Antti Häkkänen vaatii selkeitä linjauksia kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi: ”Ei voi olla niin, että ministerit vain ihmettelevät asiaa”

Energiayhtiöt ovat ilmaisseet huolensa siitä, että tulevana talvena niiden kiinteistöihin kohdistuisi sabotaasia. Puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Antti Häkkäsen mielestä turvallisuusasioiden ei pitäisi olla ainoastaan yritysten vastuulla.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen (kok) sanoo, että Suomessa pitäisi olla selkeät linjaukset siitä, miten kriittistä infrastruktuuria, kuten energiayhtiöiden keskeisiä lämmöntuotantolaitoksia, suojataan.

IS kertoi maanantaina energiayhtiöiden edustajien olevan huolissaan siitä, että energiayhtiöiden kiinteistöihin kohdistuisi tulevana talvena sabotaasia. Sabotaasi voi kohdistua esimerkiksi sähkölinjoihin ja muuntamoihin.

Haastateltavien mukaan erilaisia valvonta- ja vartiointitoimia on lisätty, mutta kaikkea ei voida valvoa.

Esiin nousivat myös kriittisen infrastruktuurin läheisyydessä havaitut dronet, joilla todennäköisesti pyritään hybridivaikuttamiseen.

Lue lisää: Turvallisuus­lähde: Sabotaasi energia­laitoksiin mahdollinen – venäläis­omisteiset kiinteistöt huolettavat

Häkkänen jakaa energiayhtiöiden huolen.

– Ei voi mennä niin, että yritysten pitäisi itse ymmärtää, mikä on kansallisen turvallisuuden kannalta vaarallista toimintaa. Valtioneuvoston pitää tehdä linjaukset ja valtakunnan tasolta täytyy tulla ohjeistus siitä, mikä kohde suojataan milläkin tavalla, Häkkänen sanoo IS:lle.

Hänen mukaansa kriittisen infrastruktuurin suojaamista pitäisi jatkuvasti parantaa.

Kullakin alueella viranomaisyhteistyön tulee Häkkäsen mukaan olla tiivistä ja valtioneuvoston täytyy tehdä selkeät linjaukset kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi.

– Valtakunnan tasolta täytyy tulla ohjeistus siitä, miten suojataan keskeiset infrastruktuuritekijät, kuten satamat tai vesijärjestelmien solmukohdat, sekä energiayhtiöiden keskeiset lämmöntuotantolaitokset.

Myös dronejen lennätykseen on hänen mielestään puututtava.

– Esimerkkinä mainitsen drone-lennokkien lentokieltoalueiden määräykset.

Varautuminen on Häkkäsen mukaan Suomessa hyvällä tasolla.

– Selkeästi on kuitenkin vähän pohdiskelua siitä, että kenellä on johtovastuu ja mikä on valtioneuvoston ja valtakunnan tason viranomaisten rooli suhteessa paikallistoimijoihin, kuten paikallisiin energiayhtiöihin.

Suomessa ei Häkkäsen mukaan ole aiemmin täysin ymmärretty esimerkiksi venäläisten kiinteistökauppojen roolia, energian käyttöä poliittisena aseena, tai tiettyjen muiden hybridivaikuttamiskeinojen ongelmia.

Nyt näihin on hänen mukaansa onneksi herätty.

– Ei voi olla niin, että julkisuudessa ministerit vain ihmettelevät asiaa. On varmistettava, että kriittisen infrastruktuurin osalta turvallisuusasiat ovat kunnossa.

– Viestini on se, että kaikkien uhkien kohdalla pitää mieluummin olla ylivarovainen.