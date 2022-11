Haavisto: Unkarin Nato-ratifioinnin jarruttelu liittyy EU-rahoitukseen

Ulkoministeri Pekka Haavisto on vedonnut, että Unkari ratifioisi Suomen ja Ruotsin turvallisuudelle erittäin tärkeän Nato-jäsenyyden mahdollisimman pian.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoo käyneensä Unkarin ulkoministerin Peter Szijjarton kanssa EU:n äskeisen ulkoministerikokouksen yhteydessä keskustelun siitä, millä aikataululla Unkari aikoo ratifioida Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden.

Haavisto kertoi vedonneensa siihen, että ratifiointiprosessi olisi mahdollisimman nopea Unkarin parlamentissa, koska Nato-jäsenyys on Suomen ja Ruotsin turvallisuudelle erittäin tärkeä asia.

– Varmasti viesti siellä on ymmärretty. Unkarilla on omia huoliaan liittyen EU-rahoituksen osalta ja tuntuu nyt juuri niihin erityisesti keskittyvän, Haavisto sanoi IS:lle tiedotustilaisuudessa.

Ruotsalaislehti Svenska Dagbadet kertoi tiistaina, että Unkari tuskin ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä tämän vuoden puolella. Aiempi aikataulu oli, että ratifiointi toteutuisi joulukuun puoliväliin mennessä.

Turkin osalta Haavisto totesi, että prosessi aloitettiin Madridin huippukokouksessa. Suomen, Ruotsin ja Turkin välinen ensimmäinen kolmikantainen tapaaminen järjestettiin Helsingissä elokuun lopussa.

– Pyrimme saamaan aika pian seuraavan kolmikantatapaamisen, kun Ruotsin uusi hallitus on lähtenyt liikkeelle. Ruotsin uuden hallituksen pyrkimys on myöskin saada Nato-jäsenyys nopeasti ratifioitua.

Unkarin ja Turkin ratifiointien aikataulua Haavisto ei osannut arvioida.

– Joka päivä tehdään töitä sen eteen, että saadaan ne kaksi viimeistä ratifiointia.

Haavisto lisäsi, että Suomi ja Ruotsi eivät ole asian kanssa yksin.

– On suuri joukko Nato-maita, jotka ovat kokeneet tilanteen vähän kiusallisena. Naton avoimien ovien politiikka ei ole toteutunut ideaalilla tavalla Suomen ja Ruotsin osalta tässä tilanteessa. Monet Nato-maat pyrkivät myöskin vaikuttamaan tilanteeseen.

Haavistolta kysyttiin, mikä on Suomen asema Naton tarkkailijajäsenenä, jos Puola vetoaa artikla neljään tai artikla viiden mukaiset toimet käynnistyvät. Neljäs artikla tarkoittaa Nato-maiden konsultaatiota ja viides turvatakuita.

Haaviston mukaan on erittäin tärkeää, että Suomi on mukana keskusteluissa tällä hetkellä ja Suomi saa kaiken Natossa olevan tiedon.

– Pääsemme mukaan keskusteluihin, vaikka emme ole päätöksentekijä.

Ulkoministerin mukaan riski Ukrainan sodan eskaloitumisesta Venäjän ja Naton väliseksi on ollut koko ajan olemassa. Haaviston mukaan nyt ollaan tilanteen äärellä, josta eskaloituminen saattaa lähteä liikkeelle ja sen vuoksi on tärkeää selvittää tarkasti, mitä on tapahtunut.

Puolaan, lähelle Ukrainan rajaa, osui tiistaina ohjus, joka tappoi kaksi siviiliä maatalousalueella. Puolan mukaan ohjus oli venäläisvalmisteinen. Ohjuksen lähtömaa ei ole vielä selvillä.

Natossa on mahdollista käynnistää myös artikla viiden mukaiset toimet tilanteessa, jossa yhteen tai useampaan osapuoleen on kohdistettu aseellinen hyökkäys ja Naton yhteinen solidaarisuus laukeaisi.

– Odotamme Puolalta tarkempia tietoja, Haavisto totesi.