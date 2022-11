Medvedevin neuvon­antajana toiminut suomalais­miljonääri vihaa tihkuvista lausunnoista: ”Se on ihan eri mies”

Pekka Viljakainen sanoo, että Venäjän ex-presidentti Dmitri Medvedevin hyytävät lausunnot ”vilpittömästi” ihmetyttävät häntä.

Venäjän turvallisuusneuvoston varajohtaja ja Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev on hätkäyttänyt maailmaa jyrkillä lausunnoillaan.

Maanantaina Medvedev kirjoitti Telegram-kanavallaan, että ”länsimaat puskevat maailmaa kohti globaalia sotaa”, ja jatkoi, että vain ”täyden ja lopullisen voiton myötä Venäjä voi taata turvan tätä maailmankonfliktia vastaan”.

Kesäkuussa Medvedev selitti kanavallaan, miksi hänen viestinsä ovat niin jyrkkiä.

– Vastaus on, että vihaan heitä. He ovat paskiaisia ja friikkejä. He haluavat meidän kuolevan, Venäjän. Niin kauan kuin minussa henki pihisee, aion tehdä kaikkeni, jotta heidät pyyhitään maailmankartalta, Medvedev kirjoitti.

Medvedevin tulkittiin tarkoittavan Ukrainaa ja ukrainalaisia.

Suomalainen liikemies ja miljonääri Pekka Viljakainen kertoo IS:lle, että Medvedevin ulostulot ”vilpittömästi ihmetyttävät ja surettavat” häntä.

– Kun katsoo käännöksiä Telegramista, ajattelee, että se on ihan eri mies, kontrasti on niin valtava.

– Minä olen nähnyt ainoastaan sellaisen hyvin kansainvälisen, sanavalmiin kaverin, joka oli vilpittömän kiinnostunut uudesta teknologiasta, uusista innovaatioista, lääketeollisuudesta, ihmisten elämänlaadun parantamisesta, sähköautoista, digitaalisista pankkipalveluista, Viljakainen sanoo.

Medvedevin innovaationeuvonantajana toiminut Viljakainen sai vuonna 2016 Ystävyyden kunniamerkin, joka myönnetään ulkomaalaisille, jotka työskentelevät suhteiden parantamiseksi Venäjän valtioon ja venäläisiin.

Medvedeviin Viljakainen kertoo olleensa yhteydessä edellisen kerran ”vuosi tai puolitoista vuotta sitten”, kun Moskovan liepeillä sijaitsevassa Skolkovan innovaatiokeskuksessa järjestettiin hallintoneuvoston kokous. Hanke on henkilöitynyt Medvedeviin.

Venäjän turvallisuusneuvoston varajohtaja Dmitri Medvedev suoltaa jyrkkiä viestejään maaliskuun puolivälissä perustamalleen Telegram-kanavalle, jolla on yli 900 000 seuraajaa.

Hankkeessa konsulttina toiminut Viljakainen kertoo pitävänsä ”äärimmäisen masentavana” sitä, että keskuksen kansainvälinen yhteistyö rajoittuu tällä hetkellä käytännössä Kiinaan, Intiaan ja arabimaihin.

– Meidän tarkoituksena oli nimenomaan yhdistää osaamisia Suomeen tai Saksaan tai minne vain ja tehdä yhdessä niitä asioita. Onhan se tilanne aivan päälaellaan tällä hetkellä.

Kun Viljakaiselta kysyy, tekikö Venäjän presidentti Vladimir Putin dramaattisen virheen päätettyään hyökkäyksestä Ukrainaan, Viljakainen toteaa yleisesti olevansa aina sotaa vastaan. Viljakainen ei siis lähde tuomitsemaan Putinia tai muuta Venäjän johtoa.

– En osaa mitään poliittisia kantoja ottaa. Henkilökohtainen toiveeni on, että rauha saataisiin mahdollisimman pian, Viljakainen sanoo ja painottaa, ettei hän ole poliitikko.

Viljakainen kuvailee tilannetta ”älyttömäksi pettymykseksi”.

– On masentavaa, että maailma on johtanut siihen, että kaikki yhteydet ovat poikki, eikä ole näköpiirissä, että ne ikinä palautuisivat normaaliksi. Yhtiöissäni on paljon ukrainalaisia töissä ja olen ollut venäläisten kanssa paljon tekemisissä. Se, että ajaudutaan tällaiseen tilanteeseen, niin ei siinä ole päätä eikä häntää.