IS SEURAA

Viron pääministeri Kaja Kallas vierailee Suomessa ja puhuu Paasikivi-seuran kokouksessa.

Viron pääministeri Kaja Kallas vierailee tiistaina Suomessa. Hän puhuu Paasikivi-seuran tilaisuudessa, ja ISTV näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä kello 13.30 alkaen.

Voit seurata lähetystä jutun videoikkunassa kello 13.30.

Kokouksen aihe on ”The Great Battle of Our Time” eli ”Aikamme suuri taistelu”.

Kallas ja Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) osallistuivat Suomen ja Viron yhteistyötä käsittelevään kutsuseminaariin Säätytalolla ja pitivät tiedotustilaisuuden.