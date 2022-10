Paneeko kokoomus vaalien jälkeen hyrskyn myrskyn – mutta miten ja kenen kanssa? Elina Valtonen vastaa HAAPALA-TV:ssä kello 15.30

Kokoomus on matkalla kohti pääministeripuolueen ykköspaikkaa huhtikuun vaaleissa. Panisiko kokoomus velkavetoisen talouspolitiikan kerralla uusiksi? Tähän vastaa varapuheenjohtaja Elina Valtonen HAAPALA-TV:n suorassa lähetyksessä kello 15.30.

Kokoomus johtaa gallupeissa viiden prosenttiyksikön kaulalla Sdp:tä ja Petteri Orposta (kok) leivotaan jo seuraavan hallituksen pääministeriä.

Jos kokoomus ensi huhtikuun vaalit voittaa, liki pomminvarma ministeri on myös puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen (kok).

– Elina Valtonen on politiikan kuuma nimi. Hän on kokoomuksen ärhäkkäimpiä talouskeskustelijoita, joka ei näytä pelkäävän koviakaan puheita. Lisäksi hän on vahva vaikuttaja kokoomuksen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, HAAPALA-TV:n vetäjä, politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala sanoo.

– Kysymykset eivät taatusti lopu kesken – tuskin vastauksetkaan, Haapala lisää.

Mikä on kokoomuksen leikkauslista julkisessa taloudessa? Verot? Kuka tai mikä on Valtoselle mieluisin hallituskumppani, Sdp vai perussuomalaiset? Miten kokoomus suhtautuu EU:n uusin yhteisvelkapaketteihin? Ja mikä ministeripaikka kiinnostaa häntä itseään? Ketä kokoomus ajaa seuraavaksi EU-komissaariksi? Presidenttiehdokas?

– Ja tietenkin täytyy kykypuolueen varapuheenjohtajalta kysyä, meinaako kokoomus itse sössiä vaalivoittonsa kalkkiviivoilla. Niinhän kävi viime vaaleissa vanhustenhoitoon liittyneessä keskustelussa.

Torstaina kokoomus esittelee myös välikysymyksensä päivänpolttavasta EU:n ennallistamisasetuksesta, joka koettelee jo valmiiksi hallituksen yhtenäisyyttä ja toimintakykyä.

– Valtonen saa vastata myös siihen, menisikö Suomi Natoon myös ilman Ruotsia, jos Turkki sellaisen näytelmän järjestää.

HAAPALA-TV on viikoittainen politiikan ajankohtainen suora haastatteluohjelma. Haastattelun tallenne on nähtävissä Ilta-Sanomien verkkosivuilla

