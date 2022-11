Teemu Keskisarjan kolumni: Ryhtyisinkö tasavallan presidentiksi?

Valtakunnan ykkösvirkaan kuuluu paljon paskaduunia, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Teemu Keskisarja.

Epäluottamuksellisissa ravintolakeskusteluissa on minua lähestytty vasemmalta, oikealta ja keskustasta: Asettuisitko Teemu ehdolle pressanvaaleissa? Yksi pyytää oman porukkansa keulakuvaksi, useampi vastustajilleen riippakiveksi. Vastaan kaikille diplomaattisesti, että puolueiden valitseminen on hankalaa monista yhtä miellyttävistä vaihtoehdoista.

Vasemmistoon tykästyin, kun pyörin pioneeripiireissä 1970–80-luvulla ja Työväen Shakkiliitossa sen lakkauttamiseen asti. Nuorena broilerina suoritin Korpilahdella maalaisliittolaisen Alkio-opiston. Vanhemmiten laajensin viiteryhmiäni laskelmoidusti. Sitouduin sateenkaari-ideologiaan sukupuolivähemmistöjen historian tutkijana. Vaalirahoitukseni kannalta ovat hedelmällisiä kytkökset, joita solmin rahavaltaan yrityshistoriikkien kirjoittamisen kautta. Evankelis-luterilaisen kirkon suosioon sulkeuduin tunnetusti jumalisena miehenä.

Olen sepustuksillani kosiskellut nationalisteja, sosialisteja, humanisteja ja onanisteja. Eiköhän siinä ole jo 70–80 prosenttia äänistä.

Vaalivoittoni olisi varma. Kuka muu muka?

Kaappini on täynnä luurankoja, mutta tutkiva journalismi ei kerkeä kolistella niitä lyhyessä kampanjassa. Presidenttitietäni ei katkaise mikään. Kyse on vain siitä, haluanko minä vai en.

Houkutuksia riittää. Valtionpäämiehenä saisin kostaa todellisille ja kuvitelluille vihollisilleni. Kauden jälkeen ponnahtaisin kansakunnan kaapin päälle yläsarjaan, patsaaksi ja tauluksi koulujen seinille. Jee.

Mitenkäs työnkuva? Mietiskelyssä, päiväkirjan pitämisessä ja kylillä kulkemisessa olen haka. Tunnistan heikkoutenikin. Kaukomatkailu ja arvovieraiden isännöiminen pelottaa. En osaa kuin pikkasen viroa ja vanhaa ruotsia.

On varmaan masentavaa ”johtaa ulkopolitiikkaa” vailla mahdollisuutta oikeisiin valtiotekoihin kuten edes Suomenlahden ulkosaarten palautukseen. Nuokkuminen kansainvälisissä konferensseissa ja hautajaisissa vallattomien kruunupäiden kanssa, pönötys kotilinnassa ja twitter-velvollisuudet tuntuvat kamalilta.

Presidenttiydestä puolet on paskaduunia. Sen delegoimiseen minulla on idea. Koivistosta saakka valta on pienentynyt. Jatkakaamme kehitystä varapresidentin viralla.

Hyväksyn itselleni suoralta kädeltä ainakin nämä viisi varapresidenttiä.

Matti Vanhasen pitkän leveän selän takana olisi kiva lymytä kättelyjonossa. Pekka Haavisto pystyy valtiovierailemaan eksoottisissa maanäärissä, joihin en itse koskisi pitkällä suksisauvallakaan. Jussi Halla-aho on sometaustainen asiaosaaja. Mika Aaltola voisi minun nimissäni analysoida joka päivä syvällisin sanakääntein, että Ukrainan sota ratkeaa keväällä, ellei sitten jo talvella tai vasta kesällä ja syksyllä. Sanna Marinin lähettäisin kauniimpana kaksoisolentonani kaikkiin edustustilaisuuksiin, joissa kansalaisten keski-ikä on alle 80 vuotta.

Säätäköön eduskunta poikkeuslain varapresidentin virasta, niin minä Teemu Aleksis Keskisarja suostun Suomen tasavallan presidentiksi. Mutta jos rikkinäinen demokratia ei yhtään tule vastaan, taidan jättää väliin.

Kirjoittaja on historioitsija.