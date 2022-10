Keskustan Markus Lohi: ”Hallitukseen meneminen oli virhe” – seuraavaan vain yli 15 prosentin kannatuksella

Keskustan varapuheenjohtajan Markus Lohen mukaan puolueella ei ole enää paljon menetettävää.

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi katsoo, että keskustan kannatuksen on oltava vähintään 15 prosenttia, jotta puolue voisi neuvotella seuraavaan hallitukseen menemisestä.

– Tämä on henkilökohtaista ajatteluani varapuheenjohtajana. Niiden, jotka haluavat, että syntyisi jokin järkevä vaihtoehto hallituspohjaksi, jossa keskusta on mukana, kannattaa huolehtia siitä, että kannatuksemme on vähintään 15 prosenttia. Sitä alhaisemmalla kannatuksella paikkamme on oppositiossa, Lohi sanoo IS:lle.

Lohi kommentoi asiaa aiemmin Verkkouutisille.

Keskustan kannatus on tuoreimpien gallupeiden mukaan vain 10,4 prosenttia. Viime eduskuntavaaleissa keskustan kannatus oli 13,8 prosenttia.

Keskusta menetti vuoden 2019 eduskuntavaaleissa peräti 18 paikkaa ja kannatuksesta suli 7,3 prosenttiyksikköä, mutta keskusta päätti silti lähteä demarivetoiseen hallitukseen.

Tämä oli virhe, Lohi sanoo nyt.

– Kun katsotaan kannatuskehitystämme, on selvää, että hallitukseen meneminen vaalitappion jälkeen oli virhe. Kuvittelin, että politiikassa vielä teot ratkaisevat, mutta toisin on, politiikka on muuttunut.

LohI katsoo, että politiikassa ratkaisevat nyt mielikuvat.

– Sosiaalisessa mediassa pystytään helposti maalaamaan mielikuvia, jotka leimaavat ja jäävät ihmisten mieliin. Kokoomus oli suurin piirtein saman porukan kanssa hallituksessa, eikä silloin ollut tällaista ilmiötä, vaikka he tekivät paljon vasemmistolaisempaa politiikkaa kuin me olemme tehneet.

Lohi kehuu muun muassa hallituksen turvallisuuspolitiikkaa ja sote-uudistuksen ja perhevapaauudistuksen läpiviemistä. Veronkiristysten estämisestä Lohi ottaa keskustalle sulan hattuun.

Lohen mukaan keskustan poliittiset kilpailijat ovat onnistumaan leimaamaan keskustan ”punavihreän höttöpolitiikan” tukijaksi.

Kun keskusta kannatus on vain kymmenen prosentin tuntumassa, onko tunnelma nyt sellainen, ettei paljon menetettävää enää ole?

– Kyllä, voi näinkin sanoa. Kyllä tällaisella kannatuksella joutuu miettimään, millä tavalla poliittista linjaa kirkastetaan ja kyllä riskinottokyky kasvaa.

Lohi sanoo keskustan olevan ”hyvin tiukalla linjalla” EU:n ennallistamisasetusta koskevassa asiassa. Asetuksen kiistanalaisin kohta koskee metsien ennallistamista.

– Suomesta ja eduskunnasta pitää lähteä selkeä viesti EU:lle, että näpit irti Suomen metsistä.

Vihreistä on huomautettu, että keskusta oli hallituksen kannan takana. Hallitus ei ole ottanut asetukseen kielteistä kantaa, mutta on esittänyt siitä kriittisiä huomioita. Eduskunnan kanta asetukseen kirkastuu suuressa valiokunnassa.

Toinen, vielä akuutimpi kiista koskee arvonnousuveroa, jonka keskusta haluaisi torpata.

Riideltävää riittää myös useissa asioissa, joita ei ole tuotu vielä edes eduskunnan käsittelyyn.

Lohen mielestä hallituksen tulisi nyt unohtaa lakiesitykset, jotka eivät ole aivan välttämättömiä.

– Eduskunta on tosi tukossa työkuorman kanssa. Siellä on varmaan monta kivaa juttua jonkun mielestä, mutta pitäisi kyetä erottamaan, mikä on olennaista. Euroopassa on sota käynnissä, energian hinnat nousevat ja kotitaloudet kriisiytyvät toimeentulon kanssa. Kannattaisi panna katseet perusasioihin.

Keikkuuko hallitus jälleen kiistojensa takia?

– Aika näyttää, tuleeko joillekin niistä asioista niin isoja, että hallitusyhteistyö siihen päättyisi. Sekin on teoriassa mahdollista, mutta ei tavoiteltavaa, kun vaaleihin on viisi kuukautta.

– Hallituksen toimintakyky tahtoo aina hallituskauden lopulla heikentyä, ja totta kai on erityisesti pääministerin vastuulla on huolehtia siitä, että toimintakyky pysyy.