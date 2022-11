Hallitus iski kokoomuksen kimppuun: ”Puolue katsoo nyt, että hanskat kannattaa heittää tiskiin”

Keskusta otti itselleen kunnian hallituksen linjan kiristymisestä luonnon ennallistamisasetuksen suhteen, kun hallitus vastasi opposition välikysymykseen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan luonnon ennallistamisasetuksella on tärkeä tavoite, mutta EU-komission ehdotus ei ole hyväksyttävissä ilman olennaisia muutoksia.

– Valtioneuvosto pitää välttämättömänä, että Suomelle syntyviä kustannuksia pyritään alentamaan merkittävästi. Tämä on keskeinen neuvottelutavoite, Marin linjasi hallituksen välikysymysvastauksessa eduskunnassa keskiviikkona.

Marinin mukaan välttämätöntä on myös lisätä jäsenmaiden liikkumavaraa.

Suomen vuotuiset kustannukset ennallistamis­asetuksesta olisivat komission arvion mukaan 931 miljoonaa euroa. Suomelle aiheutuisi asetuksesta kolmanneksi eniten kustannuksia Ranskan ja Espanjan jälkeen.

Hallituspuolueet neuvottelivat vastauksestaan opposition välikysymykseen peräti 40–50 tuntia. Lopulta myös keskusta hyväksyi tekstin.

Keskustan ryhmäpuheen pitänyt kansanedustaja Anne Kalmari kiitteli Marinia siitä, että pääministeri on kiristänyt hallituksen linjaa.

– Keskusta ei hyväksy EU-komission esittämää ennallistamisasetusta. Saman totesi myös pääministeri hallituksen puolesta, Kalmari sanoi.

Kalmarin mukaan komission esitys tarkoittaisi Suomen metsien laajamittaista rämettämistä päästölähteiksi ja viljavien turvepeltojen vettämistä pilalle sekä eduskunnan budjettivallan ja Suomen metsäpoliittisen päätösvallan menettämistä.

– Eurooppalaisissa pöydissä pitää neuvotella lujemmin. Brysselin pakkovallalle pitää sanoa ei niin, että kovakorvaisinkin komissaari kuulee, Kalmari paalutti.

Keskustan Anne Kalmarin mielestä eurooppalaisissa pöydissä pitää neuvotella lujemmin.

Välikysymyksen ensimmäisenä allekirjoittanut kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen (kok) syytti hallitusta siitä, ettei se ole kyennyt hoitamaan Suomen asioita riitelyltään, eikä selkeää kantaa asetukseen ole vieläkään.

– Komission esitys EU:n ennallistamisasetukseksi on niin räikeästi epäreilu ja kallis Suomelle, ettei pitäisi olla mitään epäselvää siinä, että Suomen olisi Ruotsin lailla pitänyt vastustaa asetusta alusta alkaen, Grahn-Laasonen sanoi.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mielestä hallitukselle ei pidä antaa mandaattia hyväksyä asetusta muutetussakaan muodossa, vaan se tulee hylätä kokonaan.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) ihmetteli, mitä on tapahtunut kokoomuksen EU-politiikalle.

– Näyttää siltä, että se on kasvanut kiinni perussuomalaisiin. Ääni on Jaakobin, mutta ovatko kädet Esaun? Jos tässä jotakin pitäisi pikaisesti ennallistaa, niin se on kokoomuksen EU-politiikka, Tuppurainen totesi.

Myös Kalmari sanoi olevansa huolissaan, aikooko kokoomus nyt kääntää kelkkansa.

– Tähän asti kokoomus on ollut sitä mieltä, että vastustetaan, mutta neuvotellaan täysillä, mutta nyt tuntuu, että käännetään kannat vastakkain ja kävellään neuvotteluista pois. Haluaisin, että kokoomuksen kanta olisi selkeä.

Marin puolestaan sanoi ihmettelevänsä opposition puheenvuoroissa sitä, että nyt jo pitäisi sanoa kategorisesti ei.

– Se olisi huonointa vaikuttamistyötä, mitä Suomi voisi tehdä. Me emme pystyisi millään tavoin vaikuttamaan enää esityksen sisältöön, jos me nyt sanoisimme ei, Marin sanoi.

Kokoomuksen Sanni Grahn-Laasosen mielestä Suomen olisi pitänyt Ruotsin lailla vastustaa luonnon ennallistamisasetusta.

Kokoomuksen Anne-Mari Virolaisen mukaan hallituksen sanamuodot ovat tiukentuneet erittäin paljon välikysymysvastauksessa ilmeisesti keskustan vaatimuksesta.

– Todellakin keskustan linja näkyy ja kuuluu tässä välikysymysvastauksessa, keskustan Jouni Ovaska vahvisti.

Keskustan ryhmäjohtaja Eeva Kalli kiitteli pääministerin ”linjakasta vastausta”, josta kävi selkeästi ilmi se, että hallitukselle EU-komission asetusehdotus ei sellaisenaan käy.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen tarttui puheisiin hallituksen linjan kiristymisestä ja kysyi, tarkoittaako tämä sitä, että valtioneuvoston kannasta poiketen Suomen tulee vastustaa asetusehdotusta.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr) puolestaan ihmetteli, millaista uskottavuutta kokoomuksen EU-osaamisella on, jos puolue katsoo nyt, että hanskat kannattaa heittää tiskiin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kiisti näkemyksen siitä, että kokoomus vastustaisi vain asetusta ja löisi hanskat tiskiin.

– Ei kukaan ole niin sanonut. Me olemme sanoneet, että me emme hyväksy tätä esitystä tässä muodossa, ja tässä on valtava ero, Orpo totesi.

Marin huomautti, että Grahn-Laasosen mukaan Suomen olisi pitänyt vastustaa asetusta alusta alkaen, mutta Orpon mielestä tämä ei tarkoita sitä, että Suomen pitäisi jo etukäteisesti sanoa ei.

– Eli mikä nyt on kokoomuksen linja? Pitäisikö meidän etukäteisesti sanoa ei, vai pitäisikö meidän pyrkiä vaikuttamaan, Marin kysyi.

Marinin mukaan hän itse ja hallitus edustaa sitä linjaa, että on asioita, joita asetuksesta halutaan muuttaa.

– Pahinta myrkkyä, mitä me voisimme tässä kohtaa tehdä, on sanoa kategorisesti ”ei”. Silloin me emme pystyisi tähän asetuksen sisältöön millään tavalla vaikuttamaan, Marin sanoi.

Välikysymyksessä ovat mukana kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perjantaina.