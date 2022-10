Pääministeri Sanna Marin kiistää laiminlyöneensä Suomen edun ajamista EU:ssa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) tyrmää opposition väitteet siitä, että hallitus olisi laiminlyönyt velvollisuutensa ajaa Suomen etua EU:ssa.

Oppositio jätti torstaina välikysymyksen hallituksen vaikuttamistyön epäonnistumisesta EU:n luonnon ennallistamista koskevan asetuksen valmistelussa.

– En ole laiminlyönyt Suomen edun ajamista EU:ssa eikä hallitus ole laiminlyönyt Suomen edun ajamista, Marin vastasi Ylen Ykkösaamussa.

Marinin mukaan Suomi on ollut aktiivisesti yhteydessä sekä virkamiestasolla että ministeritasolla.

– Itsekin olen ollut useita kertoja komission puheenjohtajan (Ursula von der Leyen) kanssa keskustelussa tästä aiheesta, metsäpolitiikasta yleisestikin ja teen paljon yhteistyötä kollegoideni kanssa, erityisesti tietysti Ruotsin kollegani (Magdalena Andersson) kanssa, Marin selvitti.

Marinin mukaan Suomi ei ole asian kanssa yksin, vaan muutkin maat, kuten Itävalta ja Portugali, kantavat huolta metsäpolitiikasta.

– Kyllä me saamme meidän ajatuksillemme ja me käymme aktiivista vuoropuhelua. Me olemme myös onnistuneet vaikuttamaan tähän esitykseen joiltakin osin, mutta paljon vielä vaikuttamistyötä tehtävänä.

Marinin mukaan asetus tulisi nykyisten arvioiden mukaan maksamaan Suomelle liian paljon.

Hintalappu olisi Suomelle kaikkein suurin koko EU:n alueella per asukas. Ennallistamisen hinnaksi on arvioitu lähes miljardi euroa.

– Hallituksen mielestä tämä ei ole kohtuullinen hinta. Meidän kantaamme onkin kirjoitettu se, että hintaa pitää saada alaspäin. Tämä ei meille tällaisenaan käy.

Marinin mukaan hinnan lisäksi asetuksessa on muitakin avoimia kysymyksiä, jotka pitää saada vielä ratkottua.

– Mikäli tästä asetuksesta ei tule riittävän hyvää eli nämä kysymykset eivät ratkea, niin sitten me voimme tehdä kansallisen päätöksen äänestää koko tätä asetusta vastaan, Marin linjasi.

Asetuksen mukaan EU:n jäsenmaiden pitäisi ennallistaa 20 prosenttia soita, metsiä, maatalousmaita ja vesistöjä vuoteen 2030 mennessä.

Marin myönsi, että asia herättää hallituksen sisällä ”erilaisia näkemyksiä ja siihen on erilaisia tulokulmia”.

Hallituspuolueiden rivit ovat hajonneet eduskunnan valiokuntien käsitellessä asiaa. Sdp, keskusta ja Rkp ovat olleet samoilla linjoilla oppositiopuolue kokoomuksen kanssa, kun taas vihreät ja vasemmistoliitto ovat olleet toisella kannalla ja jättäneet eriävän mielipiteensä valiokunnassa.