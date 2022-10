Aborttikeskustelu repii keskustan rivejä, mutta myöskään perussuomalaisten näkemys abortista ei ole yhtenäinen. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on kiitellyt aborttilain uudistusta, mutta edustajat Markus Lohi ja Pekka Aittakumpu ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä.

Eduskunta hyväksyi eilen keskiviikkona aborttilain uudistuksen äänin 125-41. Poissa oli 32 kansanedustajaa ja 9 äänesti tyhjää.

Muutoksen myötä raskaana olevalla olisi omaan pyyntöön perustuva oikeus raskauden keskeyttämiseen kahdennentoista raskausviikon loppuun eikä keskeytykseen tarvittaisi enää kahden lääkärin lausuntoa.

Sdp:n, kokoomuksen, vihreiden, vasemmistoliiton ja rkp:n paikalla olleista edustajista kaikki äänestivät esityksen puolesta.

Keskustan paikalla olleista edustajista 19 äänesti puolesta ja 4 vastaan. Perussuomalaisista 31 äänesti vastaan ja 3 puolesta.

Keskustasta esitystä vastustivat Pekka Aittakumpu, Markus Lohi, Mikko Kinnunen ja Ari Torniainen.

Perussuomalaisista esityksen puolesta äänestivät Arja Juvonen, Tom Packalén ja Minna Reijonen.

Kannatuskriisissä räpiköivä keskusta ei ollut äänestyksessä yhtenäinen, vaikka puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kiittelikin lakiesityksen hyväksymistä.

– Eduskunta hyväksyi aborttilainsäädännön uudistamisen ja kansalaisaloitteen. Hyvä näin! Kiitos keskustanaiset ja monet muut aktiivisuudesta asiassa, Saarikko kiitteli Twitterissä.

Keskusta on kipuillut aborttikysymyksessä pitkään. Etenkin naiset ovat kannattaneet esitystä, mutta miehet ovat vastustaneet.

Keskustanaiset yhtyi lokakuussa 2020 OmaTahto-kansalaisaloitteeseen. Keskustanaisten kannanotto oli, että aborttilainsäädäntö pitää saada nykyaikaan.

Puolueen tunnetuimpien edustajien joukkoon kuuluvat puolustusministeri Antti Kaikkonen, entinen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, entinen valtiovarainministeri Katri Kulmuni ja entinen pääministeri Juha Sipilä olivat poissa äänestyksestä.

Äänestyksestä poissa oli 32 kansanedustajaa.

Keskustan Lohi ja Aittakumpu tätä vastoin ilmaisivat tyytymättömyytensä lakiesityksen hyväksymiseen tänään torstaina. Lohi toimii sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana.

Lohen mukaan on pysäyttävää, että tammi–syyskuussa elävänä syntyneiden määrä on mittaushistorian pienin. Kuolleiden määrä on puolestaan mittaushistorian suurin.

Lohi viittaa tänään julkaistuun Tilastokeskuksen väestön ennakkotilastoon.

– Tällä kehityksellä talouskasvu, eläkejärjestelmämme ja lopulta koko hyvinvointiyhteiskuntamme on uhattuna. Oma viestini on, että jokainen lapsi on tervetullut Suomeen, Lohi kirjoittaa Twitterissä.

Aittakumpu yhtyy Lohen twiittiin. Aittakummun mielestä Suomen suurin ongelma on alhainen syntyvyys.

– Tällä kaudella on keskustan on aloitteesta tehty monia perheellistymiseen kannustavia toimia kuten perhevapaauudistus, lapsilisien korotukset ja niin edelleen, Aittakumpu kirjoittaa.

– Lisää tarvitaan. Lapsi on tervetullut. Kunpa se olisi muistettu myös eilen äänestyksessä, hän jatkaa.

Perussuomalaisten Juvonen, Packalén ja Reijonen eivät ole kommentoineet aborttilain uudistusta koskevaa äänestystä.

Myös puolueen puheenjohtaja Riikka Purra on pidättäytynyt kommentoimasta äänestystulosta. Purra äänesti esitystä vastaan. Purra on aiemmin kommentoinut julkisuudessa olevansa ”klassinen liberaali”.

Sosiaalisessa mediassa Purra on aiemmin jarrutellut ”abortin politisoimista” ja kertonut tyytyvänsä nykyiseen lainsäädäntöön.

Kesäkuussa hän kirjoitti Twitterissä, että ”abortin politisointi” ei ole tarpeen.

– Aiheesta voi olla erilaisia mielipiteitä ja painotuksia, mutta politisointia en kannata. Aborttilainsäädäntömme ei ole ongelmaton, mutta epätäydellisessä maailmassa riittävä, Purra kirjoitti.

Sosiaalisessa mediassa erityisesti nuorten suosiota nauttiva varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen oli poissa, kun eduskunta äänesti aborttilainsäädännön uudistamisesta.

Puolueen entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho, nykyinen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, ei ole myöskään kommentoinut äänestystulosta. Myös hän äänesti aborttilain uudistamista vastaan.

Vuonna 2018 hän kuitenkin sanoi pitävänsä silloisen ulkoministerin Timo Soinin näkemystä abortista keskiaikaisena.

– Vaikka kukaan ei kannata abortteja, se on sillä tavalla väärä ilmaisu, se on aina tragedia ja huono asia. Mutta toisaalta maailma on täynnä esimerkkejä siitä, miten paljon huonompaan suuntaan tilanne kehittyy sillä, että pyritään kriminalisoimaan sitä, Halla-aho kommentoi Ylelle vuonna 2018.

Soini kohautti vuonna 2018 blogi-kirjoituksellaan, kun hän kehui Argentiinaa hienoksi maaksi. Hän viittasi Argentiinan senaatin päätökseen hylätä lakiesitys, joka olisi laillistanut abortin. Uusimmassa blogikirjoituksessaan Soini on ilmoittanut vastustavansa aborttilain uudistusta.

Aborttilain uudistus pohjautuu OmaTahto2020-kansalaisaloitteeseen.

Voimassa oleva aborttilaki on vuodelta 1970 ja se on ollut yksi Euroopan tiukimmista.

Muun muassa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen (vas) mielestä vanha laki on vanhentunut. Se ei vastaa nykyaikaista ihmisoikeuskäsitystä, eikä kunnioita raskaana olevan itsemääräämisoikeutta.

Kahden eri lääkärin lausunnon lisäksi abortti on edellyttänyt terveydellisten, sosiaalisten tai muiden perusteiden esittämistä.

– Velvollisuus selittää elämäntilannettaan ja henkilökohtaista päätöstään ei kuulu nykyaikaan, ja laki on asettanut myös lääkärit erikoiseen asemaan, Sarkkinen kirjoittaa Facebookissa.

– Oikeus aborttiin on ihmisoikeuskysymys. Jokaisella on oikeus päättää kehostaan, eikä abortteja vähennetä raskaana olevan itsemääräämisoikeutta tukahduttavalla lainsäädännöllä.

Jatkossa ennen kahdettatoista raskausviikkoa raskaudenkeskeytystä pyytävää ei velvoiteta esittämään erikseen perusteluja päätökselleen, vaan keskeytyksen saa omaan tahtoon ja pyyntöön perustuen. Lisäksi eduskunta edellyttää jatkossa valmisteltavaksi aborttilain kokonaisuudistusta tavalla, joka edelleen vahvistaa raskaana olevan itsemääräämisoikeutta.