JSN kertoo ratkaisuistaan Marinin bilevideoiden uutisointia koskeviin kanteluihin

Käsittelyssä on ollut 16 kantelua, jotka koskivat muun muassa yksityisyydensuojaa ja tietojen tarkastamista.

Julkisen sanan neuvoston (JSN) on määrä tänään perjantaina kertoa ratkaisuistaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) bilevideoiden uutisointia koskeviin kanteluihin.

Useat tiedotusvälineet julkaisivat kesällä uutisia ja sosiaalisessa mediassa liikkuneita videoita juhlista, joihin pääministeri Marin osallistui elokuussa. Yksityisasunnossa kuvatuilla bilevideoilla Marin tanssii, ja videoilla näkyy myös muita juhliin osallistuneita.

JSN on saanut kaikkiaan 30 kantelua bilevideoiden julkaisuista ja uutisoinnista mediassa. Käsittelyssä on ollut 16 kantelua, joita neuvosto on käynyt läpi tällä viikolla kahtena perättäisenä päivänä järjestetyissä kokouksissaan.

JSN käsitteli tiistain kokouksessaan kanteluita, jotka liittyivät yksityisyydensuojaan. Nämä kantelut olivat yksityishenkilöiden tekemiä, eikä niille ollut hankittu Marinin tai muiden videoilla esiintyneiden henkilöiden suostumusta. Neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen otti kantelut kuitenkin käsittelyyn, koska videoiden julkaisu oli herättänyt laajaa keskustelua ja epätietoisuutta hyvän journalistisen tavan rajoista.

– Siksi puheenjohtaja katsoi, että asian käsittelylle oli erityisen painava syy, JSN:n tiedotteessa sanottiin.

Keskiviikon kokouksessa käsittelyssä olivat vuorostaan muut videoihin ja niiden uutisointiin liittyneet kantelut. Nämä kantelut koskivat tietojen tarkistamista ja lähdekritiikkiä, juttujen muokkausmerkintöjen asianmukaisuutta, mielipiteiden ja sepitteen sekoittumista tosiasioihin ja erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutuneiden kuulemista.

Kolme videoilla esiintyvistä ihmisistä oli antanut suostumuksensa viimeksi mainitun kantelukohdan käsittelyyn. Muihin ihmisiin mahdollisesti kohdistunutta erittäin kielteistä julkisuutta neuvosto ei käsittele.

Ratkaisut käsittelyssä olleista kanteluista julkistetaan JSN:n verkkosivuilla tänään perjantaina kello 14, jolloin neuvoston on määrä myös pitää tiedotustilaisuus asiasta.