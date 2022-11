Hallitus kokoontuu sunnuntaina saamelaiskäräjälaista syntyneen kovan riidan vuoksi.

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohen mukaan pääministeri Sanna Marin (sd) on ymmärtänyt väärin, kenelle lisäaika saamelaiskäräjälaissa oli tarpeen.

– Marin ei antanut keskustalle kahta päivää aikaa, vaan keskusta antoi Marinille kaksi päivää aikaa, Lohi sanoo.

Lohi viittaa Marinin eilen antamiin lausuntoihin. Marin sanoi torstaina, että keskustan ministereillä on kaksi päivää aikaa perehtyä asiakirjoihin liittyen Antti Kurvisen (kesk) esityksestä valtioneuvoston istunnossa pöydättyyn saamelaiskäräjälakiin.

Hallitus on kokoontumassa sunnuntaina valtioneuvostonistuntoon. Ministerin käsikirjan mukaan pöydättyä asiaa voi käsitellä seuraavan kerran aikaisintaan kolmen päivän kuluttua eli tässä tapauksessa nyt sunnuntaina.

Lue lisää: Saamelais­käräjälain uudistus repii hallitusta – tästä on kyse

– Sitten katsotaan, tarvitaanko lisää aikaa, vai loppuuko aika kesken. Uudistus tarvitaan, mutta ei tämän sisältöisenä, Lohi sanoo.

Lohi ei siis pidä varmana sitä, että asia ratkeaisi edes sunnuntain istunnossa.

Lohen mukaan keskusta ei ole hallituksen kriisiviikkojen aikana keskellä viestinyt pääministeri Marinille, että saamelaiskäräjälaki voitaisiin tuoda riitaisena eduskuntaan.

– Keskusta on ainoastaan todennut, että meillä ei ole hallituksessa enemmistöä, joten emme voi estää, jos laki tuodaan eduskuntaan. Kyllähän sen pitäisi olla selkeä signaali pääministerille ja muille puolueille, jos keskusta sanoo näin, Lohi sanoo ja jatkaa:

– Täytyy olla totaalinen väärinymmärrys, jos kuvitellaan keskustan sanoneen, että laki voidaan tuoda eduskuntaan, mutta keskusta äänestää vastaan. En muista tältä tai edelliseltä vaalikaudelta vastaavia tapauksia.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan hän oli sopinut keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon kanssa aiemmin, että hallitus voi antaa esityksen saamelaisista eduskunnalle huolimatta siitä, että keskusta ei tue esitystä.

Marin oli keskustellut saamelaiskäräjälaista Saarikon kanssa myös tällä viikolla.

Hallituslähde sanoo IS.lle, että on noloa, jos ”keskusta jatkaa leikkiä asialla vielä sunnuntain valtioneuvoston istunnon jälkeen”.

Hallituslähde ei ymmärrä keskustan puheita siitä, ettei vaihtoehto lain tuomisesta eduskuntaan olisi ollut pöydällä. Hän pohtii, onko Saarikko onnistunut kommunikaatiossa omaa ryhmäänsä kohtaan.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan hän oli sopinut keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon kanssa aiemmin, että hallitus voi antaa esityksen saamelaisista eduskunnalle huolimatta siitä, että keskusta ei tue esitystä

– Olen itse ollut paikalla kokouksessa, jossa Saarikko toi pöydälle kesällä vaihtoehdon siitä, että saamelaiskäräjälain voi tuoda eduskuntaan, mutta keskusta voisi äänestää sitä vastaan, IS:lle sanotaan.

Paine hallituksen kattilassa on nyt kova. Saamelaislakia on yritetty uudistaa jo kolmella hallituskaudella. Hallituksen on annettava viimeiset lakiesityksensä torstaihin mennessä. Ennen sitä sillä on edelleen tuhti tukku erimielisyyksiä setvittävänä.

Sdp pitää saamelaiskäräjälain viemistä läpi tällä hallituskaudella kunniakysymyksenä. Kyse on paitsi YK:lta tulleista moitteista, myös ihmisoikeuskysymyksestä. Lisäksi Sdp vetoaa asiassa siihen, että lakiesitys kuuluu hallitusohjelmaan.

Lue lisää: Sanna Marin toivoo, ettei yksikään hallituspuolue halua ajaa maata kriisiin: ”Hallituksen toimintakyky on kääntynyt”

Eilen torstaina nähtiin poikkeuksellinen mittelö, kun valtiovarainministeri Saarikko kritisoi Marinia Twitterissä siitä, että tämä rikkoo vakiintuneita pelisääntöjä yrittämällä tuoda lain riitaisana eduskuntaan.

Marin oli Saarikon twiitistä hämmentynyt.

Lohen mielestä pääministerin ja valtiovarainministerin kohdalla puhutaan isommasta kysymyksestä.

– Jos pääministerin ja valtiovarainministerin keskinäinen viestintä ei toimi, eivätkä he ymmärrä toisiaan, niin se on todella huolestuttavaa, Lohi sanoo.

Saamelaiskäräjälaki on säädetty vuonna 1995. Lohen mukaan keskeiset ongelmat laissa liittyvät keskustan näkökulmasta ihmisoikeuskysymyksiin.

Sosiaalisessa mediassa keskustaa on syytetty lain tahallisesta jarruttamisesta.

– Kyse ei ole siitä, ettei keskusta haluaisi uudistaa lakia, Lohi sanoo.

Keskustalle keskeisin ongelma saamelaiskäräjälaissa ei ole ainoastaan se, kuka on saamelainen tai kenellä on oikeus äänestää.

Kansanedustaja Markus Lohen mukaan kyse ei ole siitä, ettei keskusta haluaisi uudistaa lakia.

– Sen lisäksi siellä esitetään niin, että voitaisiin poistaa sellaisia henkilöitä, jotka eivät täytä uutta määritelmää. Ei ole kohtuullista, että ihmiset, jotka ovat päässeet saamelaiskäräjille ja identifioivat itsensä saamelaisiksi, heitä lähdettäisiin poistamaan sieltä aktiivisesti.

Lohi siis haluaa, että saamelaiskäräjälain uudistamisessa kuultaisiin kaikkia saamelaisryhmiä.

Pohjimmiltaan ongelma siis kiteytyy saamelaiskäräjälain lappalaispykälään.

Aiemmin saamelaismääritelmä oli ainoastaan kieliperusteinen, mutta vuonna 1995 siihen lisättiin niin kutsuttu lappalaispykälä. Pykälän mukaan etnisesti suomalainen voi asettua ehdolle ja äänestää saamelaiskäräjävaaleissa, jos hän ”on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa”.

Eduskuntaan tuotavaksi kaavailtu lakiuudistus poistaisi saamelaiskäräjälaista lappalaispykälän ja jatkossa tärkein saamelaisuuden kriteeri olisi kieli. Lakiuudistuksen vastustajien mielestä laki sulkisi saamelaiskäräjiltä ihmisiä, joilla heillä mielestään olisi oikeus päätöksentekoon.

Oppositiosta kokoomus ja perussuomalaiset eivät ole ilmoittaneet julkisesti kantojaan saamelaiskäräjälakiin, koska siitä ei ole vielä laajemmin keskusteltu puolueissa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on kertonut vastustavansa lakiesitystä sen nykyisessä muodossa, mutta ei ole halunnut ottaa kantaa puolueen linjaan. Puolue on suhtautunut lakiesitykseen lähtökohtaisesti kielteisesti.

Purran mukaan ongelma on se, että saamelaiskäräjät eivät lain nykymuodossa tai näillä muodoin uudistettuna edusta niin sanottua alkuperäisväestöä, vaan se kattaa vain tietyt ryhmät.

Myöskään kokoomuksessa yleistä keskustelua ei vielä ole käyty. Se ei odottanut lakia tuotavaksi eduskuntaan tällä hallituskaudella.

Lue lisää: Markus Lohen mukaan keskusta ei hyväksy saamelais­käräjälakia – Marin: Keskustalla halua riitauttaa asioita

Saamelaiskäräjälain pitkää uudistusprosessia ovat leimanneet erilaiset näkökannat. Yhteneväistä näkemystä siitä, kuka voidaan määrittää saamelaiseksi, ei ole löytynyt. Esimerkiksi osa inarinsaamelaisista tukee lakiesitystä, mutta osa ei.

Syyskuussa joukko inarinsaamelaisia allekirjoitti vetoomuksen, jolla he halusivat vedota päättäjiin saamelaiskäräjälain uudistamisen puolesta. Vetoomuksella haluttiin tuoda esiin se, että monet inarinsaamelaisista tukevat lakia ja saamelaiskäräjien politiikkaa.

Inarinsaamelaiset saamelaiskäräjien jäsenet Anu Avaskari ja Inka Kangasniemi puolestaan kirjoittivat kesäkuussa Lapin Kansassa, että lakiuudistus ei toteutuessaan noudattaisi demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta. Heidän mukaansa useilta saamelaisilta vietäisiin äänioikeus vaaleissa.

Saamelaisaktivisti ja Maria Ohisalon (vihr) entinen avustaja Petra Laiti puolestaan sanoo, että nykyinen lakiesitys on se kompromissi, johon saamelaisyhteisö on suostumassa.

– Ei tule sitä vaihtoehtoa, että suostumme keskustan vaatimuksiin, koska ne rikkovat meidän oikeuksiamme. Niin kauan kuin tilanne on tällainen, yhteisömme ei luovuta, Laiti sanoo.