Kommentti: Riitaa riidan perään – Marinin hallitus hölmöilee ihan itse

Ei ihme, jos itse kukin on pudonnut kärryiltä viime päivien poliittista sirkusta seuratessaan, kirjoittaa politiikan toimittaja Mika Lehto.

Miksi hallitus urpoilee urakalla?

Hyvä kysymys.

Hallitus joten kuten nitkutteli keskiviikkona eteenpäin välikysymyksestä EU:n ennaltamisasetuksesta, mutta uutta, yhtä lailla itse aiheutettua kriisiä pukkaa pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen asialistalle.

Politiikan penkkiurheilijoilla ei ainakaan ole tylsää, kiitos hallituspuolue keskustan, joka painoi paniikkinappulaa ja lähti laukalle lokakuun murheellisten kannatuslukujen jälkeen.

Katsomosta on vaikea ymmärtää keskustan – ja koko hallituksen toiminnan järkevyyttä, vaikka vaalikauden lopussa hallitusten toimintakyky tapaa heiketä, ja usein myös rapautua.

Marinin hallitus on ajamassa hyvää vauhtia päin seinää. Keskusta on neliraajajarrutuksessa ja iltalypsyllä muita vastaan, ja muillakin puolueilla on ollut kiusaus alkaa nokittaa kiukuttelijaa. Pääministeri Marin ei saa stoppia riitelylle ja yhteistä konklaaviaan kuriin.

Saamelaiskäräjälaista on tullut elämää suurempi asia keskustalle.

Keskustan toimintaa on arkijärjellä vaikea ymmärtää.

IS:n tietojen mukaan keskustalle tarjottiin ensin vaihtoehtoa, että sen kolme Lapin kansanedustajaa saisi äänestää lakiesitystä vastaan. Tämä ei keskustalle käynyt.

Hallituslähteet kertovat IS:lle, että keskusta antoi vastineeksi hallitukselle kolme omaa vaihtoehtoaan.

Ensimmäinen keskustan vaihtoehto oli lain hylkääminen. Tämä ei muulle hallitukselle sopinut.

Keskustan toinen vaihtoehto oli sen oma versio saamelaiskäräjälaista, mutta muun hallituksen mielestä keskustan lakiteksti olisi ollut mahdoton toteuttaa.

Kolmas keskustan vaihtoehto oli, että niin valtioneuvoston istunnossa kuin eduskunnan suuressa salissa keskustan ministerit ja kansanedustajat saavat äänestää lakia vastaan.

IS:n tietojen mukaan muu hallitus ja keskusta sopivat, että keskustan kolmas vaihtoehto kyllä sopii: keskusta saa äänestää saamelaiskäräjälakia vastaan valtioneuvostossa ja eduskunnassa. Asian piti olla pois päiväjärjestyksestä, ja keskustan ei lakia tarvitse hyväksyä.

Riita saamelaiskäräjistä roihahti toissa päivänä torstaina.

Saamelaiskäräjälaki oli sovitusti valtioneuvoston istunnon asialistalla. Hallituskumppanien yllätykseksi keskusta alkoi aamupäivällä rummuttaa, että se ei hyväksy hallituksen esitystä ja iltapäivän valtioneuvoston istunnossa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) pyysi esityksen pöydälle.

Huomenna sunnuntaina edessä on todennäköisesti saman sirkuksen uusinta. Hallitus kokoontuu kello 18 ylimääräiseen valtioneuvoston istuntoon, asialistalla vain saamelaiskäräjälaki, ja joku muu keskustaministeri kuin Kurvinen nostaa mitä ilmeisimmin lain taas pöydälle.

Keskustalla on vielä ehkä torstaina mahdollisuus pöydätä laki valtioneuvoston istunnossa kolmannen kerran. Torstai on viimeinen päivä, jolloin hallituksella on mahdollisuus jättää tällä vaalikaudella lakiesityksiään eduskunnalle.

Lakiesitys voi siis keskustan kikkailulla hautautua? Ei.

Mikään ei estä hallitusta tuomasta lakiesityksiään eduskuntaan vielä ensi torstain jälkeen, jos se vain valiokuntien ohjelmaan sopii, ja näin on myös aiemmin voitu toimia.

Keskustan sirkus ei estä lakiesityksen antamista. Hallitus joko ensi viikon torstaina tai taas sunnuntain ylimääräisessä istunnossa antaa lakiesityksen saamelaiskäräjistä, keskustaministerit äänestävät vastaan ja laki tulee eduskuntaan.

Vielä pöhkömmäksi asia muuttuu, kun ryhtyy miettimään saamelaiskäräjälain läpimenomahdollisuuksia eduskunnassa.

Jos ja kun keskusta on lakiesitystä vastaan, ja oppositio oletettavasti myös, lakiesitys kaatuu varmasti.

Monimutkaista saamelaiskäräjälakia on yritetty korjata jo kolmen hallituskauden ajan. Suomi sai saamelaiskäräjälaista moitteet YK:lta, ja Marinin hallituksen on pakko yrittää lakia rukata.

Ei olisi yllätys, jos saamelaiskäräjälakiesitys kaatuisi omaan mahdottomuuteensa perustuslakivaliokunnan seulassa ja aikapulassa.

Miksi hallitus yleensä edes tuo vaikeaa lakia eduskuntaan? Vihreät, vasemmistoliitto. Sdp ja Rkp voivat sanoa, että he ainakin yrittivät. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilla (r) on henkilökohtainen kunnia kyseessä, sillä Henriksson yritti saamelaiskäräjälakia korjata samassa tehtävässä jo Kataisen hallituksessa.

Ei hallitus saamelaiskäräjälakiin kaadu, mutta se on tekemässä tätä menoa itsestään toimintakyvyttömän.

Hallitus alkaa olla sekasortoisessa tilassa. Saamelaiskäräjien lisäksi päälle painavat tällä hetkellä keskeneräiset lakiesitykset ja ensi vuoden budjetin täydennysosa.

Tarvitseeko edes sanoa: riitaa on.

Niin sanottu varjoviisikko yrittää parhaillaan ratkoa sitä, mitkä hallituksen lakiesityksistä ehditään tuoda torstaihin mennessä valtioneuvoston käsiteltäväksi, ja mistä esityksistä luovutaan.

IS:n tietojen mukaan varjoviisikon pöydällä on ollut kaikkiaan 67 lakiesitystä, jota ei ole vielä tuotu valtioneuvoston päätettäväksi ja sieltä viety eduskuntaan.

Hallituslähteet kertovat IS:lle, että 13 lähinnä teknistä lakiesitystä pyyhittiin pois pöydältä, ja niitä ei ole kiireellistä toteuttaa. Ja 40:stä lakiesityksestä vallitsee sopuisa yhteisymmärrys.

Kähinää on 14:stä lakiesityksestä, jotka hallitus on hallitusohjelmassaan tai muissa yhteyksissä sopinut.

Suurin kalabaliikki varjoviisikossa on niin sanotusta exit-verosta, jota keskusta on alkanut vastustaa kaikin voimin. Keskustan puolustukseksi on sanottava, että lainsäädännön arviointineuvosto antoi lakiesitykselle pyyhkeet, ja valtiovarainministeriö on suhtautunut myös kriittisesti lakitekstin muotoiluihin. Muutamasta muusta verolaista on myös riitaa keskustan ja muun hallituksen välillä.

Vasemmistoliitto on, kuittailuna keskustalle, alkanut vastustaa heille epämieluisaa lakia: ansiosidonnaisen työttömyysturvan euroistamista.

IS:lle kerrotaan, että varjoviisikko mitä ilmeisemmin hyllyttää esityksen ruuhkamaksuista. Eli tällä vaalikaudella ei luoda lainsäädäntöä, joka antaisi kunnille halutessaan mahdollisuuden periä ruuhkamaksuja.

Ensi viikko on kohtalokas hallituksen lopputaipaleelle.

Marinin on saatava rivit suoriksi, muuten loppuaika on yhtä hullun myllyä tai hallitus joutuu jättämään eroanomuksensa ennen aikojaan.

Paine hallituksen pannusta laukeaa osittain torstaihin mennessä, jolloin varjoviisikon viimeistään pitäisi päästä sopuun putkeen tuotavista hallituksen lakiesityksistä, ja saamelaiskäräjälain odotetaan taas olevan valtioneuvoston istunnossa.

Näiden lisäksi hallituksessa riittää vielä riideltävää yllin kyllin.

Hallitus on tekemässä ensi vuoden budjettiin 600–700 miljoonan menolisäykset, koska esimerkiksi energian hinta nostaa valtion kiinteistömenoja, tiehankkeiden raaka-aineet ovat kallistuneet, hyvinvointialueille varaudutaan antamaan lisäeuroja tai itärajalle rakennettava aita ja Nato-jäsenyys vievät omat euronsa. Näistä ei ole riitaa.

Riitaa on siitä, mitä kaikkea muuta lisää eri hallituspuolueet ensi vuoden budjettiin haluavat.

Huutokaupan aloitti, yllätys, yllätys, keskusta.

Keskusta alkoi vaatia 300 miljoonan euron tukipakettia maataloudelle. IS:lle kerrotaan hallituslähteistä, että sen maatalouspaketin pohjia ei tehty virkatyönä, eikä valtiovarainministeriö nähnyt keskustan omalle esitykselle huoltovarmuusperustetta.

HS on kertonut, että vasemmistoliitto ja vihreät ovat tämän vastineeksi esittäneet kymmeniä miljoonia euroja maatalouden päästöjen vähentämiseksi.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on puolestaan alkanut vaatia 700 miljoonaa euroa hoitovajeen paikkaamiseksi.

Hallitus taitaa nykyisellään saada aikaiseksi riidan melkein mistä tahansa sisäpolitiikan kysymyksestä.

Hyvällä syyllä voi kysyä, onko hallituksen toiminnassa tällä hetkellä mitään järkeä?