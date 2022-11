Mika Aaltola rikkoi hiljaisuuden: ”Ei minusta kannata olla huolissaan”

Aaltola ei aio asettua ehdolle vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola toppuuttelee Twitterissä huolia hänen jaksamisestaan. Samassa yhteydessä Aaltola vahvistaa, ettei hän ole asettumassa ehdolle seuraavissa presidentinvaaleissa.

– Paljon on myös yhteiskunnan sisäisiä pelkoja vaalien lähestyessä. Edessä on iso murroskausi ja jännitys erilaisista konsensuskaappauksista ja -siirtymistä on suurta. Ne konkretisoituvat helposti henkilöihin, Aaltola kirjoittaa.

Aaltolan mukaan hänen suunnitelmissaan eivät ole myöskään eduskuntavaalit. Syyksi hän mainitsee muut asiat elämässään: perheen, työn ja tutkimuksen.

– Ehkäpä jonain päivänä politiikka kiinnostaa. Ei minulla ole tietääkseni mitään politiikkakieltoakaan. Ilmoitan kyllä jos aikomukset muuttuisivat.

Aaltola kiittelee kansalaisia saamastaan tuesta. Hän kertoo vastaanottaneensa ”lukemattomia viestejä, joissa ihmetellään pelkoa”. Suomalaisten hän uskoo arvostavan asioiden rehellistä puntarointia, läsnäoloa sekä esiintymistä omana itsenään.

– Lopuksi, minusta oli hienoa huomata, että Suomessa olisi voitu valita jopa asiantuntija presidentiksi. Se antaa meistä valveutuneen ja sivistyneen kuvan ulospäin, Aaltola summaa.

Aaltolan jaksamisen nosti viikonvaihteessa esiin hänen siskonsa, Turun yliopiston eläin- ja ympäristöetiikan dosentti Elisa Aaltola. Sisko arvosteli veljeensä kohdistuneita odotuksia ja korosti tämän olevan tutkija, eikä poliitikko. Hän arveli kielteisen julkisuuden syyksi kateellisuutta akateemisissa piireissä.

Mika Aaltolan presidenttiehdokkuutta on ennakoitu viimeistään lokakuun lopulta, jolloin hän osoittautui Ilta-Sanomien vaalikyselyssä suomalaisten suosikiksi.