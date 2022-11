Kaikki riita­kysymykset yhä ratkaisematta – Marinin hallituksella on tulevalla viikolla tukala tilanne: Tulos tai ulos

Hallitusryhmien ainoa yhteinen kokoontuminen isänpäivänä oli valtioneuvoston ylimääräinen lyhyt istunto, jossa keskusta toistamiseen nosti saamelaiskäräjälain pois asialistalta.

Keskusta ja muu hallitus riitelevät lukuisista eri kysymyksistä. Saamelaiskäräjälaki ja reilu tusina muuta hankalaa lakiesitystä on pantu varjoviisikon ratkaistavaksi. Sdp:tä edustaa varjoviisikossa Krista Kiuru ja keskustaa Antti Kurvinen.

Ensi viikko on kohtalokas pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitukselle.

Hallituksella on lukuisa määrä riitoja, jotka pitäisi ratkaista käytännössä keskiviikkoiltaan mennessä. Niin sanotusti valoa tunnelin päässä ei ole ollut näkyvissä.

Viikonloppuna edistystä ei tapahtunut missään keskeisissä kiistakysymyksissä.

– On se aika jumissa. Ei ole selkeää neuvotteluasemaa, koska keskustalle mikään ei suurin piirtein käy, hallituslähteet kuvaavat neuvottelutilannetta.

Jos hallitus ei saa ensi viikolla päätöksiä aikaiseksi, eduskunta ei ehdi enää käsitellä lakiesityksiä vaalikauden loppuun mennessä, ja hallitus alkaa ajautua toimintakyvyttömäksi.

Päällimmäinen kysymys viikonloppuna on ollut kiistanalainen ja monimutkainen saamelaiskäräjälaki.

Kiistakysymyksiä ratkoo niin sanottu varjoviisikko, joka kokoontui perjantaina ja lauantaina neljä kertaa. Sunnuntai oli pyhitetty isänpäivälle.

Seuraavan kerran varjoviisikko neuvottelee ja kokoontuu IS:n tietojen mukaan maanantaina iltapäivällä. Hallituksen johtoviisikko on pysynyt sivussa kiistakysymyksistä, eikä viisikko kokoontunut lauantaina ja sunnuntaina lainkaan.

Sunnuntaina isänpäivänä hallitusryhmien ainoa yhteinen tapaaminen oli valtioneuvoston ylimääräinen istunto, jonka ainoa asia oli saamelaiskäräjälaki, ja keskusta nosti toisen kerran lakiesityksen pöydälle.

Valtioneuvoston istunto on lähinnä tekninen kokous, jossa ei neuvotella ja käydä pitkiä keskusteluja. Tällä kertaa lakiesityksen pöytäämistä esitti puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

Saamelaiskäräjälakia ja muita hallituksen keskeneräisiä lakihankkeita ratkomassa on ollut niin sanottu varjoviisikko.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen on IS:n saamien tietojen mukaan ollut varjoviisikon neuvotteluissa niin sanotun pahan poliisin roolissa.

IS:n tietojen mukaan maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) on puhunut varjoviisikon neuvotteluissa ISOILLA kirjaimilla ja käyttänyt roisia kieltä.

– Kurvisen kielenkäyttö ei ehkä ole ongelma, vaan se, että keskustalla ei ole innokkuutta neuvotella oikein mistään, hallituslähteet kuvailevat tilannetta IS:lle.

Hallituslähteistä kerrotaan, että neljä muuta hallituspuoluetta (sd, vihr, vas ja r) ovat pyytäneet keskustalta saamelaiskäräjälaista omaa vaihtoehtoa hallituksen lakitekstin parantamiseksi, erityisesti kiistanalaisiin pykäläkohtiin 3 ja 9. Keskusta ei ole vastannut kertaakaan siihen, mikä olisi sen oma kompromissiesitys lakitekstiin.

Keskustasta kerrotaan IS:lle, että puolueen vaihtoehto on se, että hallitus ottaa koko lain pois valtioneuvoston asialistalta ja alkaa neuvotella.

Keskusta haluaa käytännössä, että hallitus hautaisi saamelaiskäräjälain uudistuksen myös tällä vaalikaudella.

Laki on monimutkainen ja monisyinen. Myös saamelaisilla on hallituksen lakiesityksestä erimielisyyttä, ja hallituksen esitystä vastustaa kahdeksan kaikkiaan 21:stä saamelaiskäräjien jäsenestä.

Keskustalla ei ole suuria haluja ottaa kantaa kiistanalaiseen esitykseen, koska se on Lapissa ylivoimaisesti suurin puolue.

Saamelaiskäräjälakia on yritetty korjata kolmen hallituskauden ajan siinä onnistumatta. YK on moittinut lakia syrjiväksi, ja Marinin hallituksen puolueet keskustaa lukuun ottamatta haluavat rukata lakia.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) tulee esittämään saamelaiskäräjälakia taas ensi torstain valtioneuvoston istunnossa.

– Saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi tarvitaan uusi saamelaiskäräjälaki. Tänään se on jo toistamiseen pöydätty keskustan toimesta valtioneuvoston istunnossa. Teen töitä sen eteen, että voin antaa lakiesityksen eduskunnalle ensi viikon aikana, Henriksson twiittasi.

Tekee keskusta mitä tahansa, saamelaiskäräjälaki tullee ensi viikolla valtioneuvoston päätettäväksi.

Keskustalle on annettu vapaat kädet äänestää saamelaiskäräjälakiesitystä vastaan niin valtioneuvostossa kuin eduskunnan suuressa salissa.

Keskusta on moittinut muuta hallitusta pelisääntöjen rikkomisesta, kun se on tuomassa riitaisan lakiesityksen valtioneuvoston istuntoon.

Pääministeri Sanna Marin ja valtiovarainministeri Annika Saarikko ovat olleet sana sanaa vastaan -väittelyssä siitä, onko hallituksessa sovittu saamelaiskäräjälain tuomisesta valtioneuvoston istunnon päätettäväksi.

Jos ja kun hallitus ensi viikolla äänestää valtioneuvoston istunnossa saamelaiskäräjälaista, laki etenee hallituksen enemmistön äänin eduskunnan käsittelyyn.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan pitäisi pystyä muotoilemaan helmikuun loppuun mennessä hallituksen esityksestä perustuslain kestävä mietintö.

Lain läpimeno on enemmän kuin epävarmaa. Jos perustuslakivaliokunta saisi aikaan mietintönsä, laki todennäköisesti kaatuisi eduskunnan äänestyksessä keskustan ja opposition äänin.

Vaikka laki ei läpi menisi, niin lakia ajaneet Sdp, vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp voivat sanoa, että he ainakin yrittivät korjata saamelaiskäräjälakia.

Ensi viikolla keskeisessä asemassa on peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) johtama varjoviisikko, jolle on jätetty ratkottavaksi kaikki avoinna olevat, valmisteluputkessa olevat hallituksen lakiesitykset.

Kiurun ja Kurvisen lisäksi varjoviisikkoon kuuluvat sisäministeri Krista Mikkonen (vihr), pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r) sekä Li Anderssonin valtiosihteeri Dan Koivulaakso (vas).

Saamelaiskäräjälain lisäksi varjoviisikon ratkottavana on reilu tusina kiistanalaista hallituksen lakiesitystä, joista hallitus on eri otteissa aiemmin jo päättänyt. Ne ovat kuitenkin joillekin hallituspuolueille vaikeita. Eli päätettävänä on se, mitkä lakiesitykset vielä viedään eduskuntaan ja mistä lakiesityksistä luovutaan tällä vaalikaudella.

Keskusta vastustaa valtaosaa pöydällä olevista hankalista lakiesityksistä. Äänekkäimmin keskusta on vaatinut niin sanotun exit-veron hylkäämistä. Vasemmistoliitto on ollut puolestaan poikkiteloin ansiosidonnaisen työttömyysturvan euroistamista vastaan.

Jostain varjoviisikossa sentään on tiettävästi sovittu. IS:n tietojen mukaan varjoviisikko tulee esittämään, että hallitus luopuisi lakiesityksestään ruuhkamaksuista.

Paine on siis varjoviisikolla, jonka pitäisi todennäköisesti keskiviikkoiltaan mennessä saada aikaan sopu, jos hallitus aikoo jatkaa päätöksentekoaan.

Torstaina on valtioneuvoston istunto, jossa hallituksen pitäisi hyväksyä vaalikauden loput lakiesityksensä, jotta ne ehdittäisiin käsitellä eduskunnassa ennen maaliskuuta ja vaalikauden päättymistä.

Myöhemminkin hallitus voi lakiesityksiään eduskuntaan tuoda, jos se niistä kykenee päättämään ja jos eduskunnan valiokunnille löytyisi aikaa ja mahdollisuuksia niitä käsitellä.

Saamelaiskäräjälain ja muiden kiistanalaisten lakien lisäksi hallitus riitelee ensi vuoden budjetin täydennysosasta.

Tässä avainasemassa ovat ministereiden talouspoliittiset erityisavustajat ja tarvittaessa hallituksen johtoviisikko.

Hallitus on aika lailla yhtä mieltä siitä, että ensi vuoden budjettiin pitää lisätä 600–700 miljoonaa euroa lähinnä teknisistä syistä: valtion kiinteistömenot kallistuvat energian hinnan vuoksi, tiehankkeisiin tulee lisähintaa esimerkiksi roimasti kallistuneen bitumin vuoksi, sotealueet tulevat tarvitsemaan lisärahaa, itärajalle rakennettava aita nielee euronsa ja Nato-jäsenyydestäkin tulee lisäkuluja.

Sen sijaan riitaa on tämän päälle ehkä tulevista euroista. Keskusta haluaisi 300 miljoonaa maatalouden tukipakettiin, vihreät ja vasemmistoliitto puolestaan penäävät tässä tapauksessa noin sataa miljoonaa euroa maatalouden päästöjen vähentämiseen ja Sdp on Kiurun johdolla alkanut vaatia 700 miljoonaa lisäeuroa hoitovelan lyhentämiseen.