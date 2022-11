Ruotsalaisen kenraalimajurin (evp) Karlis Neretnieksin mukaan Suomen alueella sijaitsee Suomen ja Ruotsin puolustuksen kannalta elintärkeä paikka. Venäläisomisteisten kiinteistöjen lisäksi Suomella ja Ruotsilla on myös muita yhteisiä turvallisuusuhkia.

Venäjän konsulaatti Ahvenanmaalla on ongelma sekä Ruotsin että Suomen turvallisuudelle. Myös Suomessa olevat venäläisomisteiset kiinteistöt ovat turvallisuusuhka, jos niille ei tehdä jotain.

Tätä mieltä on ruotsalainen kenraalimajuri (evp) ja Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun entinen rehtori Karlis Neretnieks.

IS haastatteli Nerenieksiä Hanasaaressa järjestetyssä seminaarissa.

Nerenieksin mukaan Ahvenanmaa toimii eräänlaisena lukkona muun muassa Pohjanlahdelle.

– Ahvenanmaa on sekä Ruotsille että Suomelle elintärkeä puolustuksen kannalta. Mailla on yhteinen intressi puolustaa Ahvenanmaata, Neretnieks sanoo.

Hänen mielestään Suomi ja Ruotsi voisivat puolustaa Ahvenanmaata yhdessä. Saaria on Neretnieksin mukaan ehdottomasti kontrolloitava tavalla tai toisella.

Maarianhaminan keskustassa Ahvenanmaan aseettomuutta valvoo vielä tänäkin päivänä Venäjän konsulaatti. Ahvenanmaa siis kuuluu Suomen valtioalueeseen, mutta sen sotilaallista tilaa valvoo Venäjän federaation viranomainen. Käytännössä konsulaatti on eräänlainen tiedusteluasema.

– Olen vakuuttunut siitä, että Suomen hallinto tietää, mitä Ahvenanmaalla tapahtuu. Olen myös vakuuttunut siitä, että Suomessa on tehty valmisteluja, jotta ongelmaan saadaan ratkaisu, Neretnieks sanoo.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi syyskuun alussa, että Suomi ei ole vaatimassa Venäjää sulkemaan konsulaattiaan Ahvenanmaalla.

Venäjän konsulaatti sijaitsee Maarianhaminan keskustassa.

Suomessa on viime aikoina keskusteltu paljon venäläisomisteisiin kiinteistöihin liittyvistä ongelmista.

Lokakuussa uutisoitiin, että tyhjillään ollut Kankaanpäässä sijaitseva Lohikon entinen vanhainkoti myytiin venäläisille henkilöille. Paikka sijaitsee muutaman kilometrin päässä Niinisalon varuskunnasta ja eteläisen Suomen suurimmasta ampuma-alueesta. Lisäksi energiayhtiöiden edustajat ovat kertoneet IS:lle olevansa huolissaan venäläisomisteisista kiinteistöistä.

Neretnieks sanoo olevansa vaikuttunut siitä, miten Suomen viranomaiset ovat käsitelleet venäläiskiinteistöihin liittyvää keskustelua. Hänen mukaansa on hyvä, että ongelmaa on analysoitu ja kiinteistöjä on kontrolloitu.

– Olette toimineet Suomessa oikealla tavalla. On luonnollista ja itsestäänselvää, että asialle tehdään jotain. On ongelma, jos jotain ei tehdä, mutta te Suomessa olette tehneet, Neretnieks kiittelee.

Hänen mukaansa Ruotsissa venäläiskiinteistöt ovat olleet pienempi ongelma.

– En oikeastaan tiedä miksi. Ehkä venäläiset eivät ole ostaneet Ruotsista kiinteistöjä yhtä paljon, tai Ruotsin viranomaiset eivät ole reagoineet venäläisten kiinteistökauppoihin, Neretnieks arvioi.

– Debatti ei ole samanlainen kuin Suomessa.

Venäläisomisteiset kiinteistöt eivät kuitenkaan ole Suomen ja Ruotsin ainoa turvallisuusuhka. Neretnieks nostaa esiin Venäjän ja sen toiminnan: kyberhyökkäykset, informaatiovaikuttamisen ja terrorismin.

Nämä ongelmat eivät hänen mukaansa ole sellaisia, jotka pyyhkisivät Suomen valtion pois maailmankartalta. On olemassa myös sotilaallinen uhka, joskaan tällä hetkellä se ei hänen mukaansa ole todennäköinen.

Kaikista suurin ongelma on niin sanottu kiristys, jota Venäjä voi tehdä ydinaseilla.

– On muistettava, että vaikka Venäjä ei hyökkäisi Suomeen ja Ruotsiin, se voi kiristää Suomea ja Ruotsia ydinaseilla. Tähän ongelmaan on olemassa vain yksi ratkaisu, ja se on Nato-jäsenyys. Nato-jäsenyyden turvin voimme sanoa Venäjälle, että Nato vastaa, jos meitä pelotellaan. Ilman Natoa meillä ei ole vastausta.

Neretnieks sanoo, että Nato-jäsenyyden myötä Suomen ja Ruotsin on muutettava ajattelutapaansa puolustuksessa.

– Ennen maat ajattelivat, että ne puolustavat omia alueitaan, jos Venäjä hyökkää. Nyt ne auttavat toisiaan puolustautumaan. Esimerkiksi Ruotsille on tärkeää puolustaa Suomea, jotta se on itsekin turvassa.

Hän painottaa, että on kiinnitettävä huomiota siihen, miten vastedes autetaan muita jäsenmaita.

Myös ydinasekeskustelussa on Neretnieksin mukaan tapahduttava tietynlainen muutos.

– Ihmiset eivät yleensä halua puhua ydinaseista. Niistä olisi puhuttava avoimemmin, jotta saisimme poistettua niihin liittyvän myyttisen auran, Neretnieks sanoo.

– Ydinase on samanlainen sana kuin Harry Potter -elokuvissa Voldemort.

Hän muistuttaa, että todellisuus on se, ettei Natolla ole ydinaseita, vaan ydinaseita on Yhdysvalloilla, Britannialla ja Ranskalla.

Neretnieksin mukaan Nato ei koskaan pyytäisi Suomea ja Ruotsia ottamaan maaperälleen ydinaseita, sillä Natolla ei ole omistuksessaan ydinaseita, eikä mandaattia niihin. Ydinaseita omistavat tietyt maat, ei puolustusliitto.

– Suomi ja Ruotsi saattaisivat saada ydinaseita vain siinä tapauksessa, että ne erikseen pyytäisivät ydinaseita, mutta en näe sitä millään tavalla todennäköisenä, Neretnieks sanoo.

Neretnieks perustelee näkemystään sillä, että taktisia ydinaseita ei ole paljon, joten ne tulee pitää siellä, missä ne nyt ovat: Yhdysvalloissa.

Lisäksi hän muistuttaa tärkeästä seikasta.

– Jos, ja vain jos, ydinaseita olisi esimerkiksi Suomessa, Yhdysvallat olisi ainut, joka ydinaseita voisi kontrolloida. En näe mitään syytä sille, miksi Suomessa tai Ruotsissa pitäisi koskaan olla niitä.