Entinen pääministeri Jyrki Katainen sanoo, että olisi itse joutunut eroamaan vastaavassa tilanteessa.

Entinen pääministeri Jyrki Katainen (kok) kommentoi Suomen Kuvalehdelle pääministeri Sanna Marinin (sd) bilevideoista syntynyttä kohua.

Marinin juhlinnasta levisi julkisuuteen videoita elokuussa. Katainen korostaa, ettei halua ottaa kantaa videoihin. Hän kuitenkin sanoo, että olisi joutunut itse eroamaan vastaavassa tilanteessa.

– Noin vuorokauden… tai no siis per heti. Se on ihan päivänselvä asia. Ei mitään saumoja, että olisin voinut jatkaa, Katainen sanoo Suomen Kuvalehdelle.

Katainen sanoo, että vastaavia videoita olisi pidetty häneltä suurena virheenä.

– Minulta sitä ei olisi suvaittu. Olisin menettänyt kaiken uskottavuuden, ja sitä olisi pidetty todella suurena virheenä.

Katainen toimi pääministerinä vuosina 2011–2014. Tällä hetkellä hän on Sitran yliasiamies.