Hallitus on tuomassa kiisteltyä saamelaiskäräjälakia tänään eduskuntaan riitaisana, vaikka neuvottelut eivät ole tuottaneet kompromissia. Asia vahvistetaan IS:lle hallituslähteistä.

Saamelaiskäräjälakia on yritetty uudistaa jo kolmella hallituskaudella.

Saamelaiskäräjälain vastuuministerinä toimii oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp). Lakia ollaan tuomassa eduskuntaan sdp:n tukemana, mutta esitystä vastustaa keskusta.

IS:n tietojen mukaan kokoomuksessa asiasta ei ole vielä sisäisesti keskusteltu, koska oletus oli, ettei laki etene tällä kaudella, sillä asia on ollut hallituksessa niin riitainen.

Kokoomus asettuneekin äänestyksessä ratkaisevaan asemaan. Tällä hetkellä tiedossa on, että kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto olisi asettumassa lakia vastaan.

– Hallituksen sisällä on kova paine vihreiden ja vasemmiston suunnalta. Asia on vaikea keskustalle, mutta ristiriitaa on ilmeisesti myös sdp:n sisällä. Eduskuntakäsittelystä tulee varmaan aika mielenkiintoinen. Laki voi jumiutua perustuslakivaliokuntaan, hallituslähde kertoo IS:lle.

Suomi sai viimeksi kesäkuussa langettavan ratkaisun YK:n rotusyrjintäkomitealta rotusyrjinnän vastaisen yleissopimuksen loukkaamisesta. Ratkaisu liittyy korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen sallia saamelaiskäräjien vaaliluetteloon ihmisiä vastoin käräjien vaalilautakunnan arviota.

IS:n tietojen mukaan hallituksessa on katsottu tarpeelliseksi saattaa saamelaiskäräjälaki valtioneuvoston istuntoon paitsi YK:n moitteiden vuoksi myös siksi, että kyseessä on ihmisoikeuskysymys.