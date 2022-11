Hallitus vääntää ratkaisua viimeisistä laeista kovan paineen alla – ”Peli on niin likaista, että vaikea sanoa, mitä käy”

Viimeiset lakiesitykset pitää antaa eduskunnalle torstaina, eikä eduskunta ole myöntänyt niille lisäaikaa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) johtama varjoviisikko kokoustaa tiistaina iltapäivällä. Varjoviisikko yrittää löytää ratkaisua viimeisistä lakiesityksistä, jotka hallitus vielä antaa. Myös hallituspuolueiden puheenjohtajien viisikko on koolla illalla.

Neuvottelut eivät ole viime päivinä sisällöllisesti edenneet, sillä erimielisyys saamelaiskäräjälaista on jumittanut keskustelut muista lakiesityksistä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi tiistaina, että tarkoituksena on antaa esitys saamelaiskäräjälaista valtioneuvostolle tämän viikon torstaina. Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko ilmoitti, että keskusta äänestää lakiesitystä vastaan valtioneuvoston yleisistunnossa ja eduskunnassa.

Lue lisää: Annika Saarikko kommentoi synkeänä Marinin viimeisimpiä puheita: ”Hyvin valitettavaa”

Muut hallitusryhmät eivät ole lämmenneet maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen (kesk) kompromissiksi kutsumalle ehdotukselle, että perustettaisiin parlamentaarinen työryhmä laatimaan ehdotusta saamelaiskäräjälaista. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) totesi, että ehdotus vain lykkäisi asiaa eteenpäin.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Lue lisää: Kurvisen ehdotukselle tyly vastaanotto saamelais­käräjien jäseniltä – ”Keskusta on mestari keksimään viivytys­taktiikoita”

Varjoviisikon aikataulupaine alkaa olla kova, sillä viimeiset lakiesitykset pitää antaa eduskunnalle tämän viikon torstaina. Eduskunnan pääsihteeri Marja-Leena Paavola kertoo IS:lle, että eduskunta ei ole myöntänyt lisäaikaa lakiesityksille.

Kiistanalaisia lakiesityksiä on noin viisitoista. Niistä keskusta ei esimerkiksi ole halukas antamaan eduskunnalle lakiesitystä maastapoistumisverosta eli arvonnousuverosta.

Vasemmistoliitto Sdp:n tukemana puolestaan ei halua viedä eteenpäin lakiesitystä työttömyysturvan euroistamisesta.

Hallituksen tilannetta luonnehditaan vaikeaksi. Keskustan toimintaa saamelaiskäräjälain osalta hämmästellään edelleen. Pääministeripuolueessa pidetään kiinni näkemyksestä, että lakiesityksen antamisesta riitaisena eduskunnalle oli sovittu, mutta keskusta ryhtyi jarruttamaan lain etenemistä.

– Keskusta on pitkin matkaa rikkonut yhdessä sovitut asiat, mutta nyt peli on niin likaista, että vaikea sanoa, mitä käy. Koska ainoa kriisi on heidän kannatuskriisinsä, ei meillä muilla ole työkaluja korjata sitä, eräs hallituspuolueen edustaja kuvailee.

Toisaalta sopuunkin vielä uskotaan ja siihen, että kaikki hallituspuolueet haluavat toimintakykyisen hallituksen.

Ensi vuoden täydentävästä talousarviosta hallitus on pystynyt sopimaan. Marinin johtama talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi esitystä tiistaiaamuna ja valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä esitys torstaina.

Lue lisää: IS:n tiedot: Hallitus löysi täydentävästä budjetista sovun, keskusta taipui

Täydentävässä talousarviossa ei ole keskustan ajamaa maatalouspakettia eikä Kiurun ehdottamaa hoitojonojen purkurahaa. IS:n tietojen mukaan maatalous- ja hoitorahoista ei ole tarkoitus neuvotella enää tällä viikolla, vaan niistä sopiminen siirtyy myöhemmäksi.

Maatalousrahoille nähdään kuitenkin tarvetta myös muissa hallituspuolueissa, mutta niistä ja hoitorahoista sovittaneen vasta ensi vuoden ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä. Lisätalousarviota on kaavailtu alustavasti helmikuulle.