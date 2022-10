Ulkopoliittisen instituutin johtaja kertoo olevansa tuloksesta sekä otettu että huolestunut.

Ilta-Sanomien presidenttikyselyssä saatiin yllätystulos, kun Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola nousi kärkisijalle mahdollisista presidenttiehdokkaista.

Kyselyssä kysyttiin, keitä suomalaiset näkisivät äänestävänsä presidentiksi vuoden 2024 vaaleissa. Vaihtoehtoja pystyi valitsemaan useamman.

Suomalaisista 44 prosenttia katsoo, että että voisi äänestää Aaltolaa presidentiksi. Toisella sijalla oli ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) 43 prosentin kannatuksella ja kolmantena Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk) 42 prosentin kannatuksella.

Perjantaiaamuna tavoitetun Aaltolan mukaan tulos kielii siitä, että suomalaiset hakevat nyt uusia ratkaisuja. Kyselytulos, jossa poliittisten puolueiden ulkopuolella operoiva asiantuntija nousee kärkeen, on harvinainen.

– Tietysti henkilökohtaisesti se mairittelee, mutta samalla myös huolettaa, että ihmiset kanavoivat toivoansa ja ilmaisevat tukeaan. Mutta se tehtävä on hyvin vaikea, Aaltola toteaa.

Tällä hetkellä Aaltola ei kampanjoi presidenttiytensä puolesta.

– Ei ole kampanjaa ja jos kampanjan aika tulee, niin kyllä sen sitten kerron ihmisille. Tällä hetkellä kommentoin asioita, jotka työhöni liittyvät.

Aaltola muistuttaa, että yksi Venäjän keskeisimpiä tapoja pyrkiä kiusaamaan on vaaleihin vaikuttaminen ja niiden häiritseminen. Venäjä pyrkii tuottamaan jakolinjaa ja repimään rikki.

Hän tietää Venäjän toiminnan usein läikkyvän yli erilaisiin kohuihin Suomessa.

– En mielelläni olisi niiden kohteena.

Aaltola sanoo ilmoittavansa kyllä, jos hän lähtee presidenttikisaan mukaan.

Aaltola sanoo, ettei presidenttikisaan lähtö ole tällä hetkellä ajankohtaista. Hän ymmärtää sodan Euroopassa ja Venäjän laajentumishakuisen politiikan huolestuttavan suomalaisia.

– Minun näkökulmani Venäjään tunnetaan ja tiedetään. Luulen, että se heijastuu tuohon gallup-tulokseenkin. Uusi konsensus on syntymässä siitä, miten Venäjään pitäisi suhtautua. Moni varmaan ajattelee, että itse edustan sitä uutta konsensusta.

Aaltola uskoo vaikuttavansa houkuttelevalta ehdokkaalta myös siksi, ettei hän kuulu yhteenkään puolueeseen.

– Puolueitten kannattaa miettiä sitä, kun lähestyy vaalit, että miten saadaan luottamus suomalaisiin. Se vaatii vähän uusia niksejä ja äänenpainoja. Eli mitä se Nato-Suomen ulkopoliittinen linja tulee olemaan? Tähän ei ehkä vastauksia ole vielä haettu.

Lisäksi presidentinvaaleihin on vielä pitkä matka, mikä voi mahdollistaa yllätysnimet kyselyiden kärjessä.

– Presidentinvaalit ovat kuitenkin sen verran kaukana, että kukaan ei oikein ole miettinyt sitä tosissaan.

Aaltolan mukaan hän saa kyselyitä ja rohkaisuja presidenttikisaa koskien kansalaisilta päivittäin.

– Kyllä se on ihan jokapäiväistä. Ei Helsingissä voi kävellä, ettei siitä kyseltäisi ja siihen kannustettaisi. Maakunnissa, kun käy, niin sama ilmiö tapahtuu.

– Onhan se tietysti vähän hankalaakin. Tässä täytyy kuitenkin työnsä hoitaa, niin en halua, että huomio kiinnittyy sellaiseen, joka ei tällä hetkellä ole ajankohtaista.

Vaikka kannatus on kova, ei tie presidentiksi olisi Aaltolan mukaan mitenkään helppo. Huomioon on otettava se, että vaaleihin on vielä yli vuosi aikaa ja kannatus pitäisi pystyä ylläpitämään.

– Usein se, mikä laulaen tulee, se viheltäen menee. Pitää suhtautua asioihin kylmänviileästi ja realiteetit huomioon ottaen, Aaltola sanoo.