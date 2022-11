Ministeriön ehdotus hermostutti vasemmistoliiton edustajat: ”Demokratian halventamista”

Valtiovarainministeriö julkaisi keskiviikkona raportin julkisen talouden ohjauksen kehittämisestä. Vasemmistoliitossa ei olla raportin sisältöön tyytyväisiä.

Valtiovarainministeriön työryhmä esittää valtion rahojen käyttöön uusia ja tiukempia sääntöjä. Ehdotus ei ole saanut lämmintä vastaanottoa vasemmistoliiton keskuudessa.

VM julkaisi tänään keskiviikkona raportin julkisen talouden ohjauksen kehittämisestä.

Velkakestävyyttä turvaavat tavoitteet ja sen edellyttämät toimet menoleikkauksineen pitäisi työryhmän esityksen mukaan lyödä kiinni hallitusohjelmassa.

Virkamiesten mukaan julkisen talouden rahoitusaseman tulisi kohentua tiettyyn prosenttimäärään suhteessa bruttokansantuotteeseen vaalikauden aikana eli vuoteen 2027 mennessä.

– Tavoitteen saavuttamiseksi hallitus sitoutuu vaalikauden aikana vahvistamaan julkista taloutta pysyvästi toimenpidekokonaisuudella, joka vahvistaa julkista taloutta nettomääräisesti X miljardia euroa vuoden 2027 tasolla, raportissa sanotaan.

Lue lisää: Virkamiehet luonnostelivat etukäteen tulevaa hallitus­ohjelmaa – velkaantuminen ja menot kuriin, selkeät euromäärät leikkauksista

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kirjoittaa Twitterissä, että olisi toivottavaa, että virkamiehet ”pysyisivät lestissään”.

– Talouspolitiikka ei ole mikään demokratiasta irrallinen saareke. Talous on väline, ei päämäärä. Tällainen virkamiesvallan kasvattaminen talouspoliittisissa kysymyksissä halventaa demokratian, Honkasalo kirjoittaa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski puolestaan ihmettelee, mihin enää tarvitaan vaaleja, kun virkamiesryhmä rajaisi politiikan pois politiikasta.

– Hyvästi demokratia! VM:n virkamiehet ehdottavat velkaohjelman lisäksi rajoituksia jopa siihen, miten valtion menot saisi jatkossa kattaa, Lohikoski kirjoittaa.

Vasemmistoliiton Helsingin kaupunginvaltuutettu Minja Koskela oudoksuu myös VM:n esitystä.

– Oudoksun sitä, että VM tällä tavalla rajaisi poliittista mandaattia, Koskela kirjoittaa.

– Nyt pitäisi nimenomaan tehdä investointeja, mm. koska ilmastonmuutos. Ilman panostuksia ei selvitä. Kehysmenettelyssä pitäisi ehdottomasti huomioida myös tulopuoli eli verot, hän jatkaa.

VM:n budjettipäällikkö Mika Niemelä sanoo Helsingin Sanomille, että ”käytännössä uudet säännöt tarkoittaisivat, että veroja ei saisi laskea tai nostaa esimerkiksi ideologisista syistä, jos niille ei löydy pitäviä perusteita.”

Oppositiossa VM:n ehdotus on saanut kiitosta.

Esimerkiksi perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranteen mielestä VM ajaa ylätasolla samaa kuin perussuomalaiset.

– Velkaantuminen on lopetettava ja kestävyysvaje katettava, Ranne kirjoittaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon mukaan VM:n esitys on linjassa kokoomuksen tavoitteiden kanssa.

– Sääntöjä on tällä hallituskaudella rapautettu ja eletty vastuuttomasti. Nyt on aika kiristää vyötä. Me olemme jo tähän keinoja esittäneet. Missä muut puolueet, Vallinheimo kysyy.

Myös Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies pitää esitystä tervetulleena.

– Ensiksi pitää tunnustaa, että VM on talouden asioissa valmistelija ja laskenta-asiantuntija, tätä asemaa on viime vuosina haluttu horjuttaa. Kokemus osoittaa, että tarvitaan tiukemmat säännöt, Häkämies kirjoittaa.