Vuodelta 1995 olevaa saamelaiskäräjälakia on yritetty uudistaa noin kymmenen vuotta.

Hallitus on ajautunut kriisiin saamelaiskäräjälain uudistamisen takia. Pääministeri Sanna Marin (sd) haluaa esityksen saamelaiskäräjälain uudistamisesta eduskuntaan, mutta keskusta vastustaa esityksen antamista.

Saamelaiskäräjät hoitaa saamelaisten omaa kieltä ja kulttuuria ja heidän asemaansa alkuperäiskansana koskevia asioita, kuten porotaloutta. Saamelaiskäräjien 21 jäsentä valitaan vaaleilla. Käräjät perustettiin vuonna 1996 ja samalla sen edeltäjä saamelaisvaltuuskunta lakkautettiin.

Saamelaiskäräjälain muuttamista on valmisteltu noin kymmenen vuotta, koska muun muassa YK ja perustuslakiasiantuntijat ovat moittineet Suomea rotusyrjinnän vastaisen lain loukkaamisesta.

Vuonna 1995 säädettiin saamelaiskäräjälaki, johon on perustuslakiasiantuntijoiden, saamelaiskäräjien ja YK:n mukaan jäänyt virhe, joka mahdollistaa sen, että saamelaiskäräjille pääsee henkilöitä, jotka eivät ole saamelaisia.

Pohjimmiltaan kiistassa on siis kyse siitä, kuka on saamelainen. Nykyisen lain mukaan tärkein kriteeri on kieli, mutta lisäksi saamelainen on henkilö, joka pitää itseään saamelaisena ja jolla on objektiivinen peruste saamelaisuudelle.

Saamelaiskäräjälaissa on niin sanottu lappalaispykälä, jota osa saamelaiskäräjistä on vastustanut vuodesta 1996 lähtien.

Lappalaispykälän mukaan etnisesti suomalainen voi asettua ehdolle ja äänestää saamelaiskäräjävaaleissa, jos hän ”on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa”.

Pykälää on kritisoitu, koska saamelaisuus ei ole sama asia kuin lappalaisuus eivätkä lappalaiselinkeinoja kuten porotaloutta harjoittaneet välttämättä ole olleet saamelaisia.

Pykälän mukaan saamelaisuus voi siis perustua elinkeinoon. Pykälän vastustajien mukaan taas saamelaisuus ei voi perustua elinkeinoon, vaan saamelaisuuden tärkeimmän perustan pitäisi olla kieli – kuten on Ruotsissa ja Norjassa.

Lakiuudistus poistaisi saamelaiskäräjälaista lappalaispykälän ja jatkossa tärkein saamelaisuuden kriteeri olisi kieli. Lakiuudistuksen vastustajien mielestä laki sulkisi saamelaiskäräjiltä ihmisiä, joilla heillä mielestään olisi oikeus päätöksentekoon.

Lakiuudistuksen kannattajien mukaan nykyinen laki mahdollistaa sen, että saamelaiskäräjille valitaan ihmisiä, jotka eivät ole saamelaisia.