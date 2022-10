”Se on ihan sotilasaluetta.”

Maaseudun Tulevaisuus kysyi haastattelussaan ulkoministeri Pekka Haavistolta (vihr), onko mahdollista tuoda Suomeen al-Holin leirillä edelleen olevat suomalaiset äidit ja heidän lapsensa.

Haaviston mukaan ”muutaman jäljellä olevan perheen palautus riippuu vanhempien tahdosta”. Hän piti ”hyvänä tuloksena” jo toteutunutta 26:n lapsen tuomista Suomeen.

– Ei ole mahdollisuutta, että vieraan valtion sisällä olevalta autonomiselta alueelta voitaisiin tuoda lapsia vanhempien tahdon vastaisesti. Eli näiden muutaman jäljellä olevan perheen palautus riippuu vanhempien tahdosta.

Haaviston perustelu oli yksinkertainen:

– Koska muuten jouduttaisiin käyttämään sotilasvoimaa sillä alueella. Siellä on vartijat, jotka ovat kurdien autonomisen alueen vartijoita, ja leirin sisälläkin on jonkin verran aseistautunutta toimintaa näiden leiriläisten toimesta, eli se on ihan sotilasaluetta.

Leirillä on edelleen noin kymmenen suomalaista naista ja lasta.

Suomi sai äskettäin moitteet YK:n Lapsen oikeuksien komitealta, joka katsoi Suomen laiminlyöneen lasten suojelemisen.

Osa Al-Holin leirin suomalaisten lasten omaisista selvittää parhaillaan mahdollisuuksia saada Suomen valtiolta korvauksia.