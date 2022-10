Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen ei allekirjoita koronaministeri Krista Kiurun toiveita tiukemmista maskiohjeista: ”Ei saavutettaisi sellaisia hyötyjä, mitä haettaisiin”.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen mukaan osa kulttuurialan ongelmaa on se, että suomalaisten käyttäytyminen on koronan myötä muuttunut ja ihmiset ovat jääneet kotiin.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosella (kesk) on selvä viesti korona-ajasta toipuvalle kulttuuri- ja tapahtuma-alalle.

– Lähden siitä, että mitään rajoitustoimia ei pidä nyt tehdä. Olen tästä erityisen tiukkana, sillä ala ei todellakaan kaipaa epävarmuutta varsinkin, kun ensi kesän tapahtumasuunnittelu on kuumimmillaan ja ala on vasta päässyt toipumaan, Honkonen sanoo IS:lle.

Koronapandemiasta johtuneet rajoitukset kurittivat kulttuuri- ja tapahtuma-alaa rajusti miltei kahden vuoden ajan.

– Kannan alasta edelleen huolta, sillä se on aika altis signaaleille, joita ylhäältä päin tulee.

Koronatilanne on kehittymässä ympäri Eurooppaa jälleen synkempään suuntaan. Sairaalakuormituksessa on koronasta johtuen nousua ja seuraava omikron-aalto on käynnistymässä useissa maissa.

Samalla huoli myös kulttuuri- ja tapahtuma-alalla on kasvamaan päin.

Etenkin sen jälkeen kun Krista Kiuru (sd) palasi kaksi viikkoa sitten vanhempainvapaalta perhe- ja peruspalveluministeriksi. Kiuru opittiin koronapandemian aikana tuntemaan kovien rajoitusten puolustajana.

Koronaministeri on nyt kuitenkin linjannut, ettei Suomessa tulla enää näkemään viime vuosien kaltaisia sulkutoimia.

Minkälainen huoli Honkosella on siitä, että Kiuru lähtisi tästä huolimatta jälleen vaatimaan kulttuuri- ja tapahtuma-alalle rajoituksia, jos tilanne tästä paljon pahenee?

Honkonen toteaa, että hallituksen koronalinjauksia laativa sote-ministerityöryhmä on jälleen koolla ensi viikolla.

– Voi olla, että asiasta keskustellaan. En pysty tietenkään sanomaan, minkälainen esitys koronaministeriryhmään tulee. Mutta tämä on oma kantani ja lähtökohtani asiassa.

Itse hän kertoo kuitenkin lähtevänsä siitä, että asiantuntijatietoon on luotettava ja tällä hetkellä lisärajoituksille ei ole tarvetta.

– Koen, että velvollisuuteni on puolustaa alaa ja tämänhetkinen asiantuntijanäkemys on se, että sellaisia variantteja ei olisi liikkeellä, jotka edellyttäisi rajoitustoimia.

Kulttuuri- ja tapahtuma-ala ei ole vieläkään täysin toipunut korona-ajan rajoituksista. Mitä pienempi toimija on, sitä pidempään tokeneminen kestää.

Honkosen mukaan osa ongelmaa on se, että ihmisten käyttäytyminen on koronan myötä muuttunut.

– Suurin ongelma kulttuurialalla on se, että ihmiset ovat jääneet kotiin koronan jälkeen. Se näkyy taidenäyttelyiden, konserttien ja teatterin puolella, että yleisöt eivät ole vielä palanneet.

– Viestini suomalaisille on se, että palattaisiin kulttuurin pariin. Se ala sitä todella tarvitsee.

Kiuru on ottanut matkan varrella yhteen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n kanssa koronalinjasta kerta toisensa jälkeen. Sama linja on jatkunut hänen palattuaan takaisin ministerin tehtävään.

Kiuru on ehtinyt sättiä THL:ää jo siitä, että koronarokotustilanne voisi Suomessa olla parempikin ja toivonut rokoteohjeistuksen nopeaa selventämistä.

Tämän lisäksi Kiuru vaati Iltalehden haastattelussa, että maskisuosituksen tiukentamista pohdittaisiin koronavirustilanteen synkentyessä.

Nykyisen THL:n ohjeen mukaan kaikki voivat oman harkintansa mukaan käyttää kasvomaskia ja pitää etäisyyttä muihin.

Honkonen ei allekirjoita Kiurun vaatimuksia, ja painottaa asiantuntijoiden kuuntelemisen tärkeyttä.

Hän muistuttaa THL:n suositelleen, että riskiryhmiin kuuluvat voivat suojautua oma-aloitteisesti.

– Kun asiantuntijat näin suosittelevat, niin se on varmasti järkevää. Niillä tässä pärjätään.

Kiurun väläyttelemille tiukemmille kasvomaskien suosituksille Honkonen ei myöskään lämpene.

– Käsitykseni THL:n puheenvuoroista on se, että koko maan kattavalla maskisuosituksella ei saavutettaisi sellaisia hyötyjä, mitä sillä haettaisiin. Mutta omaehtoinen maskin käyttö suojautumiseen on varmasti ihan hyvä varsinkin riskiryhmille.