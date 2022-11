Tänään asiasta ei käyty neuvotteluja, kiista jatkuu ensi viikolla.

Valtioneuvosto piti tänään ylimääräisen istunnon kello 18.

Istunnossa oli päätettävänä yksi asia, saamelaiskäräjälaki. Keskusta odotetusti otti asian pöydälle, ja päätös lain antamisesta jää valtioneuvoston ensi viikon istuntoon.

Asiasta ehti ensimmäisenä twiitata oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r).

– Saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi tarvitaan uusi saamelaiskäräjälaki. Tänään se on jo toistamiseen pöydätty keskustan toimesta valtioneuvoston istunnossa. Teen töitä sen eteen, että voin antaa lakiesityksen eduskunnalle ensi viikon aikana, Henriksson twiittasi.

Valtioneuvoston istunto on tekninen, eli valtioneuvoston istunnoissa ei neuvotella tai käydä pitkä keskusteluja.

Riita saamelaiskäräjälaista kärjistyi julkiseksi torstaina. Keskusta ei halua lakiesitystä nykymuodossaan lainkaan, eikä keskusta ole vielä esittänyt omaa kompromissiesitystään muulle hallitukselle.

Keskustan ministereille ja kansanedustajille on annettu vapaat kädet äänestää saamelaiskäräjälaista. Keskusta on moittinut muuta hallitusta pelisääntöjen rikkomisesta, kun se on tuomassa riitaisan lakiesityksen valtioneuvoston istuntoon.

Eri hallitukset ovat vuodesta 2011 lähtien yrittäneet korjata saamelaiskäräjälakia paremmaksi, ja YK on antanut Suomelle moitteet syrjivästä laista.

Hallituspuolueista Sdp, vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp kokevat velvollisuudekseen yrittää korjata saamelaiskäräjälakia. Keskusta ei halua lainkaan hallituksen sorvaamaa lakiesitystä käsittelyyn.

Laki on kiistanalainen myös saamelaisten keskuudessa. Esimerkiksi saamelaiskäräjien 21:stä jäsenestä kahdeksan vastustaa hallituksen esitystä.

Lakiesityksen voi vielä kolmannen kerran pyytää pöydälle valtioneuvoston istunnossa. Jos ja kun hallitus ensi viikolla äänestää valtioneuvoston istunnossa saamelaiskäräjälaista, hallituksen enemmistön äänin laki etenee eduskunnan käsittelyyn.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan pitäisi pystyä muotoilemaan helmikuun loppuun mennessä hallituksen esityksestä perustuslain kestävä mietintö. Jos perustuslakivaliokunta saisi aikaan mietintönsä, laki todennäköisesti kaatuisi eduskunnan äänestyksessä keskustan ja opposition äänin.