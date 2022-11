Kansanedustaja Mikko Kärnän mielestä rosvon viittaa on turha sovitella keskustalle.

Keskustan varapuheenjohtajan Markus Lohen mukaan keskusta haluaa uudistaa saamelaiskäräjälakia, mutta ryhmä ei hyväksy lakiesitystä, joka oli tarkoitus antaa eduskunnalle torstaina.

– Tämä malli, jota nyt esitetään, ei keskustalle käy, Lohi sanoi toimittajille eduskunnassa.

Lohen mukaan lakiesityksessä ei ole huomioitu kaikkia saamelaisryhmiä. Hänen mukaansa pahin epäoikeudenmukaisuus lakiesityksessä on se, että vuosia saamelaiskäräjillä toimineet henkilöt voidaan poistaa kokonaan vaaliluettelosta.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kertoo, että kahdeksan saamelaiskäräjien 21 jäsenestä on lähettänyt ministereille ja kansanedustajille hätähuudon, että lakia ei voida hyväksyä tässä muodossaan.

– Rosvon viittaa on turha sovitella keskustan päälle. Meillä on valmius lakia muuttaa, mutta silloin täytyy noudattaa hallitusohjelmaa, jossa me olemme yksiselitteisesti kirjanneet, että huolehditaan kaikkien saamelaisten ja saamelaisryhmien oikeuksista, Kärnä sanoo.

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi sanoo, että jos hallituspuolueilla ei ole keskinäistä luottamusta, se on hallituskysymys.

Lohen mukaan kyse ei ole pelkästään saamelaiskäräjälaista, vaan toimintatavoista.

– Hallituksen ei pitäisi koskaan tuoda sellaisia lakeja, jotka ovat ristiriitaisia ja joista suoraan sanotaan, että me vastustamme, vaan pitäisi neuvotella ja hakea keskitien kompromissi, Lohi näkee.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi aiemmin torstaina sopineensa keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon kanssa, että lakiesitys annetaan riitaisena eduskunnalle.

Lohen mukaan keskustalla on erilainen käsitys asiasta.

– Keskusta on koko ajan matkan varrella sanonut, että tämän sisältöistä lakia me emme kannata. Jos se tuodaan vastoin meidän tahtoamme, me äänestämme vastaan. Näin me tulemme toimimaan niin valtioneuvostossa kuin eduskunnassa.

Myös keskustan kansanedustaja Katri Kulmuni sanoo, ettei keskusta ole hyväksynyt erimielisen esityksen antamista valtioneuvostolle.

Lohi nostaa esille hallituksen toimintakyvyn, jos sillä ei ole keskinäistä luottamusta.

– Hallituskysymys on se, jos menee hallituspuolueiden välistä luottamus. Toivottavasti siihen ei ajauduta, mutta se vaatii, että toimitaan pelisääntöjen mukaan.

Keskustan ministerit pyysivät valtioneuvoston istunnossa tänään saamelais­käräjälakiesityksen pöydälle.

Marin toteaa, että keskustan ministereillä on nyt kaksi päivää aikaa perehtyä asiakirjoihin. Sen jälkeen valtioneuvosto voi pitää uuden istunnon.

– Itselläni on valmius kutsua valtioneuvoston istunto koolle myös viikonloppuna, Marin sanoi eduskunnassa.

Hän toisti sopineensa Saarikon kanssa tällä viikolla, että asia viedään eduskuntaan.

Marin sanoo, että hänelle oli yllätys se, että lakiesityksen antaminen riitaisena eduskunnalle ei nyt keskustalle käykään. Hänen mukaansa keskusta itse on esittänyt sitä yhtenä vaihtoehtona kesästä asti.

– Me olemme yrittäneet hallituksessa löytää sellaisen esityksen ja kompromissin, että hallitus voisi olla yksimielisesti tämän takana, mutta on käynyt ilmeiseksi, että sellaista esitystä ei ole mahdollista löytää.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan ei ollut löydettävissä sellaista ratkaisua saamelaiskäräjälaista, jonka taakse keskusta tulisi.

Marinin mukaan esitys on nyt annettava eduskunnalle, sillä vaalikauden viimeiset lakiesitykset täytyy antaa ensi viikon aikana.

Hänen mukaansa on epävarmaa, meneekö laki eduskunnasta läpi, koska hallitus ei seiso sen takana yksimielisesti.

Marin sanoo kokevansa velvollisuudekseen tuoda esityksen saamelaiskäräjälaista eduskunnalle, koska Suomi on saanut siitä YK:n ihmisoikeuskomitealta huomautuksen siitä, ettei asiaa ole esitetty.

– Toivon tietenkin, että tämä eduskunnasta menee läpi.

Saamelaiskäräjälakia on yrittänyt jo useampi hallitus, mutta se ei ole edennyt.

Marin kertoo yllättyneensä, kun hän huomasi Saarikon twiitin, jonka mukaan keskusta pöytää asian valtioneuvoston istunnossa.

Viisikko oli tänään koolla ennen valtioneuvoston istuntoa.

– En ihan saanut selville sitä, miksi tämä asia haluttiin julkisuuden kautta tällä tavalla riitauttaa ja syyttää pelisääntöjen rikkomisesta, kun tästä asiasta oli nimenomaisesti sovittu, että näin menetellään, Marin sanoo.

Marinin mukaan keskusta on haastanut hallituksessa muitakin sopuja, kuten kehysriihessä tehtyjä päätöksiä.

– Esimerkiksi arvonnousuvero on nostettu esille ja muitakin kysymyksiä on edelleen avoimena. Tiedämme, että keskustalla on halua muitakin aiemmin sovittuja asioita riitauttaa.

Marinin mukaan varjoviisikko kokoontuu perjantaina käymään läpi lakiesityksiä, joita ei ole vielä eduskuntaan viety. Varjoviisikkoa johtaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).