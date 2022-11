Sdp haluaa hallituspuolueiden metsäsodassa välirauhan – ”Muutenhan se tarkoittaisi hallituksen kaatumista”

Sdp:n neuvottelijalla Kimmo Kiljusella on kompromissi takataskussaan, mutta sovun löytyminen näyttää vielä epävarmalta.

Pääministeripuolue Sdp:llä on halua etsiä hallituspuolueiden yhteistä linjaa luonnon ennallistamiseen, kun taas keskustalle riittää eduskunnan enemmistön saaminen päätöksen taakse.

– Meidän lähtökohta on ehdottomasti, että on tärkeää löytää sopu. Tässä on vielä puoli vuotta vaaleihin aikaa, eikä tässä pitäisi turhaan ruveta haastamaan riitaa, Sdp:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen sanoo IS:lle. Hän on Sdp:n neuvottelija eduskunnan suuressa valiokunnassa.

Sdp:n Kimmo Kiljunen (oik.) uskoo, että sopu on löydettävissä hallituspuolueiden kesken.

Suuri valiokunta muodostaa Suomen kannan EU:n ennallistamisasetukseen marraskuun loppupuolella. Painetta hallitukselle asettaa kuitenkin opposition asiasta tekemä välikysymys, josta käydään keskustelu eduskunnassa ensi viikon keskiviikkona.

Kiljusen mielestä sopu on löydettävissä hallituspuolueiden kesken, jos niin halutaan.

– Mutta jos halutaan tehdä puoluepoliittista riitaa, niin silloin voidaan tietysti profiloitua näillä aiheilla. Soisi, että vastuunkantajat näkisivät tarpeellisena, että löydetään yhteisymmärrys.

Suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr) toivoo, että hallituspuolueet hakisivat vielä yhteistä linjaa ennallistamisasetuksesta.

Suuren valiokunnan hallitusryhmät eivät ole käyneet vielä neuvottelua asiasta, sillä eduskunta on tämän viikon istuntotauolla.

Satu Hassi toivoo hallituspuolueilta yhtenäistä linjaa ennallistamisasetukseen.

– Totta kai itse pyrin siihen, että löydetään yhteisymmärrys, Hassi sanoo.

Hassi toteaa, että siihen, onko hallituksella yhtenäinen linja välikysymyskeskustelussa, paras vastaaja on pääministeri Sanna Marin (sd).

Keskustan neuvottelija suuressa valiokunnassa, kansanedustaja Jouni Ovaska huomauttaa, että hallitus vastaa välikysymykseen, mutta asetus ei ole enää hallituksen käsissä, vaan eduskunnan.

– Nyt asia on revennyt jo valiokunnissa, niin ei varmastikaan ole järkevää lähteä hakkaamaan päätä seinään, vaan etsiä ratkaisuja, joihin enemmistö sitoutuu, Ovaska sanoo.

Hänen tavoitteenaan on löytää eduskunnassa enemmistö, jonka mielestä metsäpolitiikka täytyy pitää suomalaisissa käsissä ja joka kyseenalaistaa myös asetuksen tuomat kustannukset.

Hallituspuolueiden rivit ovat hajonneet eduskunnan valiokuntien käsitellessä lausuntojaan ennallistamisasetuksesta. Sdp:n, keskustan ja Rkp:n edustajat ovat löytäneet yhteisen sävelen oppositiopuolue kokoomuksen kanssa, kun taas vihreät ja vasemmistoliitto ovat jättäneet lausuntoihin eriävät mielipiteensä.

Sdp:n Kiljunen näkee, että kompromissi hallituspuolueiden kesken voisi löytyä siitä, että ennallistamisasetus muutettaisiinkin direktiiviksi. Direktiivit pannaan toimeen kansallisella lainsäädännöllä, kun taas EU-asetus on suoraan voimaanastuvaa lainsäädäntöä.

Direktiivi mahdollistaisi Kiljusen mukaan kansallisen luonto- ja metsäpolitiikan ominaispiirteiden huomioimisen. Myös talousvaliokunnan lausunnossa oli tähän viittaus.

– Eduskunnassa voisi löytyä juuri tältä pohjalta yhteisymmärrys, Kiljunen sanoo.

Ennen välikysymyskeskustelua täytyy hänen mukaansa löytyä ”välirauha” hallituspuolueiden kesken.

– Kyllähän hallituspuolueiden on pakko löytää sellainen kanta, jolla me voimme torjua opposition tekemän välikysymyksen. Muutenhan se tarkoittaisi hallituskriisiä ja hallituksen kaatumista. Ja sitähän ei kukaan halua hallituksessa niistäkään puolueista, jotka ovat napit vastakkain, Kiljunen sanoo.

Hallituksessa haetaan parhaillaan yhteistä linjaa välikysymyskeskusteluun.

Hassin mielestä direktiivi vai asetus -keskustelu menee ohi maalin.

– Käsitykseni mukaan siitä esitetään liioittelevia näkemyksiä, millä lailla direktiivi olisi erilainen kuin asetus. Olennaista on, määrääkö asetus tai direktiivi keinot ja sitähän komissio ei esitäkään, että EU määräisi keinot, joilla jäsenvaltiot toteuttavat tavoitteet.

Hassin mielestä asetuksesta ilmaistut huolet ovat ”paljolti yliampuvia”. Hänen mukaansa väite siitä, että asiassa astuttaisiin EU:n toimivaltarajojen yli, on paikkansa pitämätön. Samoin väite, että asetuksesta seuraisi yksityiskohtaisia määräyksiä Suomen metsistä.

Hänen mukaansa komissio ei sellaisia esitä, vaan lähinnä aikataulua luonnon tilan kohentamiselle, joka on luvattu tehdä jo aiemmin.

Ovaskan mielestä olennaista on, että Suomi ei voi hyväksyä mallia, jossa asetuksen kautta annetaan ”raju” ohjausvalta EU-komissiolle. Myös kustannukset eli sekä tulo- että menopuoli täytyy arvioida kunnolla.

Keskustan Jouni Ovaskan mielestä Suomi ei voi hyväksyä mallia, jossa asetuksen kautta annetaan ”raju” ohjausvalta EU-komissiolle.

Hänen mukaansa esitys on vasta lähtenyt Euroopan unionissa eteenpäin, eivätkä jäsenmaat ole keskustelleet esityksestä vielä ollenkaan keskenään, joten nyt on paikka vaikuttaa. Joulukuun ympäristöneuvostossa Suomea edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr).

– Ohisalolle täytyy olla selvät sävelet suurelta valiokunnalta, kun hän lähtee neuvottelemaan, Ovaska sanoo.