Lakiesityksestä loukkaantunut keskusta vaatii: pääministeri Marinin on ratkaistava hallituksen riidat

Keskusta ei ole valmis hyväksymään täydentävää talousarviota ilman maatalouden tukipakettia, ja kiistanalaisista lakiesityksistä pitäisi puolueen mielestä laatia kompromissi.

Hallituspuolueiden neuvottelut ensi vuoden täydentävästä talousarviosta ovat loppusuoralla IS:n tietojen mukaan. Erityisavustajien oli tarkoitus viimeistellä yksityiskohdat maanantaina iltapäivällä ja tavoitteena on, että talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyy täydentävän talousarvion tiistaiaamuna.

Yhteisymmärrys peruspaketista on löytynyt, mutta hankalimmat asiat eli keskustan ajama maatalouspaketti ja Sdp:n esitys hoitojonojen purkamisesta aiotaan lykätä eteenpäin ensi vuoden ensimmäiseen lisätalousarvioon.

IS:n tietojen mukaan täydentävän talousarvion suuruus on 600–700 miljoonaa euroa. Tästä vajaat 400 miljoonaa euroa rahoitetaan kehyksen sisältä. Lisäksi kehyksen ulkopuolelta rahoitetaan reilun 200 miljoonan euron edestä menoja, joita kutsutaan Ukrainan sotaan ja koronaan liittyviksi poikkeamiksi.

Täydentävässä talousarviossa on muun muassa valtion virastojen vuokrankorotuksia sekä Natoon ja itärajan aidan rakentamiseen liittyviä määrärahoja.

Lisäksi keskusta on esittänyt maatalouspakettia, jonka koko on yli 300 miljoonaa euroa. Hallituskumppaneiden mukaan maatalouspaketin koko on pyörinyt jossain vaiheessa jopa 400 miljoonassa eurossa, mutta keskustalaiset lähteet kiistävät tämän. Myös vihreät ovat vaatineet pakettiin 50 miljoonan euron edestä rahoja muun muassa biokaasutuotantoon ja uusiutuvan energian investointitukeen.

IS:lle arvioidaan, että realistinen loppusumma maatalouspaketille voisi olla 150–200 miljoonaa euroa, mutta paketin sisällöstä ei ole päästy edes neuvottelemaan.

Sdp:n tulkitaan nokittaneen keskustaa esittämällä puolestaan 700:aa miljoonaa euroa hoitojonojen purkamiseen. Hallituskumppanit luonnehtivat esitystä kuitenkin keskeneräiseksi eikä siitä käynyt ilmi, olisiko paketti tarkoitus rahoittaa kehyksen sisältä vai ulkopuolelta. Hoitojonojen purulle nähdään tarvetta, mutta esitettyä suuruusluokkaa ei pidetä nykyisessä taloustilanteessa mahdollisena.

Muissa hallitusryhmissä nähdään, että maatalouspaketista ja hoitotakuurahoista voitaisiin päättävää vasta lisätalousarviossa, jota on alustavasti kaavailtu helmikuulle. Keskusta on kuitenkin toista mieltä.

Keskustalähteistä perustellaan IS:lle maatalouden huoltovarmuustoimista päättämistä jo nyt sillä, että ne edellyttävät lainsäädäntöä, joka pitäisi antaa torstaihin mennessä. Erityisen kiireellisenä keskusta pitää lannoitteista ja maataloustuottajien sähkötuesta päättämistä. Toisesta hallituslähteestä huomautetaan kuitenkin, että torstai on takaraja vain niille lakiesityksille, joiden on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta.

Vaikka täydentävästä talousarviosta on jo löytynyt sopu, hallituspuolueissa pidetään mahdollisena sitä, että koko paketti revitään vielä auki. Tällä viikolla hallituksen pitäisi nimittäin päästä sopuun myös viimeisistä vielä antamattomista lakiesityksistä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) johtama varjoviisikko neuvotteli maanantaina iltapäivällä reilusta kymmenestä lakiesityksistä, joista on kiistaa hallituksessa. Varjoviisikko on ollut koolla useampaan kertaan viikonlopun aikana, mutta neuvottelut ovat olleet jumissa saamelaiskäräjälaista syntyneen riidan vuoksi.

Pääministeripuolue on pyytänyt keskustaa tuomaan pöytään kompromissi­esityksen, jolla voitaisiin ratkaista riita saamelais­käräjä­laista. Keskusta ei kuitenkaan ole tehnyt kompromissi­esitystä useista pyynnöistä huolimatta. Keskustan mielestä saamelais­käräjä­lakia ei voida ratkaista erillään muista neuvottelu­pöydissä olevista laeista, vaan kompromissi­esitys pitäisi tehdä isommasta kokonaisuudesta ja tämän kompromissi­esityksen pitäisi keskustalaisten mielestä tulla pääministeri Sanna Marinilta (sd).

Keskustalaiset ovat loukkaantuneet tavasta, jolla saamelais­käräjä­laki tuotiin riitaisana valtioneuvoston asialistalle. Heidän mielestään Marin suhmuroi lakiesityksen yhdessä oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (sd) kanssa keskustan selän takana. Sdp:n mukaan lakiesityksen lisäämisestä valtioneuvoston yleisistunnon asialistalle keskiviikkoiltana välikysymys­keskustelun jälkeen oli sovittu keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon kanssa.

Keskusta on pyytänyt saamelaiskäräjälakia pöydälle jo kahdesti valtioneuvoston istunnossa. IS:n saamien tietojen mukaan pöytääminen kolmatta kertaa ei olisi enää mahdollista oikeuskansleri Tuomas Pöystin näkemyksen mukaan, ja tämä tunnustetaan myös keskustassa. Näin ollen saamelais­käräjä­laista äänestettäisiin valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina, elleivät hallitusryhmät löydä asiassa muunlaista ratkaisua.

Sdp:stä todetaan, että jos keskusta ei kerro, miten saamelais­käräjä­lakia pitäisi sen mielestä muuttaa, jäljelle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin viedä pöydällä olevaa lakiesitystä sellaisenaan eteenpäin.

Keskustassa nähdään, että jos saamelais­käräjä­laki tuodaan valtioneuvoston istuntoon yksittäisenä asiana asiana, puolueen ministerit äänestävät sitä vastaan ja jos pelisäännöt rikotaan yhdessä asiassa, hurlumhei-meininki leviää pian koko eduskuntaan.