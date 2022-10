Niinistö puhui Stoltenbergille Nato-jäsenyyden ratifioinneista

Myös Suomen rooli Natossa ja Ukrainan tilanne tulivat esille.

Presidentti Sauli Niinistö on puhunut puhunut Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergille, presidentti kertoo Twitterissä.

Niinistö kertoo puhuneensa Stoltenbergin kanssa Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinneista, Suomen tulevasta roolista Nato-liittolaisena sekä Ukrainan viljakuljetusten tilanteesta.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on kiinni enää Unkarin ja Turkin ratifioinneista.

Venäjä on ilmoittanut vetäytyvänsä sopimuksesta, joka on mahdollistanut viljakuljetukset Ukrainasta Mustanmeren kautta maailmalle. Ukrainasta tuleva vilja on tärkeää etenkin köyhille Afrikan maille.