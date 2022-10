Venäjän mediakin tarttui väitteisiin Suomesta ja ydinaseista – Mika Aaltola tyrmää

Mika Aaltola pitää koko keskustelua ydinaseiden tuomisesta Suomeen humpuukina.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola tyrmää leviämään lähteneet väitteet Suomesta ja ydinaseista.

Yhdysvaltalainen uutisviikkolehti Newsweek väitti taannoisessa uutisessaan, että Suomi olisi sallimassa Naton ydinaseiden sijoittamisen Venäjän vastaiselle rajalleen.

Newsweek taas perustaa näkemyksensä Iltalehden aiemmin viime viikolla tekemään uutiseen. Newsweek siteeraa Iltalehden ulko- ja turvallisuuspolitiikanlähteitä väittäen, että näiden mukaan Suomen läpi voitaisiin kuljettaa tai Suomeen voitaisiin sijoittaa ydinaseita sen jälkeen, kun Suomi on hyväksytty Naton jäseneksi.

Väitteet Naton ydinaseiden sijoittamisesta Suomen ja Venäjän rajalle tai ylipäätään Suomeen eivät pidä paikkansa.

– Ydinaseita ei olla tuomassa Suomeen! Ei Natolla eikä Suomella ole sellaisia pyrkimyksiä. Yhdysvaltojen tai muiden jäsenmaiden doktriineissa ei tarjota ydinaseita Suomelle, eikä Suomella ole halukkuutta ottaa ydinaseita maaperälleen, Aaltola painottaa.

– Asia on päivänselvä. Ei ydinaseita kannata sijoitella lähelle rintamalinjaa, vaan niitä säilytetään syvällä rintamalinjoista strategisesti turvallisissa kohteissa piilossa, Aaltola lisää.

Keskustelu lähti paisumaan koko ajan tiedetystä faktasta, että hallituksen esitys Suomen Nato-jäsenyydestä ei sisältänyt ennakkoehtoja – eli ei myöskään rajoituksia ydinaseille Suomessa.

Mika Aaltola rauhoittelee laukalle lähtenyttä keskustelua: ydinaseita ei olla tuomassa Suomeen.

Kohutulkinta alkoi levitä, kun sekoitettiin mahdollinen ja ajankohtainen keskenään. Eli kun ydinaseiden tuomista Suomeen ei ole rajoitettu, niin siten tapahtuisi automaattisesti.

Aaltolan mielestä jäsenyyshakemuksessa oli järkevää olla linjaamatta ydinaseista ehdottomasti.

– Kun ei tiedetä, millaisia tilanteita vielä tulee, ydinasekysymys oli järkevä jättää tulevaisuuden ratkaistavaksi. Nyt emme rajoita Nato-jäsenyyttämme. On hieno asia, että Suomi pääsee Naton ydinasesateenvarjon alle Venäjän mahdollisen ydinasekiristyksen johdosta, Aaltola miettii.

Venäjällä ainakin Tsargrad ja Moskovskij Komsomolets ovat jo ehtineet uutisoida Newsweekin jutusta. Tsargradin otsikko on muovautunut peräti ”Suomi lupaa ottaa ydinaseita” -muotoon.

– Kaikki tällainen on tosi huonoa. Jos ei ole jutunjuurta, sellainen keksitään, ja nyt Venäjällä voidaan ilkamoida, että uutiselle on suomalainen lähde. Tämä on sitä venäläistä peruspropagandaa, että Nato on hyökkäämässä Venäjälle, Aaltola miettii.

Ilta-Sanomat kertoi viime viikolla, että ydinräjähteiden maahantuonti, valmistaminen, hallussapito ja räjäyttäminen kielletään Suomen ydinenergialain 11.12.1987/990 luvussa kaksi, pykälässä neljä.

Asian toi hiljattain esiin vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo. Hän ei ymmärrä, miksi ydinaseasialla edes spekuloidaan.

Myös ulkoasiain valiokunnan mietinnössä UaVM 5/2022 vp todetaan ydinaseet kieltävän lain voimassaolo. Lisäksi mietinnössä todetaan, että Suomi ei joutuisi Naton jäsenmaana vasten tahtoaan vastaanottamaan alueelleen vieraita joukkoja, tukikohtia tai ydinaseita.

Aaltola sanoo, ettei rajoitukseton jäsenyyshakemus ole ristiriidassa kansallisen lainsäädännön kanssa.

Lakia voi aina muuttaa, mutta toistaiseksi muutosehdotuksia ydinaseiden osalta ei ole kuultu.

– Tärkeämpää on, ettei kannata rajata jäsenyyttä etukäteen, kun ei tiedetä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

Useat poliitikot ovat kannattaneet, että Suomen tulee hakea Nato-jäsenyyttä asettamatta ennakkoehtoja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti sitä, että Suomeen olisi tulossa Naton ydinaseita, tai että Suomi edes hyväksyisi niiden tuomisen maaperälleen.

Suomen Nato-jäsenyyden ehdoista keskustellaan vasta jäsenyyden varmistuttua ja sitten, kun Suomi tekee yhdessä Naton kanssa puolustussuunnitelman.

Nato ei edellytä, että jäsenmaat ottavat joukkoja tai tukikohtia alueelleen. Nato-jäsenyys ei myöskään takaa, että Suomi saisi tukikohdan alueelleen, vaikka se sitä haluaisi.

Virheelliset väitteet huolestuttavat sosiaalisessa mediassa.

– Suomen voimassa oleva lainsäädäntö kieltää jo ydinaseiden tuomista Suomeen ja tätä jo olemassa olevaa, voimassaolevaa lakia ei esitetä muutettavaksi. Ei pitäisi olla kenenkään intressissä luoda epäselvyyttä tällaisesta, opetusministeri Li Andersson kommentoi väitteitä.

Entinen pääministeri Alexander Stubb kritisoi Newsweek-lehteä valeuutisten levittämisestä.

– Newsweek levittää valeuutisia ja disinformaatiota klikkien toivossa. Tämä esimerkki on kuin suoraan Putinin ohjekirjasta. Surullista, Stubb kirjoittaa.

Sosiaalisessa mediassa moni on huolissaan nimenomaan siitä, miten Venäjä käyttää väitteitä hyödykseen. Esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan perehtynyt tietokirjailija Janne ”Rysky” Riiheläinen on Twitterissä arvostellut Iltalehteä kirjoituksesta, jota hän luonnehtii ”typeräksi kohujutuksi”.

Arvostettu ydinaseisiin erikoistunut yhdysvaltalaistutkija Hans Kristensen on myös ottanut keskusteluun kantaa. Hän toimii American Scientists Federationin Nuclear Information -projektin johtajana.

– Ei, Suomen ei pitäisi käyttää F-35-hävittäjiään toimittamaan Yhdysvaltojen ydinaseita. Nato tai maailma eivät tarvitse enempää maita toimittamaan ydinaseita. Yhdysvallat ei myöskään suostuisi varustamaan suomalaisia ​​lentokoneita tähän, saati sitten sijoittamaan aseita Suomeen, Kristensen sanoo.