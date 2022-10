Mika Aaltola nousi kuin raketti IS:n presidenttigallupin kärkeen. Mutta yltääkö kannatus presidentiksi asti? Matkalla on monta mutkaa ja vastustajaa, eikä kisa ole edes alkanut, muistuttaa politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Voisiko se olla Martti Ahtisaari?

Näin kysyi Ilta-Sanomien edesmennyt uutispäätoimittaja Hannu Savola kolumnissaan vuoden 1994 presidentinvaalien alla.

Karriääridiplomaatti Ahtisaari tuli perinteisten puoluekuvioiden ulkopuolelta ja nousi presidentiksi ensimmäisessä suorassa kansanvaalissa.

Nyt saman kysymyksen voi esittää ulkopoliittisen instituutin johtajan osalta: Voisiko se olla Mika Aaltola?

Voisi – ja ei voisi, kuuluu vastaus.

Aaltola oli jo keväällä vahvassa nousussa IS:n presidenttikyselyssä. Nyt hän johtaa vastaavan kyselyn kärkikolmikkoa, jotka ovat kahden prosenttiyksikön sisässä:

1. Mika Aaltola 44 %

2. Pekka Haavisto 43 %

3. Olli Rehn 42 %

Kyse ei ole siis perinteisestä kannatusmittauksesta. Nyt kansalaisilta kysyttiin, ketä he voisivat katsoa äänestävänsä seuraavissa presidentinvaaleissa.

Kyse on potentiaalista.

Presidentinvaaleihin on vielä matkaa, mutta jo vuoden kuluttua kisa käy täysillä. Tuolloin ehdokkaita on jo nimitetty ylimääräisissä puoluekokouksissa jne.

Presidentti Sauli Niinistön seuraaja aloittaa tehtävässään 1. maaliskuuta 2024.

Kaksi kertaa kisassa ollut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on nousemassa itsestään selvästi vihreiden presidenttiehdokkaaksi kolmannenkin kerran. Viime viikonloppuna häntä esitti ehdokkaaksi MTV:n haastattelussa europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr).

Haaviston al Hol -sotkut tuntuvat jääneen Ukrainan sodan ja Suomen Nato-jäsenyyden jalkoihin.

Keskustassa Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin (kesk) kannatus on puolestaan laskenut keväästä ja hän saattaa hyvinkin saada kilpakumppanin puolustusministeri Antti Kaikkosesta (kesk). Toistaiseksi Rehn on käytännössä ainoa puolue-ehdokas, joka on ilmoittautunut kisaan.

Mutta palataan Aaltolaan.

” Osaaminen näissä asioissa on puolueilla. Poliittisen kampanjan vetäminen on täysipäiväistä raakaa työtä, jossa raha on tärkeämpää kuin romantiikka.

Aaltola on ilmoittanut suostuvansa ehdokkaaksi, jos kysytään. Tai hän ei ainakaan kieltäydy.

Aaltolalla ei ole minkään puolueen jäsenkirjaa.

Voi olla, että se on näinä aikoina etu, kun presidenttikisan mittaisina pidetyt kärkipoliitikot tuntuvat ryvettyneen kuka milläkin saralla. Synnittömiä ehdokkaita tuntuu olevan harvassa, kun leimakirveet heiluvat.

Huolimatta Aaltolan kovasta kansansuosiosta mikään suuri puolue ei silti edes haikaile häntä ehdokkaakseen, mutta hänen kansansuosionsa voi johtaa siihen, että joku pienemmistä puolueista saattaa kosintareissun tehdä.

Pikemminkin innokkaalle Aaltolalle hiukan naureskellaan takanapäin.

Toinen vaihtoehto on kansanliike, joka vaatisi 20 000 nimeä taakseen.

Kuka sellaisen kasaisi, kuka sitä johtaisi ja vetäisi?

Sauli Niinistö oli toisella kierroksella kansanliikkeen ehdokas, mutta käytännössä sitä veti kokoomusväki. Niinistö teki historiallisen tempun ja meni ensimmäisellä kierroksella suoraan läpi.

Kansanliike oli Niinistöltä yhden sortin etäisyydenotto kokoomukseen, mutta kaikki kyllä tiesivät, että Niinistö on entinen kokoomuksen puheenjohtaja.

Martti Ahtisaaren puolestaan sanottiin tulleen politiikan ulkopuolelta.

Totta, mutta silti hän oli aito jäsenkirjademari, joka junailtiin ehdokkaaksi tuon ajan demarikuningasta Kalevi Sorsaa (sd) vastaan. Joillekin motiivina oli kosto. Kukkona tunkiolla hääri muun muassa Sdp:n monitoimimies Lasse Lehtinen (sd).

Sdp:n esivaali oli avoin, ja monet Sdp:n ulkopuoliset, myös muiden puolueiden jäsenet kävivät äänestämässä Ahtisaarta.

Politiikan ulkopuolisuus näkyi. Martti Ahtisaaren presidenttitaival oli täynnä kömmähdyksiä, mutta historiaan hän jää rauhansovittelijana, joka sai Nobelin rauhanpalkinnon 2008.

Sauli Niinistön jälkeen kokoomus on eksyksissä ehdokkaiden suhteen. Ehdokasehdokkaina ylläpidetään Alexander Stubbin (kok) ja Jan Vapaavuoren nimiä, muitakin saattaa nousta.

Kokoomuksen musta hevonen on Suomen Washingtonin-suurlähettiläs Mikko Hautala, joka ei ole juurikaan peitellyt kiinnostustaan tehtävään. Hautalan väitetään olevan myös Niinistön suosikki, onhan hän Niinistön entinen avustaja ja nykyään häntä pidetään ”presidentin kuiskaajana”.

Suomen Nato-jäsenyyden edistämisestä Yhdysvalloissa kunniaa niittänyt Hautala saattaa nousta myös seuraavan hallituksen ulkoministeriksi, jos kokoomus ja Petteri Orpo (kok) pääsevät kasamaan seuraavaa hallitusta, kuten näyttää.

Demareilla on niin ikään pakka sekaisin.

Näkyvimmät nimet ovat EU-komissaari Jutta Urpilainen (sd) ja europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd), molemmat puolueensa entisiä puheenjohtajia. Pääministeri Sanna Marinia (sd) homma ei kiinnosta.

Heinäluomalla on ollut viime aikoina monien muiden ohella Venäjään liittyviä rasituksia.

Presidentinvaalien jokeri on kuitenkin perussuomalaisten Jussi Halla-aho, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja.

Ja loppuun vielä Aaltolasta.

Hän on noussut kansan suosikiksi lukuisilla ja jämäköillä tv-esiintymisillään Ukrainan sodan kommentoijana. Aaltolan esiintymiset vetävät salit täyteen ympäri Suomea. Nimikirjoituksia pyydetään.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta, ensi viikkoina syntyi vaikutelma, että Aaltola on muuttanut asumaan Ylen tv-studioille, joista hän teki teki vierailuja myös muihin tiedotusvälineisiin ja päivitti samalla koko ajan Twitteriin pitkiä analyysiketjujaan. Äskettäin ilmestyi kirja.

Voi olla, että Suomi saa Aaltolasta politiikan ulkopuolelta tulevan presidentin.

Mutta presidenttiys on muutakin kuin sotakommentointia televisiossa. Televisiojulkisuus on myös siitä veikeää, että se nostaa nopeasti – mutta laskee myös. Puolitoista vuotta on pitkä aika.

Toisaalta yksi esimerkki kannattaa muistaa.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi on entinen näyttelijä ja koomikko, tosin lakimiehen koulutuksella, joka nousi presidentiksi suositun televisiosarjansa Kansanpalvelija myötä. Zelenskyi oli perustamassa saman nimistä puoluetta, jonka ehdokkaaksi hän asettui.

Olisikohan Aaltolakin sarjaa katsellut?