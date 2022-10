Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs Douglas Hickey kertoo amerikkalaisten hämmästelevän, miten viiden puolueen hallitus voi toimia.

Toukokuussa Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläänä aloittanut Douglas Hickey on innoissaan Suomessa saamastaan vastaanotosta.

– Minut ja perheeni sekä suurlähetystön henkilökunta on otettu lämpimästi vastaan. Suhde, jonka olemme rakentaneet Suomen hallituksen kanssa kaikilla tasoilla, on ollut uskomattoman positiivinen, Hickey kehuu.

Hän aikoo matkustaa ympäri Suomea ja tutustua niin moniin ihmisiin kuin vain mahdollista.

– Aiomme kiittää suomalaisia siitä, että he ovat toivottaneet meidät tervetulleeksi maahan.

Hickey intoilee myös Suomen säästä.

– Sää on ollut mahtava viime päiviin asti. Kun tulin tänne, kaikki sanoivat, että ai kamalaa, mikä sää. Vastasin, että en ole varma mitä tarkoitat, koska mielestäni se on ollut aika uskomaton.

Haastattelupäivänä ulkona tihuttaa vettä ja sumu on peittänyt maiseman merelle Yhdysvaltain suurlähetystöstä Helsingin Kaivopuiston rannassa.

– Tykkään talvesta, tykkään lumesta. Olemme ulkoilmaihmisiä, joten toivon, että saamme tonneittain lunta. Odotan sitä kovasti.

Hickey on käynyt aiemminkin Suomessa.

– Olen ajanut koiravaljakkoa, olen maastohiihtänyt ja lasketellut.

Seuraavaksi hän odottaa pääsevänsä sukeltamaan avantoon.

– Saatan tehdä sen vain kerran, mutta aion tehdä sen.

Hickey kehuu Suomea mahtavaksi ja kauniiksi maaksi.

– Aiomme ottaa siitä kaiken irti täällä ollessamme.

Suurlähettiläs Douglas Hickey saapui Suomeen vaimon ja kolmen lapsen sekä Bruno-koiran kanssa.

Idahosta kotoisin olevalla suurlähettiläällä on viisi lasta, joista kolme on mukana Suomessa vaimon ja koiran lisäksi. Nuorimmainen, yksivuotias tyttö, on päivähoidossa, ja 12-vuotiaat pojat käyvät koulua. Kaikki lapset opiskelevat suomea.

– Koulutusjärjestelmä täällä on loistava. He pitävät koulusta, mutta eivät ole järjin innostuneita lounaasta.

Hickey kiirehtii lisäämään, ettei hän tiedä ketään lasta, joka pitäisi kouluruoasta missään maassa.

– Ja me olemme asuneet Italiassa. He eivät pitäneet ruoasta sielläkään, mikä kertoo jotain.

Hän kertoo poikiensa saaneen hyviä ystäviä ja rakastavan jalkapallon peluuta.

Hickeyn mielestä Suomi on hyvin perhe- ja lapsiorientoitunut yhteiskunta.

– Meillä on kestänyt hieman tottua ajatukseen, että voit vain päästää lapsesi ulos ja he menevät ratikalla elokuviin. Se on tervetullutta, mutta emme ole tottuneet sellaiseen.

Itse hän kertoo käyneensä käyneensä useissa jääkiekko-otteluissa. Suosikkijoukkuettaan diplomaatti ei paljasta.

– Suosikkijoukkueeni on jokainen, jossa pelaa suomalainen.

Seuraavaksi hän aikoo vaimonsa kanssa tutustua enemmän taiteeseen Suomessa.

Douglas Hickeyn kokemuksen perusteella suomalaiset eivät tuhlaa aikaa. – Jos kokouksen on määrä alkaa yhdeksältä, se alkaa yhdeksältä.

Pitkän uran tietoliikenne-, internet- ja teknologia-aloilla johtavassa asemassa tehnyt Hickey sanoo tykkäävänsä suomalaisesta elämäntyylistä.

– Se on hyvin järjestäytynyttä. Ihmiset eivät tuhlaa aikaa täällä. Jos kokouksen on määrä alkaa yhdeksältä, se alkaa yhdeksältä.

Hänen mukaansa suomalaiset ovat tuottavia ja saavat asioita tehtyä.

– Minun kokemukseni perusteella ihmiset ovat hyvin suoria, positiivisella tavalla. Ei tarvitse arvailla, mitä he ajattelevat.

” Suomalaiset suorittavat asepalveluksen hyvin nuorena ja palvelevat reservissä jatkuvasti. Se on osa suomalaisten DNA:ta. Reserviläisyys on mukana kaikessa, mitä he tekevät.

Hän kertoo käyneensä Yhdysvalloissa juuri viime viikolla. Liittovaltion hallinnossa työskentelevät amerikkalaiset ihmettelivät, kuinka viiden puolueen hallitus voi toimia Suomessa.

– Se on uskomatonta amerikkalaisittain, koska meidän kahdella puolueella on vaikeuksia olla samaa mieltä yhtään mistään. Täällä on kohteliaisuutta, jota ei ole monessa paikassa. Voimme ehdottomasti oppia siitä.

Kesällä Suomessa vieraili useita delegaatioita Yhdysvalloista.

– Tapasimme eduskunnassa viiden eri puolueen edustajat lounaalla. Kun lähdimme sieltä, korkea edustaja sanoi minulle, ettei ole koskaan nähnyt mitään sellaista. Joistain politiikkakysymyksistä saatetaan olla eri mieltä, mutta isoissa kysymyksissä (Suomen) hallitus näyttää toimivan todella tehokkaasti. Sen näkeminen on ollut hämmästyttävää, Hickey kertoo.

Amerikkalaiset ovat myös hyvin kiinnostuneita Suomen asevelvollisuusmallista.

– Suomalaiset suorittavat asepalveluksen hyvin nuorena ja palvelevat reservissä jatkuvasti. Se on osa suomalaisten DNA:ta. Reserviläisyys on mukana kaikessa, mitä he tekevät. Se on ollut hyvin kiinnostavaa.

Hickey sanoo, ettei hänellä ole mitään negatiivista sanottavaa Suomesta.

– Tähän mennessä. Ehkä ensi vuonna, hän murjaisee lopuksi.