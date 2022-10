Presidentti Tarja Halonen kertoo, miksi ei ole ottanut vahvemmin kantaa Ukrainan sotaan

Presidentti Tarja Halonen kertoi kuulumisiaan Helsingin kirjamessuilla.

Helsingin kirjamessujen päätöspäivänä käy kuhina edellisten päivien tapaan.

Presidentti Tarja Halonen vietti päivää antaumuksella kirjojen parissa yhdessä miehensä Pentti Arajärven kanssa.

Halonen kertoo Ilta-Sanomille olevansa sairauslomalla viime kuussa tehdyn lonkkaleikkauksen jäljiltä, mistä muistuttaa vielä kyynärsauva.

– On riskaabelia olla täällä kirjojen joukossa, erityisesti mieheni on täällä vaaran vyöhykkeellä, Halonen hassuttelee hänen ja miehensä lukuinnosta.

– Marraskuussa palaan vähitellen sanoisinko normaaliin – tai eläkeläisen kannalta epänormaaliin – ja aion jakaa aikani kestävän kehityksen ja sen alan pohtimiseen.

Leikkauksesta toipuminen on edennyt hyvin ja kyynärsauva saa lentää nurkkaan.

Sodan sytyttyä esimerkiksi Twitterissä ihmeteltiin, miksi presidentti Halonen ei ota vahvemmin kantaa Ukrainan sotaan ja nimenomaan Venäjän hyökkäystä vastaan.

Halonen kertoo, että on tietoisesti jättänyt kommentoimisen muille.

– Olen halunnut varoa sitä, että en ole sen suhteen liikaa äänessä, koska haluan tukea tämänhetkistä johtoa eli presidenttiä (Sauli Niinistö), hallitusta ja eduskuntaa.

– Ei sitä kuitenkaan voi siinä mielessä kokonaan ohittaa, koska se vaikuttaa kaikkeen, mitä kansainvälisessä toiminnassamme tapahtuu.

Presidentti Tarja Halonen oli keskustelemassa muun muassa Ari Helon kanssa tämän Amerikan Yhdysvaltojen historia -teoksesta.

Harmittaako se teitä, että ihmiset ovat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ihmetelleet, että miksi presidentti ei ota enemmän kantaa?

– Kyllä se joskus vaatii kärsivällisyyttä. Ehkä enemmän harmittaa se, että kuvitellaan kaikkeen olevan mustavalkoinen vastaus, Halonen pyörittelee.

Halonen toteaa Ukrainan tilanteen muuttuvan edelleen pahemmaksi.

– Toivon, että me pysymme yhtä voimakkaasti Suomen kantojen takana, koska sitä me tarvitsemme.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan torstaina 24. helmikuuta.

Sunnuntaina 27. helmikuuta Halonen lisäsi Twitteriin videon, jossa hän kuvaa lapsenlapsensa luistelemista Jätkäsaaren tekojääkentältä. Saatteeksi Halonen oli videon yhteyteen kirjoittanut ”Liukasta laskiaista!”

Video suututti monia ja osa äimisteli, että tällaistako on entisen presidentin poliittinen osallistuminen vain muutama päivä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Oliko se kohu teistä huvittavaa vai ärsyttävää?

– Se oli vähän molempia. Uskon, että nykyhallituksen ministerien – ja erityisesti pääministerin ennen kaikkea – kokeneen sen, että ihminen on ihminen kaikessa tilanteessa, Halonen toteaa ja viittaa pääministeri Sanna Marinin (sd) somekäyttäytymisestään saamiin kommentteihin.

– Ihminen on ihminen kaikissa tilanteissa, ja on erinomaisen hyvä asia, että ihmisillä säilyy kosketus erilaisiin todellisuuksiin.

Presidenttin Tarja Halonen oli tiiviisti yhteydessä Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin ollessaan tasavallan presidenttinä vuosina 2000-12. Kuvassa kaksikko vuonna 2011 Novo-Ogaryovossa huvilalla Putinin kanssa, joka oli tuolloin pääministerinä.

Halonen jää pohtimaan sosiaalisen media alustoilla olevaa polarisaatiota.

– Ehkä me olemme nähneet myös sen huonot puolet, että ihmiset sanovat mahdollisimman terävästi asioista.

– Hyvin monissa asioissa me olemme yhtä mieltä siitä, mikä on väärin. Sen sijaan meillä on vähemmän yhtenäisyyttä sen suhteen, miten siitä tilanteesta selvittäisiin.

Halonen toteaa juuri edellä mainittujen seikkojen vuoksi haluavansa antaa rauhan nykyisille päättäjille.

Ette halua siis tulla ikään kuin häiritsemään tällä hetkellä päättävissä asemissa olevia ihmisiä?

– Nimenomaan.

Vieressä seisova Pentti Arajärvi puolustaa vaimoaan ja muistuttaa, että Halonen kertoi luisteluvideota edeltäneenä päivänä Twitterissä tukevansa presidenttiä ja pääministeriä päätöksenteossa.

– Sitä ihmiset eivät lukeneet, Arajärvi naurahtaa sarkastiselle heitolleen.

– Sosiaalisessa mediassa voi osalla olla kymmenittäin eri tilejä tai nimimerkkejä, joilla he esiintyvät, Halonen toteaa ja viittaa helposti syntyviin somekohuihin.

Presidentti Tarja Halonen ja Pentti Arajärvi nauttivat silminnähden Helsingin kirjamessujen tunnelmasta. Vihreää paitaa somisti muun muassa sydämenmuotoinen Ukraina-pinssi.

Vuosina 2000–2012 tasavallan presidenttinä toiminut Tarja Halonen peräänkuuluttaa inhimillisyyttä myös poliitikkoja kohtaan.

– Olisi hyvä olla inhimillinen myös meidän omia päättäjiämme kohtaan.

– Kohtuullisen hyvinhän nuo näyttävät selviävän, Halonen viittaa Marinin hallituksen kohtaamiin kohuihin.

Millä mielin katsotte kevään eduskuntavaaleja?

– Mies on vakuuttanut ainakin sillä lailla, että me olemme aktiivisia äänestäjiä ja seuraajia, Halonen hymähtää ja katsoo vieressään olevaa Arajärveä, jonka kanssa he ovat pitäneet yhtä jo 1980-luvun puolivälistä asti.

Eli Pentti Arajärvikään ei aio hakea enää eduskuntaan?

– Juu, en, Arajärvi naurahtaa.

– Tämä on meille ihan uusi kokemus.

Eli jatkossa hiljaiseloa Hakaniemessä?

– Ei sitä hiljaiseloksi voi sanoa. Olemme kummatkin ihmisiä, joiden on hirveän vaikea sanoa ei, kun on kyse yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Lapsenlapset pitävät myös kiireisinä?

– No jonkin verran, mutta sanon suoraan, että olemme välillä yhtä huonoja isovanhempia kuin mitä oltiin vanhempinakin.

– Kyllä meillä on aina monta asiaa käynnissä. Hyvin lapsenlapset pitävät puolensa ja omat osuutensa ajasta osaavat ottaa, Halonen päättää naurahtaen.