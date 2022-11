Näin suuri on Suomen delegaatio ilmastokokouksessa: kymmenet ihmiset lentävät Suomesta Egyptiin – suurin osa ei osallistu neuvotteluihin

Suomella on Egyptin COP27-ilmastokokouksessa vajaan 70 hengen valtuuskunta.

Suomi osallistuu isolla joukolla Egyptin ilmastokokoukseen.

Pariviikkoiseen kokoukseen Suomen valtuuskuntaan on nimetty 71 jäsentä, asiantuntijaa ja avustajaa.

Ministeritason ilmastoneuvottelujen lisäksi Sharm el Sheikissä pidetään lukuisia joukko virkamiesten ja asiantuntijoiden seminaareja ja oheistapahtumia.

Suomesta Sharm el Sheikin ilmastokokoukseen ei pääse oikein muulla kuin lentokoneella: viime viikonloppuna, tällä viikolla tai ensi viikolla kaikkiaan noin 60 valtuuskunnan jäsentä lentää Suomesta Egyptiin ja takaisin.

Aivan kaikki valtuuskunnan 71 jäsentä ei Egyptin kokoukseen osallistu, esimerkiksi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja hänen erityisavustajansa eivät Sharm el Sheikiin mene, ja yksi virkamies oli perunut matkansa.

Lisäksi kaikki valtuuskunnan jäsenet eivät ilmastokokoukseen Suomesta matkaan lähde, sillä valtuuskunnan 71 jäsenestä yhdeksän työskentelee Kairon lähetystössä. Kairosta Sharm el Sheikiin on tietä pitkin noin 500 kilometriä, Helsingistä noin 5 500 kilometriä.

Hintalappua ilmastokokouksen lennoille ei vielä ole saatavilla, koska jokainen ministeriö ja muut osallistujat maksavat maksansa oman työnantajansa piikkiin, ja viime sunnuntaina alkanut kokous kestää ensi viikon perjantaihin.

Yksi poikkeus maksajasta on, ympäristöministeriö maksaa myös nuorisojärjestö Allianssin edustajien matkat.

Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana on pääministeri Sanna Marin (sd), joka lensi sunnuntaina Helsinki-Vantaalta Amsterdamin kautta, josta hän matkusti Egyptiin paikan päälle Hollannin pääministerin virkakoneella ja palasi jo tiistaina Suomeen Istanbulin kautta.

Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Egyptin ilmastokokouksessa, pääministeri Sanna Marin ehti jo käydä paikan päällä ja tulla takaisin Suomeen.

Suomen valtuuskunnan jäsenet viipyvät Egyptissä vaihtelevan ajan.

Ensi viikolla Egyptissä alkavat varsinaiset ilmastoneuvottelut, ja Egyptiin matkustaa Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja, ympäristöministeri Maria Ohisalo (vihr).

Suomen ydinneuvottelutiimissä on Ohisalon lisäksi seitsemän virkamiestä, joista viisi on ympäristöministeriöstä, yksi maa- ja metsätalousministeriöstä ja yksi ulkoministeriöstä.

Virkamiehistä Suomen pääneuvottelija on ympäristöministeriön Marjo Nummelin.

Neljäs valtuuskuntaan kuuluva ministeri, sosiaali- ja terveysmininsteri Hanna Sarkkinen (vas) osallistuu COP27-kokoukseen ensi viikolla.

Ministereiden lisäksi valtuuskuntaan kuuluu kolme kansanedustajaa: Sanni Grahn-Laasonen (kok), Emma Kari (vihr) ja Mai Kivelä (vas).

Keitä muita Suomen suureen valtuuskuntaan kuuluu?

Muut valtuuskunnan jäsenet ovat virkamiehiä, asiantuntijoita ja järjestöjen edustajia.

Tällä hetkellä ilmastokokouksessa on parikymmentä suomalaista osallistujaa.

Suomen pääneuvottelija, Marjo Nummelin ympäristöministeriöstä on kokouksessa sen alusta loppuun.

– Meillä on samat tahot olleet kutsuttuina valtuuskuntaan aika monta vuotta. Valtuuskunnassa on kohtuullisen korkean tason edustus, ja valtuuskunnalle asetetaan asiantuntijat, jossa on paljon virkamiehiä, joista aika monet ovat keskeisissä neuvottelutehtävissä, Nummelin kertoi

– Porukassa on mukana tiedemaailman edustajia, tänä vuonna on ensi kertaa kaksi nuorten edustajia osallistumassa nuorten konferenssiin. Elinkeinoelämästä on nyt EK ja työntekijäjärjestöistä Akava, ja lisäksi on järjestöjen edustajia, Nummelin jatkoi.

Suomen pääneuvottelija Egyptin ilmastokokouksessa on Marjo Nummelin. Hän on paikalla Egyptissä kokouksen alusta loppuun ja osallistuu ympäristöministeri Maria Ohisalon apuna varsinaisiin ilmastoneuvotteluihin seitsemän virkamiehen ydinryhmässä.

Eniten valtuuskunnan jäseniä on ulkoministeriöstä, 8 virkamiestä Merikasarmilta ja 9 Kairon lähetystön työntekijää, sekä ympäristöministeriöstä, 10 virkamiestä ja ministeri.

Ilmastokokouksen valtuuskuntaan kuuluu virkamiehiä myös valtioneuvoston kansliasta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä sekä liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Valtuuskunnassa on edustajat myös saamelaiskäräjiltä ja Ahvenanmaan maakuntahallinnosta.

Lisäksi Suomen ilmastopaneeli, Helsingin yliopisto, Allianssi, EK, Akava, MTK, Sitra, WWF ja Fingo ry saivat jo alun perin paikan Suomen valtuuskuntaan.

Niin sanottuina overflow-jäseninä mukaan tuli edustus Luonnonvarakeskuksesta, Ilmatieteen laitokselta, Kauppakamarista, Turun yliopistosta, Compensatesta ja Climate Leadership Coalitionista.

– He eivät ole neuvotteluporukkaa. Tämä on valtava tilaisuus. Täällä on vajaat 40 000 ihmistä, ja neuvottelut ovat pieni osa. Täällä on valtavasti muita tapahtumia.

– Täällä on ilmastotieteen keskeiset nimet, yritykset ja järjestöt kertomassa ilmastoratkaisuistaan. He ovat tulossa tänne joihinkin tapahtumiin, joita he itse järjestävät tai osallistuvat puhujina, Nummelin kertoi.

Egyptin ilmastokokouksessa oli alkuviikosta päämisten kokous ja ensi viikolla varsinaiset ilmastoneuvottelut. Ilmastokokouksessa on kahden viikon aikana noin 40 000 osallistujaa, lukuisia seminaareja ja oheistapahtumia.

Ilmastokokousten ikuinen murheenkryyni on se, että valtaosa kokouksen osallistujista tulee paikalle lentokoneella. Noin 60 suomalaista ilmastokokouksen osallistujaa kasvattaa omalta osaltaan hiilijalanjälkeään lentomatkalla Suomesta Egyptiin ja takaisin.

– YK:ssa on viisi aluetta: Amerikka, Afrikka, läntinen Eurooppa, itäinen Eurooppa, Aasia, ja kokoukset ovat eri alueilla. Nyt oli Afrikan vuoro, viime vuonna olimme Glasgow’ssa, ja sinne aika moni tuli Euroopasta junalla kanaalin ali ensin Lontooseen.

– Tänne on meidän käytännössä mahdoton tulla millään muulla tavalla kuin lentäen. Aina kokous on joillekin kaukana, kun kokoukset ovat eri mantereilla, Nummelin totesi.

COP27 -ilmastokokous Egyptin Sharm el Sheikissä pidetään 6.–18. marraskuuta. Kokokuksen aluksi nyt maanantaina ja tiistaina järjestettiin hallitusten ja valtionpäämiesten kokous, ja varsinaiset ilmastoneuvottelut käydään ensi viikolla.