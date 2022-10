Annika Saarikon mukaan lakiesityksiä pitää karsia nyt ”erityisen paljon” – nämä esitykset hiertävät keskustaa

Eri hallituspuolueet vaativat pääministeri Sanna Marinilta (sd) johtajuutta. Marinin kritisoidaan jättävän ”tietyt keskustelut tuuliajoille”.

Annika Saarikko painottaa, että jokainen hallituksen esitys on tärkeää harkita huolella.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) muistuttaa hallituksen kiistojen keskellä kaikkia hallituspuolueita siitä, että vaalikauden lopulla joudutaan aina tekemään karsintaa sen suhteen, mitä esityksiä hallitus antaa eduskunnalle.

– On hyvin tyypillistä, että vaalikauden loppupuolella tulee esitysten suma ja kukin hallitus joutuu vuorollaan tekemään loppusuoralla karsintaa. Hallitusta ja eduskuntaa kuormittavat tällä vaalikaudella poikkeuksellisesti kriiseihin liittyvät lakiesitykset. Senkin vuoksi karsintaa pitää tehdä nyt erityisen paljon, Saarikko kommentoi eduskunnassa torstaina.

Saarikko on kertonut olevansa valmis kuoppaamaan hallituksen sisällä kiistaa aiheuttaneen arvonnousuveron, jota maasta­poistumis­veroksikin on kutsuttu.

Saarikko pysyy kannassaan, eikä ole valmis tuomaan esitystä hallituksen pöytään.

– Arvonnousuveron saama erittäin rankka kritiikki lausuntokierroksella ja lainsäädännön arviointineuvoston huomiot ovat sen kaltaisia, että en pidä esityksen edistämistä perusteltuna.

Arvonnousuverossa on kyse siitä, että jos henkilö muuttaa Suomesta alhaisen verotuksen maahan ja myy omaisuuttaan siellä, saisi Suomi lain mukaan verottaa Suomessa asumisen aikana tapahtunutta arvonnousua.

Hanke on ollut tärkeä etenkin vasemmistoliitolle ja Sdp:lle, ja pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallituksen piirissä ei viime viikonloppuun mennessä oltu edes keskusteltu hankkeen kuoppaamisesta.

Hallituskauden kääntyessä loppua kohti riitaa on syntynyt useammastakin lakikokonaisuudesta.

Hallituksen varsinaisen viisikon rinnalle onkin kyhätty syksyn aikana niin kutsuttu varjoviisikko, jonka tehtävänä on päättää, mitkä esitykset hallitus vielä vie eduskuntaan tällä vaalikaudella ja mistä luovutaan.

Saarikko painottaa, että jokainen hallituksen esitys on tärkeää harkita huolella. Erityisesti esitykset, joihin täytyy saada eduskunnan perustuslakivaliokunnan arvio.

– Sitten on esityksiä, missä on poliittisia näkemyseroja. Tämä arvonnousuvero taitaa olla yksi sellainen.

Lue lisää: Toistuvat jakolinjat syövät yhteistyön edellytyksiä – hallitus ajautui koston kierteeseen

Lue lisää: Hallituksessa kytee riita ”maasta­poistumis­verosta” – ministerit ärähtivät joukolla

Eri keskustalähteiden mukaan keskustalle kävisi, ettei eduskuntaan tuotaisi tällä vaalikaudella enää lainkaan uusia hallituksen esityksiä.

Tätä perustellaan priorisoinnin tarpeella tilanteessa, jossa eduskunta on jo ruuhkautunut.

Yksi keskustalähde kertoo, että puolueessa olisi valmiutta luopua esimerkiksi toisen asteen koulutuksen lisärahoituksesta.

IS:lle arvioidaan, että myös saamelaiskäräjälaissa loppuu aika kesken ja eduskuntaan jo tuodussa luonnonsuojelulaissa on ongelmia.

Vihreille taas olisi tärkeää, että eduskunnassa ehdittäisiin käsitellä vielä ennen eduskuntavaaleja ainakin hallituksen esitys luonnonsuojelulaiksi.

Tämän lisäksi puolue vaatii saamelaiskäräjälain tuomista eduskuntaan.

Kansanedustaja Satu Hassi (vihr) toivoo tässä aktiivisuutta Marinilta.

– Kovasti toivoisin, että pääministeri käyttäisi arvovaltaansa, että saisimme saamelaiskäräjälain uudistuksen eduskuntaan. Ei mielestäni ole mitenkään hyväksyttävää, että todella pieni joukko kansanedustajia, käytännössä Lapin kepulaiset, voivat eduskuntakaudesta toiseen estää sen asian käsittelyn, Hassi sanoo.

Eri hallituspuolueet vaativat nyt pääministeriltä johtajuutta myös EU:n ennallistamisasetusta koskevassa asiassa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kyselytunnilla torstaina.

Asetuksen kiistanalaisin kohta koskee suomalaisten metsien ennallistamisvaatimuksia.

Vihreissä ja vasemmistoliitossa ajetaan vahvasti ennallistamistavoitteita ja ihmetellään, miksi asetuksen kanssa ylipäätään kipuillaan.

Kritiikki kohdistuu pääministeriin, jonka koetaan välttävän selvän kannan ottamista aiheeseen.

Kritiikki ei koske vain ennallistamisasetusta: Marinin katsotaan jättävän tietyt sisäpoliittiset keskustelut ”tuuliajoille”. Kritiikkiä kohdistuu paitsi poliittiseen linjaamiseen myös johtamiseen.

– Tämä on pitkää jatkumoa kaikkeen metsiin liittyvälle, joko demareilla on ollut epäselvä kanta tai he ovat päätyneet liittoutumaan keskustan kanssa, yksi hallituslähde sanoo.

Keskustalaisten mielestä EU on asettanut kohtuuttomia vaatimuksia suomalaisille metsille.

Uutena piirteenä koetaan se, että Saarikko haastaa suoraan Marinia.

Saarikko kertoi sunnuntaina blogissaan kannustavansa pääministeriä ja hänen puoluettaan ”rohkeuteen ja selkeyteen” ennallistamisasetusta koskevassa asiassa.

– Suomen EU-politiikkaa, kannan muodostusta ja Suomen vaikuttamistyötä johtaa pääministeri, Saarikko tähdensi.

Hallitus on muodostanut asetuksesta jo kantansa, mutta keskusta vaatii kannan tiukentamista eduskunnassa. Eduskunnan kanta muodostetaan suuressa valiokunnassa.

– Tässä katsotaan, kestääkö hallituspuolueiden kantti vai hypätäänkö kokoomuksen ja opposition kelkkaan, vihreiden suunnasta kommentoidaan.

Saarikon mielestä on ilmiselvä tosiasia, että puu on jatkossakin kestävä uusiutuvan energian lähde.

– Ihmeellistä, että tätä ilmiselvää tosiasiaa edes yritetään haastaa. Parempi terävä linja kuin laiha kompromissi, vaikka ihan jokaista eduskuntapuoluetta ei saataisikaan mukaan, Saarikko evästi pääministeriä blogissaan.