Annika Saarikko kommentoi synkeänä Marinin viimeisimpiä puheita: ”Hyvin valitettavaa”

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan saamelaiskäräjälaki pyritään edelleen tuomaan eduskuntaan riitaisana. Valtiovarainministeri Annika Saarikolla (kesk) on asiaan selkeä kanta.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) saapui tänään tiistaina eduskunnassa median eteen silmin nähden hiljaisena ja synkeänä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi aiemmin tänään Säätytalolla, että saamelaiskäräjälaki halutaan edelleen tuoda eduskuntaan riitaisena. Asia on ollut keskustalle hyvin vaikea.

Saarikko kertoi pitävänsä Marinin ilmoitusta ”hyvin valitettavana”.

– Keskusta tulee pysymään kannassaan ja äänestää valtioneuvostossa tätä esitystä vastaan, Saarikko sanoi. Hän vaikutti vastatessaan herkistyneeltä.

Hänen mukaansa lakiesitys olisi kaivannut aikalisän, jossa kaikki puolueet olisivat yhdessä pohtineet ”tämän tärkeän asian edistämistä”. Saarikko kertoi keskustan ehdottaneen aikalisää.

– Tähän pääministeri ei kuitenkaan halunnut tarttua, Saarikko sanoi.

IS:n tietojen mukaan keskustassa on peräänkuulutettu sitä, että Marin rakentaisi luottamuksen keskustaan uudelleen. Keskustalaiset ovat loukkaantuneet tavasta, jolla saamelais­käräjä­laki tuotiin riitaisana valtioneuvoston asialistalle.

IS kysyi Saarikolta, pitääkö pääministerin rakentaa luottamus keskustaan uudestaan.

– Olemme kyenneet yhdessä pääministerin ja kaikkien hallituspuolueiden kesken suomalaisten tuella viemään tätä maata ja aikoja läpi koronan ja Venäjän aloittaman sodan Euroopassa. Edessä on tiukka talvi hintojen nousun ja energiakriisin keskellä. On Suomen etu, että löydämme näistä yhteiset ratkaisut ja osani tähän varmasti teen, Saarikko vastasi.

Luottamuksen puutteesta IS kysyi myös Säätytalolla Marinilta tänään tiistaina.

Marin ei Saarikon tavoin suoraan vastannut siihen, pitäisikö luottamus rakentaa uudestaan.

Pääministerin mukaan jokainen viidestä puolueesta voi vaikuttaa siihen, millainen yhteistyö hallituksessa on. Marin vakuutti, että Sdp:llä on halua rakentavaan yhteistyöhön kaikkien hallituspuolueiden kanssa.

Eduskunnassa IS kysyi Saarikolta lisäksi sitä, onko pääministerin ja Saarikon välillä ollut kommunikaation puutetta.

– Minä olen ollut valmiina tapaamaan pääministeriä aina silloin, kun hän on sitä pyytänyt, Saarikko vastasi lyhyesti.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) ehdotti eilen maanantaina Ylen A-studiossa niin sanottua kompromissiehdotusta saamelaiskäräjälakiin liittyvän kriisin ratkaisemiseksi. Kurvinen ehdotti, että perustettaisiin parlamentaarinen työryhmä maaliskuun loppuun 2023 asti.

Eräs hallitusta lähellä oleva lähde kertoo IS:lle, ettei hän ollut tietoinen keskustan niin sanotusta kompromissiesityksestä ennen eilistä A-studiota. Hän pitää koko tilannetta erikoisena.

– Ei se mikään kompromissi ollut, lähde kertoo.

Saarikko kommentoi eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan arvioineen, että lakiesitys ei välttämättä tule ehtimään valmiiksi näillä valtiopäivillä.

– Siksi olisimme pitäneet perusteltuna asian merkittävyyden vuoksi, että olisi yhdessä hallitus- ja oppositiopuolueiden kanssa arvioitu sopivaa lain sisältöä, joka saisi vahvan tuen eduskunnassa. Nyt riski on, että esitys annetaan pääministerin vetoomuksesta ja näkemyksestä johtuen, mutta se ei ehdi edes toteutua, Saarikko sanoi.

Saarikko painotti, että saamelaiskäräjälaki on vain yksi auki olevista ja ristiriitoja sisältävistä asioista hallituksen sisällä ja aikataulu on tiukka. Hänen tarkoituksenaan on, että ongelmat saadaan ratkaistua.

– Saamelaiskäräjälaissa pääministeri valitsi poikkeuksellinen toimintatavan, joka on arvaamaton. Silloin etsitään esitykselle tukea ohi hallituksen. Enkä voi olla varma minkälaisia ajanjaksoja ja ratkaisuja se avaa eduskunnassa muihin esityksiin. Mutta tietenkin keskustan tavoite on, että hallitus pystyy näistäkin kiistoista luovimaan eteenpäin.

– Odotan keskusteluja pääministerin kanssa aiheesta.

IS:n tietojen mukaan ministerit kokoontuvat tänään iltakoulun yhteydessä käsittelemään hallituksen tilannetta.