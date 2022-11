Virkamiesten luonnostelema menokuri saa kiitosta edus­kunnasta: ”Viesti on tarpeellinen hätähuuto”

Neljä viidestä suurimmasta puolueesta allekirjoittaa sen, että ensi vaalikaudella velkaantumista on hillittävä ja valtion menoja jonkin verran leikattava. Sdp panttaa kantaansa.

Valtiovarainministeriön (VM) virkamiehet kertoivat raportissaan, mitä ensi kesän korvilla aloittavan uuden hallituksen pitäisi tehdä valtiontaloudelle.

VM:n virkamiesnäkemyksen mukaan ensi vaalikauden hallituksen pitäisi sitoutua velkakierteen katkaisuun ja noudattaa menokuria.

Virkamiehet kirjoittivat otteen fiktiivisestä hallitusohjelmasta, jossa tavoitteena on muun muassa pitää kehysmenot X miljardia euroa pienempänä, sopeutettava taloutta – menoleikkauksia – X miljardia euroa, tehtävä julkista taloutta vahvistavia rakenneuudistuksia X miljardilla eurolla, ja sovittava veropolitiikasta, jolla tavoitellaan myös euromääräistä julkisen talouden vahvistumista.

Pääministeripuolue Sdp on ollut toistaiseksi vaiti ensi vaalikauden talouslinjastaan. Sdp ei ole sopeuttamisesta puhunut, mutta ryhmäjohtaja Antti Lindtman (sd) oli suostuvainen sopeutukseen ensi vaalikaudella taannoin HS:n haastattelussa. Sen koommin Sdp ei ole ensi vaalikauden talouslinjasta suostunut puhumaan.

Lindtman ei tänään ollut tavoitettavissa, ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kim Berg (sd) lähetti IS:lle sähköpostilla demarikannan VM:n talousnäkemyksiin.

Sdp ei vielä suostu ottamaan kantaa siihen, onko talouden sopeuttaminen, menoleikkaukset, tarpeen ensi vaalikaudella.

– Julkisen talouden kestävyys on tärkeää, ja on hyvä, että VM osaltaan pohtii julkisen talouden sääntökehikon uudistamista.

– Sääntökehikosta sopiminen on keskeinen osa hallitusohjelmaneuvotteluita. Virkamiespuheenvuorot ja -ehdotukset auttavat, mutta lopulta kyse on aina poliittisista päätöksistä. SDP pitää tärkeänä, että myös tulopuoli otetaan huomioon kehyssäännöissä, sillä nykyisellään järjestelmä esimerkiksi luo kannustimen reagoida hallituskauden aikana ilmeneviin yllätyksellisiin tilanteisiin usein suhteellisen tehottomilla verotuksellisilla keinoilla, koska kehysrajoite ei koske tuloja.

Kim Berg.

– Tällä kaudella myös huomattiin, että aktiivisella finanssipolitiikalla onnistuttiin välttämään pysyvät vauriot taloudessa ja saatiin Suomi verrattain hyvin kasvuun euromaiden joukossa – ja siksi esimerkiksi velankasvumme on ollut maltillisemmasta päästä, kuului Sdp:n ja Bergin sähköpostitse tullut kanta VM:n raporttiin.

Perussuomalaisille VM:n näkemys tiukemmasta talouskurista käy mainiosti.

– Se kuulosti oikein hyvältä. Siinä on samankaltaisia ajatuksia kuin perussuomalaisilla. Nyt olisi tärkeää puolueiden sitoutua budjettikehykseen ja tiukempiin sääntöihin, ryhmäjohtaja Ville Tavio (ps) sanoi.

– Ehdottomasti näin tulisi toimia. Todellinen portinvartija taloudelle on jatkossakin hallituspuolueet, Tavio kertoi.

Ville Tavio.

Tavio nosti VM:n raportista esiin myös mekanismit poikkeusoloihin.

– Se on vaikea luoda, koska se ei saisi olla löysä. Aina kriisissä täytyy pystyä rahoittamaan velalla. Poikkeusolojen mekanismi on hyvä ajatus.

– Korostamme sitä, että talouden tulisi pysyä kansallisissa käsissä. Eli vastustamme ylikansallistamista EU:n kautta, sieltä tulee lisää velkavastuita ja EU puuttuu verotukseen, Tavio totesi.

Kokoomus on oppositiosta puhunut koko vaalikauden velkarallin pysäyttämisestä ja menokuria valtion menoihin.

Ryhmäjohtaja Kai Mykkänen (kok) oli tyytyväinen VM:n ulostulosta.

– Viesti on tarpeellinen hätähuuto tässä tilanteessa. Olennaista on, että VM sanoo, että menomaltin kehikko on horjunut ja pitää saada ryhtiliike aikaiseksi.

Kai Mykkänen.

– Se on keskeinen kysymys kaikille ensi kevään hallitusneuvotteluja miettiville, että Suomella ei nousevien korkojen ajassa ole varaa siihen, että menetämme pahimmillaan luotottajien luottamusta ja alamme menettää uskottavuutta talousvastuun maana, Mykkänen totesi.

Mykkäsen mielestä virkamiehet eivät ylittäneet virkavastuutaan, päinvastoin.

– Heidän virkavastuunsa on muistuttaa, jos Suomi on lipsumassa vastuulliselta tieltä ja on ajautumassa italialaisen taloudenpidon tielle. VM:n virkamiehet voivat ainoastaan suositella erilaisia päätöksiä.

– Se on aina poliitikkojen päätettävissä, mitä menoille ja tuloille tehdään. Tämä on muistutus, että vaaleihin varautuvien puolueiden on aika varata puolensa. Halutaanko jatkaa velkarallin tiellä vai onko ryhtiliikkeen paikka ensi keväänä, Mykkänen kysyi

Puolueet eivät ole vielä vaaliohjelmiaan ensi huhtikuun eduskuntavaaleihin kertoneet, ei kokoomuskaan. Kokoomus on puhunut 8-9 miljardin euron kestävyysvajeen umpeen kuromisesta kahdessa vaalikaudessa.

– Keskeinen kysymys on se, että emme voi tuudittautua sen varaan, että kirjoitamme hallitusohjelmaan Suomen kääntyvän kasvuun ja sen takia ei tarvitse tehdä leikkauksia.

– Meillä on suhdanteista riippumaton 8-9 miljardin euron kestävyysvaje ja se pitäisi uskaltaa kuroa umpeen tällä vuosikymmenellä, kahdessa vaalikaudessa. Se tarkoittaa, että ensi vaalikaudella alijäämää pitää pystyä poistamaan 4 miljardia. Meidän lähtökohta on, että se vaatii aitoja menosäästöjä, Mykkänen näki.

Keskusta on hallituksessa yrittänyt aika ajoin puhua menokehyksiin palaamisesta, mutta keskustalaiset valtiovarainministerit ovat hyväksyneet menokehysten ylitykset, velkaantumisen roiman kasvun ja menolisäykset koronan ja Ukrainan sodan vuoksi.

Ryhmäjohtaja Eeva Kalli (kesk) kaipasi ryhtiliikettä talouteen ensi vaalikaudella.

Eeva Kalli.

– Velkaantumisen hallintaan saaminen on tärkeää ja siihen tarvitaan vahvaa julkisen talouden ohjausta, mukaan lukien kehykset ja niihin sitoutumista.

– Yli varojen elämisestä on päästävä eroon. Tähän VM:n virkakunnan ehdotukset luovat hyvän pohjan. Sitä heiltä odotetaankin. Yksityiskohtia en lähde kommentoimaan, Kalli kommentoi.

Myös vihreät näyttää vihreää valoa virkamiesnäkemykselle velkakestävyydestä, menokehyksissä pysymisestä ja talouden tasapainottamisesta.

Atte Harjanne.

– Minusta kuulosti hyvältä, vakuuttavalta virkamiestyöltä. Siellä oli ehdotuksia hallitusohjelman muotoiluksi – sellaisesta tilannekuvasta ja talouden kehikosta on syytä sopia. Siitä on hyvä pohja syvemmälle poliittiselle keskustelulle, mikä se numero X on, ryhmäjohtaja Atte Harjanne (vihr) sanoi.

– Kyllä meilläkin on ohjelmassa julkisen talouden tasapainottaminen keskipitkällä aikavälillä, ja tuon tyyppiset kirjaukset sitä edellyttävät, Harjanne jatkoi.

Harjanne muun muassa kiitteli raporttia sitä, että VM:n virkamiehet puhuivat myös kirjauksista poikkeusoloissa.

– Meillä voi edelleen tulla tilanteita, jossa tarvitaan julkisia varoja huolehtimaan siitä, että käsille tulevat tilanteet eivät pahene ja niihin vastataan.

– Siinä oli myös hyvä huomio, että menokehystä ei pidä kiertää verohuojennuksilla. Olennainen pointti on julkisen talouden kestävyys, jossa menokehys on keino, ei päämäärä, Harjanne muistutti.

VM:n virkamiesten näkemykset saivat orastavan hyväksynnän läpi puoluekentän, vasemmistoliittoa lukuun ottamatta.

Muutamat vasemmistoliiton kansanedustajat ilmaisivat Twitterissä huolensa siitä, että heidän mielestään virkamiehet eivät voi viedä valtaa poliitikoilta päättää asioista.

VM:n virkamiehet eivät raportissaan kertoneet, kuinka paljon velkaantumista pitäisi hillitä, miten paljon leikkauksia pitäisi tehdä, ja mistä tai minkälaisia rakenteellisia uudistuksia pitäisi tehdä ja kuinka paljon.

VM:n raportti julkisen talouden ohjauksen kehittämisestä löytyy täältä.