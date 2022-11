Niinistö: Sodassa käytetään nyt rajuinta mahdollista taktiikkaa – aikoo puhua Puolan presidentin kanssa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan esitetyt arviot viittaavat siihen, että Puolaan iskeytynyt ohjus ei ole Venäjän.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan on esitetty arvioita, jotka antaisivat viitteitä siihen, että Puolaan iskeytynyt ohjus ei ole Venäjän ohjus.

– Nyt on hyvä tarkoin tietää, mitä siellä Ukrainassa on tapahtunut ja mistä tuo räjähdyksen aiheuttanut ohjus tai väline on sinne päätynyt, Niinistö sanoi.

Hän puhui tänään keskiviikkona Presidentinlinnassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa, yhdessä Mosambikin presidentti Filipe Nyusin kanssa.

Lehdistötilaisuus koski Nyusin vierailua, mutta Niinistö totesi ymmärtävänsä, että tämän hetkinen tilanne Euroopassa kiinnostaa. Myös presidentti Nyusi totesi ymmärtävänsä tämän.

Niinistön mukaan on hyvä, että eilisiin tapahtumiin liittyen on pidetty niin sanotusti pää kylmänä.

– Oli lähtökohta mikä tahansa, sota on karmea tilanne ja sodassa sattuu asioita. Sellaisiakin, joita ei ole tarkoitettu, Niinistö sanoi.

Uutistoimisto Reuters kertoi aiemmin tänään Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin sanoneen, että Ukrainan ilmatorjuntaohjus aiheutti Puolan räjähdyksen tiistaina. Biden kertoi asiasta G7- ja Nato-maiden edustajille keskiviikkona. Reutersille asiasta kertoivat Nato-lähteet.

Lue lisää: Presidentti Niinistö Puolaan pudonneesta ohjuksesta: ”Sodassa sattuu asioita, joita ei ole tarkoitettu”

Lue lisää: Puolan presidentti: ”Ei merkkejä tahallisesta hyökkäyksestä”

Niinistön mukaan hänen on tarkoitus puhua tänään Puolan presidentin Andrzej Dudan kanssa, mikäli tämä suinkin onnistuu.

– Päähuomio on räjähdyksessä Puolassa, jossa valitettavasti kaksi ihmishenkeä menetettiin, mutta ei pitäisi unohtaa, mitä tapahtui eilen Ukrainassa, Niinistö painotti.

Hänen mukaansa näemme hyvin massiivisen pommihyökkäyksen yhteiskuntaa, sen infrastruktuuria ja sitä kautta siviilejä vastaan.

– Se on tietysti rajuinta mahdollista sodankäynnin taktiikkaa: ei taistellakaan sotilaita, vaan siviilejä vastaan. Taktiikka on aivan selvä. Tuhotaan niin paljon infrastruktuuria, että ukrainalaisten on vaikeaa elää. Se on varsin julmaa ja varmasti myös sotarikoslainsäädännön kannalta tutkittavaa toimintaa, Niinistö sanoi.

Presidentti kuitenkin muistutti, että on tuomarin tehtävä nimetä sotarikos. Sota ei silti Niinistön mukaan oikeuta siviiliväestön pommittamista ja ahdistamista.

– Minun sanomani on oikeastaan nyt se, että huomioidaan nyt pääasia ja sen suhteen on oltava hyvin tuomitseva.