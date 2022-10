Sanna Marin ja Ulf Kristersson vakuuttivat Suomen ja Ruotsin kulkevan Natoon samassa tahdissa – ”Olemme tällä matkalla yhdessä”

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson vieraili perjantaina Suomessa pääministeri Sanna Marinin kutsumana. Tiedotustilaisuus alkoi vuolailla kohteliaisuuksilla puolin ja toisin.

– On hyvin tärkeää, että Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon samaan aikaan, pääministeri Sanna Marin (sd) painotti.

– Olemme tällä matkalla yhdessä. Olemme ottaneet jokaisen askeleen käsi kädessä, eikä kummallakaan ole muita aikomuksia, Ruotsin uusi pääministeri Ulf Kristersson säesti.

Suomen ja Ruotsin pääministerit korostivat perjantaina Kesärannassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että naapurimaat kulkevat kohti Natoa samassa tahdissa.

Tiedotustilaisuus alkoi vuolailla kohteliaisuuksilla puolin ja toisin. Kristersson hehkutti, että on etuoikeus, että hän saa tehdä ensimmäisen vierailunsa juuri Suomeen.

– Olen samaa mieltä kaikesta, Kristersson lohkaisi, kun Marin päätti avausosuutensa.

Pääministereiden mukaan ei ole syytä keskustella siitä, että toinen maa menisi Natoon ensin, vaikka Turkki vaikuttaa olevan valmiimpi hyväksymään Suomen kuin Ruotsin Nato-jäsenyyden.

– Olen keskustellut hyvin lyhyesti presidentti Erdoganin kanssa Prahassa. Hän sanoi, ettei Suomen kanssa ole niin paljon asioita, että Ruotsin kanssa on joitakin asioita, Marin muotoili ja antoi tukensa Kristerssonin Turkin-matkalle.

Kristersson vieraili perjantaina Suomessa Marinin kutsumana. Kyseessä on Kristerssonin ensimmäinen kahdenvälinen vierailu ulkomaille Ruotsin pääministerinä. Aiheina olivat energia ja Ukrainan tilanne sekä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys.

Pääministerit eivät halunneet arvioida, milloin Suomesta ja Ruotsista tulee Naton jäseniä.

– Toivomme, että Unkari ja Turkki ratifioivat Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet mahdollisimman pian, Marin sanoi.

Kristersson sivusi Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanssa käymäänsä puhelua lyhyesti.

Hänen mukaansa Ruotsi kunnioittaa sitä sopimusta, jonka Suomi, Ruotsi ja Turkki ovat tehneet, mutta Ruotsi noudattaa myös lakeja ja oikeusvaltioperiaatteita.

– Ruotsi on sitoutunut terrorismin vastaiseen toimintaan, Kristersson vakuutti.

Suomi ja Ruotsi ovat sitoutuneet Turkin kanssa solmitun kolmikantasopimuksen toteutumiseen. Kristersson ei kuitenkaan kommentoinut tarkemmin sitä, mitä Turkin Suomen ja Ruotsin Turkille tekemät lupaukset oikein ovat IS:n kysyessä asiasta.

– Ei ole muita myönnytyksiä paitsi ne hyvin ilmeiset velvollisuudet, joita meillä on trilateraalisopimuksen puitteissa. Se on reilua. Työskentelemme kovasti täyttääksemme sen, mitä Ruotsin on tarkoitus tehdä.

Kristersson ei näe Ruotsin linjan muuttuvan hallituksen vaihtuessa. Kristersson vaikutti jopa aavistuksen kiihtyvän asiaa kommentoidessaan.

– Tämä ei ole helppo tehtävä. En yritä sanoa, että oma hallitukseni saisi nopeammin tai eri tavalla hoidettua tämän asian.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Erdogan sanoi, että molempien maiden etuna on estää terroristijärjestöjä kaappaamasta Ruotsin Nato-jäsenyysprosessia ja Ruotsin ja Turkin välisiä suhteita.

Lue lisää: Erdogan puhui Ruotsin Kristerssonin kanssa Nato-jäsenyydestä

Aiemmin tällä viikolla turkkilaismediat uutisoivat, että Turkki olisi Ankarassa käydyissä neuvotteluissa vaatinut yhteensä 15 terroristiksi luokitellun henkilön luovuttamista Turkkiin Suomesta ja Ruotsista. Suomesta luovutettaviksi vaadittavia olisi kuusi ja Ruotsista yhdeksän.

Suomen ja Ruotsin valtuuskunnat neuvottelivat tiistaina Ankarassa Turkin luovutus­pyynnöistä kuusi tuntia turkkilaisten kollegoidensa kanssa.

Lue lisää: Turkkilais­mediat: Turkki ei ole vieläkään vakuuttunut Ruotsin ja Suomen antamista ”yhteistyö­lupauksista”

Erdogan ja Kristersson tapaavat Turkissa marraskuun alussa.

Marin sanoi tiedotustilaisuudessa, että hän ei ole matkustamassa Turkkiin samaan aikaan.