Niinistö kannusti Pohjoismaita tiiviiseen yhteistyöhön kriittisen infrastruktuurin suojaamisessa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa pitämässään puheessa, että Ukrainan sota on siirtynyt viime viikkoina jälleen uuteen vaiheeseen.

– Venäjä on kiihdyttänyt ukrainalaisten kaupunkien ja infrastruktuurin tuhoamista siviilien kärsimyksestä ja sodan säännöistä piittaamatta. Vaikka Ukraina taistelee urheasti vastaan ja on edennyt huomattavasti, on sodalle vaikea nähdä loppua, Niinistö totesi.

Niinistö sanoi Venäjää mainitsematta, että kaasuputkiin kohdistuva sabotaasi ja strategisten kohteiden lähistöllä lentävät dronet ovat esimerkkejä hybridivaikuttamisesta, johon ”näinä aikoina on valmistauduttava”.

– Olemme jo tiivistäneet yhteistyötämme huoltovarmuuden ja kriisivarautumisen alueilla. Tätä on jatkettava. Kriittinen infrastruktuurimme on monilla sektoreilla valtionrajat ylittävää. Meidän on pidettävä yhdessä huolta sen suojaamisesta.

Niinistö puhui myös energiasodankäynnistä, jolla Venäjä pyrkii horjuttamaan länsimaiden yhtenäisyyttä. Niinistö viittasi energiahintojen ja korkojen nousuun sekä kiihtyvään inflaatioon.

– Venäjä käyttää energia-asettaan siinä toivossa, että meidän resilienssimme murtuisi ensin. Että läntinen yhtenäisyys alkaisi rakoilla ja tuki Ukrainalle horjua. Tässä se tekee virhearvion. Meidän edessämme olevat haasteet ovat pieniä verrattuna siihen, mitä Ukraina kohtaa. Uskon vakaasti, että selkärankamme kestää.

Niinistö kertasi puheessaan, mikä sai Suomen hakemaan Nato-jäsenyyttä.

– Havahduimme muutokseen viime vuoden lopulla Venäjän vaatiessa Naton laajenemisen pysäyttämistä. Suomi näki tämän yrityksenä kiistää valinnanvapautemme. Heti Venäjän esitettyä vaatimuksensa, annoin vastauksena lausunnon, jossa sanoin: ”Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustana on ylläpitää kansallista liikkumatilaa ja valintamahdollisuuksia. Tämä pitää sisällään myös mahdollisuuden liittoutua sotilaallisesti ja hakea Nato-jäsenyyttä.” Lopullisesti päätöksemme kypsyi Venäjän aloitettua hyökkäyksensä Ukrainaan.

Niinistö kertoi ajatelleensa, että yhteistyö Pohjoismaiden välillä on saavuttanut jo täydellisen tason, mutta kevään aikana Niinistö oppi, että ”on olemassa taso, joka on täydellistäkin parempi”. Niinistön vierellä kuvassa Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre.

Niinistö kuvaili keskusteluyhteyttä Turkin ja Unkarin kanssa hyväksi ja kertoi olevansa vakuuttunut siitä, että maat ratifioivat parlamenteissaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden.

Niinistö kiitteli vaikean ajan tuoneen Pohjolan yhteen ja puhui ”pohjoismaisen yhteistyön renessanssista”.

Niinistö viittasi Pohjoismaiden menestykseen tilastoissa, joissa on arvioitu eri maiden vakautta, vapautta, turvallisuuden tunnetta ja onnellisuutta, ja kysyi, voisiko pohjoismaista brändiä hyödyntää vielä tehokkaammin.

– Toimimme sääntöpohjaisen järjestelmän vahvistamiseksi, ajamme kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja tasa-arvoa. Sen sijaan, että teemme asioita yksin, voisimmeko nojautua politiikassamme entistä enemmän pohjoismaiseen brändiin? Niinistö kyseli.

– Liike-elämässä yrityksemme ovat usein toistensa kilpailijoita. Mutta erityisesti uusien teknologioiden alalla vastassamme on suuryrityksiä, jotka toimivat toisenlaisin säännöin, toisenlaiselta arvopohjalta. 5G- ja kvanttiteknologiamarkkinoilla luotettavuus on kovaa pääomaa. Voisimmeko katsoa ensin, missä meillä on synergioita? Niinistö jatkoi.