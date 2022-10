Ihmistä tai kansakuntaa ei voi pakottaa antamaan anteeksi, mutta valtionjohtajan velvollisuus on näyttää esimerkkiä. Totuuden ja vastuunkannon voima on järisyttävä maailmassa, joka käy läpi kriisiä, kirjoittaa toimittaja Iida Hallikainen.

”Olin väärässä.”

Tämä on lause, jota ei usein politiikassa kuule.

Siksi olikin virkistävää, kun entinen pääministeri Alexander Stubb (kok) julkaisi 19. lokakuuta videon, jossa hän kävi läpi asioita, joissa hän toimi väärin Venäjän suhteen. Stubb kertoi olleensa väärässä venäläisten viisumivapaudessa, Nord Streamissa, Rosatomissa sekä siinä, ettei kyennyt pääministerinä edistämään Suomen Nato-jäsenyyttä.

Stubbilla on takanaan pitkä poliittinen ura: hän on ollut muun muassa pääministeri, valtiovarainministeri, ulkoministeri, ulkomaankauppa- ja eurooppaministeri, europarlamentaarikko ja kokoomuksen puheenjohtaja.

Hän on pitkän uransa aikana jakanut paljon mielipiteitä, eikä välttämättä aina myönteisellä tavalla.

Tyypillisesti nimenomaan pääministeri jakaa mielipiteitä. Hän ottaa kontolleen paitsi omat virheensä, myös luotsaamansa hallituksen virheet. Suomen lähihistoriasta ei löydy montaa pääministeriä, joita muistellessa tavallisen kansalaisen mieleen tulisi ensimmäisenä jotakin positiivista.

Kun selasin Twitteriä Stubbin ulostulon jälkeen, siellä tapahtui jotain hyvin hämmentävää: monet ihmiset nostivat hattua entiselle pääministerille. Siis myös sellaiset ihmiset, jotka avoimesti kertoivat, etteivät he ole koskaan pitäneet Stubbista poliitikkona.

Ilmiö kertoo siitä, että kansalaiset arvostavat suoraselkäisyyttä ja vastuunkantoa, vaikka virheet olisivat valtavan vaikeita sulattaa. Virheiden myöntäminen ei automaattisesti tarkoita anteeksiantoa, mutta se on askel hyvään suuntaan.

Virheiden myöntämiselle on helppo nostaa hattua, ihmisestä riippumatta.

Lue lisää: Alexander Stubb myöntää virheet, joita hän teki Venäjän suhteen: ”Olin väärässä”

Alexander Stubb valtiovarainministerinä 2015.

Elämme maailmassa, jossa joudumme jatkuvasti pohtimaan oikeaa ja väärää, sekä punnitsemaan sitä, onko lukemamme tieto totta vai valetta. On vaikeaa edes laskea niitä kertoja, joina olen kuullut poliitikkoja nimitettävän valehtelijoiksi.

Etenkin kansainvälisessä politiikassa Venäjän presidentti Vladimir Putin on osaltaan pitänyt tästä huolen. Hänen jokainen ulostulonsa sisältää varauksen. Lähtökohtaisesti voidaan olettaa, että hänen sanomisensa ovat kyseenalaisia ja valheellisia. Tästä huolimatta ydinaseuhkaukset pelottavat, vaikka ne olisivat bluffia.

Totuudelle sietäisi olla nykymaailmassa enemmän sijaa.

Totuuden kertominen ja virheiden myöntäminen on inhimillistä maailmassa, jossa sosiaalinen media välittää meille jatkuvasti kuvaa muiden onnistumisista, enemmän tai vähemmän todenmukaisesti, tai otsikoissa näkyy Kremlin lausuntoja.

Poliitikon kohdalla virheiden myöntäminen on myös tehokkaampaa kuin pelkkä julkinen anteeksipyyntö. Se osoittaa, että on ainakin jollain tasolla ymmärtänyt tekojensa seuraukset.

Esimerkiksi entinen pääministeri Paavo Lipponen (sd) on kieltäytynyt kommentoimasta itselleen kiusallisia aiheita, kuten Nord Stream -kytköksiä. Anteeksipyyntöä tai virheiden myöntämistä häneltä ei ole taidettu koskaan kuulla.

Anteeksi pyytäminen ei ole helppoa, mutta se on helpompaa kuin käydä läpi virheiden todellista luonnetta. Viime vuosina julkiset anteeksipyynnöt ovatkin herättäneet tunteita.

Vuonna 2019 kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius (vihr) pyysi anteeksi saamelaisiin ja romaneihin liittyvistä sketseistä. Anteeksipyynnön hän esitti myös viime viikolla, kun selvisi, että Petelius oli ilmoittanut sidonnaisuusilmoituksessaan rahapeliyhtiö Pafilta saamansa, noin 58 000 euron tulonsa luottamustoimipalkkioksi.

Ihmiset turhautuivat, kun taas pyydettiin jotain anteeksi. Anteeksipyyntö voikin helposti tuntua pakokeinolta tai asioiden lakaisemisesta maton alle.

Lue lisää: Pirkka-Pekka Petelius pyytää anteeksi: ”Olen laiminlyönyt huolellisuutta ja tarkkuutta”

Pirkka-Pekka Petelius eduskunnan täysistunnossa toukokuussa.

Valtiojohtajien on perinteisesti ollut vaikeaa esittää anteeksipyyntöjä, koska niiden on ajateltu osoittavan heikkoutta. On myös saatettu haluta välttää mahdollisia korvausvaatimuksia.

Näin on esittänyt Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg.

Anteeksipyynnöt ja mahdollisuus anteeksiantamiseen ovat kuitenkin hyvin tärkeä osa politiikkaa. Myös historiassa anteeksipyynnöillä on ollut tärkeä vaikutus – ja etenkin sillä, jos anteeksipyytäjä on todella osoittanut ymmärtäneensä tekojensa merkityksen.

On spekuloitu sillä, että Putin ei voi päättää Ukrainan sotaa, sillä hän ei halua hävitä. Toisin sanoen hän ei pysty myöntämään tekemiään virheitä.

Kun Ukrainan sota joskus päättyy ja hyvyys toivottavasti voittaa, on tilinteon aika.

Nyt on korkea aika tehdä korjausliike myös Suomessa. Monesti suuri kriisi pakottaa valtaa pitävät katsomaan totuutta silmiin ja hyväksymään, ettei menneisyydessä kaikki ole mennyt ihan niin kuin on pitänyt.

Siten viimeistään nyt on oikea hetki muuttaa myös poliittista ajattelutapaa siitä, että virheidensä myöntäminen olisi heikkouden merkki.

Ihmistä tai kansakuntaa ei voi pakottaa antamaan anteeksi, mutta valtionjohtajan velvollisuus on näyttää esimerkkiä. Totuuden ja vastuunkannon voima on järisyttävä maailmassa, joka käy läpi kriisiä.