Sdp:n vara­puheen­johtaja Niina Malm jyrähti Elina Valtosen Marin-kritiikistä – ”Mikä on kokoomuksen linja?”

Malmin mukaan kokoomuksen linja on täysin hukassa.

Sdp:n varapuheenjohtaja Niina Malm tyrmää kokoomuksen varapuheenjohtajan Elina Valtosen kritiikin pääministeri Sanna Marinia ja hallituksen talouspolitiikkaa kohtaan.

– Valtonen taitaa salaa surra Liz Trussin lyhyeksi jäänyttä pääministeriuraa. Muuten on vaikeaa ymmärtää täysin yliampuvaa syytösten ryöppyä pääministeri Sanna Marinia ja hallituksen talouspolitiikkaa kohtaan, Malm sanoo tiedotteessa.

Valtonen sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa muun muassa, että Marin on täysin epäonnistunut sekä Suomen intressien ajamisessa EU:ssa että oman valtioneuvostonsa koossa pitämisessä.

Malmin mukaan Valtosen hätä on helppo ymmärtää, koska hänen ajamansa ”valtion näännyttämisstrategia”, jossa alennetaan rikkaiden veroja ja leikataan julkisia palveluita, sai täystyrmäyksen Iso-Britanniassa.

– Iso-Britanniassa Valtosen ajaman politiikan kulissit romahtivat. Siellä palvelut oli jo leikattu niin luuta myöten, etteivät lisäleikkaukset olleet markkinoista uskottavia, joten korot karkasivat ja valuuttakurssi romahti. Suomessa kokoomus uskoo, että meillä on vielä tilaa edetä aimo matka Britannian tiellä.

– Tälle projektille on olennaista, että kansalaiset eivät huomaa mitä on tapahtumassa – mutta he maksavat lopulta laskun, Malm lisää.

Malm myös sanoo, että kokoomuksen linja vaikuttaa olevan täysin hukassa.

– Samaan aikaan kun se roimii hallituksen talouspolitiikkaa, on se eduskunnassa tukenut kaikkia niitä suuria talouslinjauksia, joilla tämän hallituskauden kriisejä on hoidettu. Mikä on kokoomuksen linja? Onko se Valtosen velkalinja vai Petteri Orpon kosteikkoon juuttuneet säästölistat? Vai onko se Sari Sarkomaan ”parilla kympillä monen viikon ruokaostokset” -linja, Malm kysyy.