ja löytää ratkaisuja on kaikilla, Mikkonen sanoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) johtama varjoviisikko jatkaa työtään keskiviikkona iltapäivällä.

Mikkosen mukaan nyt on halua löytää kokonaispaketti, jonka kaikki hyväksyvät, ja hallitus pääsee kiistoista eteenpäin.

– Mitä pikemmin saamme ratkaisut, sen parempi.

Hän ei ottanut kantaa siihen, saadaanko paketti valmiiksi keskiviikkona.