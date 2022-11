Kaikkonen Puolaan osuneesta ohjuksesta: ”Aika moni on yön valvonut”

Kaikkosen mukaan varmuus ohjuksen alkuperästä ja ampujasta saataneen päivässä tai kahdessa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) on vielä varovainen arvioidessaan Puolaan eilen osunutta ohjusiskua

– Mahdollisesti on kyse venäläisvalmisteisesta ohjuksesta. Tässä vaiheessa on hyvin paljon avoimia kysymyksiä, Kaikkonen sanoi toimittajille eduskunnassa ennen puolustusvaliokunnan kokousta.

– On täysin välttämätöntä, että ne huolella selvitetään ennen kuin lähdetään vetämään johtopäätöksiä. Eli hieman malttia tässä nyt tarvitaan, Kaikkonen jatkoi.

Puolustusministeri uskoi, että ohjuksen alkuperä ja ampuja pystytään selvittämään pikaisesti.

– Uskon kyllä, että varsin pitkälle on selvitettävissä, mistä ohjus on tullut ja toivottavasti myös kenen toimesta. Veikkaan, että jo vuorokauden parin sisällä saamme asiasta kyllä jo lisätietoja, Kaikkonen arveli.

Mitä tästä voi seurata?

– Se tietysti riippuu siitä, mistä tässä on ollut kysymys. Onko ollut kysymys tarkoituksellisesta, tahallisesta teosta, vai onko olemassa joku muu selitys. Mahdolliset seuraukset riippuvat aika lailla tästäkin, Kaikkonen vastasi

Kaikkoselta kysyttiin myös muun muassa sitä, mitä seuraa, jos kyse on tahallisesta ohjusiskusta.

– Jos se on tahallinen ja Venäjä on tässä taustalla, niin totta kai kyse on vakavasta asiasta. Mutta kiinnitän huomiota muun muassa siihen, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden arvioi, että on epätodennäköistä, että se olisi Venäjältä ammuttu ohjus.

– Tämä on mielenkiintoinen ja painava lausunto. Yhdysvalloilla on tuolta alueelta hyvä tiedustelutieto. Eli ehkä tässä vaiheessa, ennen kuin vedetään pitkälle meneviä johtopäätöksiä, odotetaan vain lisätietojen saamista alueelta. Suomi tietenkin tukee Puolaa, Kaikkonen totesi.

Puolustusministerin mukaan sodan eskalaation vaara on olemassa, mutta uskoi osapuolten sitä nyt välttävän.

– Tilanne on vakava, kun ohjus on osunut Puolaan, Nato-maahan. Totta kai tässä tilanne on herkkä. Uskon myös, että eri osapuolet välttävät tilanteen eskaloitumista tästä enempää. Tilanteen eskaloituminen voisi johtaa arvaamattomiin kehityskulkuihin.

– Nyt tarvitaan malttia, Puolassa tutkimukset, ja sitten katsotaan mitä niissä saadaan selville, ja vedetään johtopäätöksiä sen jälkeen. Nato-maat ovat kokoontumassa aamupäivällä Brysselissä ja Suomi on tarkkailijana mukana, Kaikkonen sanoi.

Kaikkosen mukaan Suomessa on seurattu Puolan ohjusiskun käänteitä kaiken aikaa.

– Kyllä meillä ulkoministeriössä ja puolustushallinnossa tilannetta analysoidaan ja kerätään kaikki tieto, ja ollaan yhteydessä kumppaneihin. Aika moni on yön valvonut, Kaikkonen kuvaili.

Ulkopolitiikan johdon kokoontumista ei ole tietoa. Tasavallan presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan, TP-Utvan, kokouksista tiedotetaan aina jälkikäteen.