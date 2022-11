Niinistön mukaan Venäjä tekee virhearvion odottaessaan, että lännen yhtenäisyys alkaisi rakoilla energiakriisin takia.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää epätodennäköisenä, että Suomen maaperälle sijoitettaisiin ydinaseita siinä vaiheessa, kun Suomi on Naton jäsen.

– Haluan jo nyt todeta, että kovin etäiseltä minun ajatuksissani vaikuttaa se, että Suomi olisi pyytämässä tai Nato tarjoamassa tänne ydinaseita, Niinistö sanoi Pohjoismaiden neuvoston kokouksen jälkeen pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Niinistön kannanottoa on edeltänyt koville kierroksille lähtenyt keskustelu.

Esimerkiksi venäläismedioissa on levitetty virheellisiä väitteitä siitä, että Suomi olisi luvannut ottaa ydinaseita Natoon liityttyään.

Suomen linjana on ollut se, ettei Nato-jäsenyydelle aseteta mitään ennakkoehtoja. Etukäteen ei ole suljettu pois esimerkiksi Naton tukikohdan sijoittamista Suomeen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) toisti kannan Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa.

– Olemme päättäneet, että emme halua sulkea mitään ovia tulevaisuudessa. Teemme päätökset, jotka tuntuvat oikeilta, Marin kommentoi asiaa.

Niinistö totesi, että Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet Nato-jäsenyyttä ”niiden raamien puitteissa kuin sen järjestön jäsenyyttä haetaan”.

– Siis asettamatta minkäänlaisia ehtoja tai esittämättä mitään vaatimuksia.

Niinistö sanoi, että kaasuputkiin kohdistuva sabotaasi ja strategisten kohteiden lähistöllä lentävät dronet ovat esimerkkejä hybridivaikuttamisesta. Niinistön mukaan on hyvä, jos ihmiset kertovat eteenpäin havainnoistaan, jotka eivät ”ihan normaaliin elämänmenoon näyttäisi kuuluvan”.

Niinistö halusi muistuttaa Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa ydinaseiden tuhovaikutuksesta yleisesti.

– Kaikkien keskustelijoiden kannattaisi muistaa, että ydinaseiden käyttäminen on meidän kaikkien loppu.

Niinistö sanoi tiedotustilaisuudessaan haluavansa pitää keskustelussa ”täysin erillään Naton ja sen meille suoman ydinasesateenvarjon”. Käsitteellä viitataan Naton jäsenilleen tarjoamaan ydinasepelotteeseen.

– Se, mitä sanoin ydinsodasta, on kokonaan toinen asia. Jo vuosia sitten totesin, että mitä useammin ydinaseista puhutaan, sitä arkipäiväisemmältä ne alkavat vaikuttaa. Halusin vain ulottaa tähän yleiseen ydinasekeskusteluun – ei siis liittyen Naton tarjoamaan suojaan – sen näkökulman, että jokainen ymmärtää, että kysymys on aivan kohtalokkaasta asiasta, Niinistö painotti.

Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa sivuttiin useaan otteeseen Ukrainan sotaa.

Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre sanoi, että Ukrainan kaasunsaanti on turvattava, jotta ukrainalaiset pärjäävät talven yli.

– Kun Venäjä tuhoaa systemaattisesti terroripommituksillaan sähkö- ja vesilaitoksia, meidän pitäisi tarjota tukea Ukrainalle, jotta se voi rakentaa niitä uudelleen ennen kylmän talven tuloa, Storre vetosi.

Pohjoismaiden neuvosto täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Niinistö ylisti puheenvuorossaan Pohjoismaiden yhtenäisyyttä ja sanoi, että vaikea aika on tuonut Pohjolan yhteen ennennäkemättömällä tavalla.

Niinistö arvioi, että Ukrainan sota on siirtynyt viime viikkoina jälleen uuteen vaiheeseen.

– Venäjä on kiihdyttänyt ukrainalaisten kaupunkien ja infrastruktuurin tuhoamista siviilien kärsimyksestä ja sodan säännöistä piittaamatta. Vaikka Ukraina taistelee urheasti vastaan ja on edennyt huomattavasti, on sodalle vaikea nähdä loppua.

Niinistöltä kysyttiin, tulisiko lännen lähettää suojajoukkoja Ukrainaan viljakuljetuksia turvaamaan.

Niinistö antoi tunnustusta Yhdysvalloille ja Britannialle niiden Ukrainalle antamasta avusta ja arveli, ettei ole ehkä reilua vaatia niitä tekemään vielä enemmän.

– Ne, jotka eniten tekevät, parhaiten ehkä tietävät.

Niinistö puhui myös energiasodankäynnistä, jolla Venäjä pyrkii horjuttamaan länsimaiden yhtenäisyyttä. Niinistö viittasi energiahintojen ja korkojen nousuun sekä kiihtyvään inflaatioon.

Niinistön mielestä Venäjä tekee yhden virhearvion.

– Venäjä käyttää energia-asettaan siinä toivossa, että resilienssimme murtuisi ensin. Että läntinen yhtenäisyys alkaisi rakoilla ja tuki Ukrainalle horjua. Tässä se tekee virhearvion. Yhdessä ja yksin pystymme suorituksiin, joihin ehkä emme edes tienneet kykenevämme.

– Äärimmäistä esimerkkiä tästä näyttävät ukrainalaiset. Meidän edessämme olevat haasteet ovat pieniä verrattuna siihen, mitä Ukraina kohtaa. Uskon vakaasti, että selkärankamme kestää, Niinistö sanoi puheessaan.

Niinistö yllätti heittämällä ilmoille korkean tason vierailukutsun, kun Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa sivuttiin Pohjoismaiden suhteita Yhdysvaltoihin.

Niinistö muistutti, että Yhdysvaltojen silloinen presidentti Barack Obama vieraili Tukholmassa vuonna 2013. Paikalla olivat Pohjoismaiden pääministerit sekä Niinistö.

Vuonna 2016 Pohjoismaiden päämiehet tapasivat Obaman Valkoisessa talossa. Nyt olisi Niinistön mukaan aika ”pyytää Yhdysvaltoja tänne yhteisesti meidän vieraaksemme”.

Niinistö selvitti vierailukutsun taustoja IS:n kysyttyä asiasta tiedotustilaisuudessa.

– Itse asiassa tässä kävi niin, että aikanaan pääministeri Löfvenille ehdotin, että mitä jos uusitte sen Tukholman kutsun, kun Obama oli vuonna 2013, ikään kuin vastakutsuna. Olen vähän sitä mieltä, että kun minä sen keksin, niin miksei yhtä hyvin (Yhdysvaltojen presidenttiä kutsuttaisi) sitten Suomeen.