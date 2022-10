Sanna Marinilla edessään pitkä ilta Brysselissä – ”Pitää löytää konkreettisia ratkaisuja”

Erityisesti kaasun hintakatto aiheuttaa osassa jäsenmaista närästystä, johon on ollut vaikeaa löytää lääkettä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) uskoo energiakeskustelun huippukokouksessa Brysselissä jatkuvan tänään myöhään yöhön. Kokousta on povattu vaikeaksi, mutta Marin uskoo myös paineen yhteisiin ratkaisuihin olevan suuri.

– Se iso paine tässä kokouksessa liittyy energiaan. Siihen, että meidän pitää löytää konkreettisia ratkaisuja, miten energian hintaa saadaan nopeasti alas, Marin sanoi.

EU-komissio esitteli tällä viikolla sarjan toimia, joilla se haluaisi seuraavaksi energiakriisiä taklata.

Ensimmäisiä noista toimista olisivat kaasun yhteisostot hinnan painamiseksi, hintapiikkejä säätelevä mekanismi TTF-kaasupörssiin sekä EU-maiden velvoite auttaa toisiaan yhteisvastuullisesti, jos jossain syntyy pula kaasusta.

Hollantilainen TTF-kaasupörssi on maakaasun keskeinen kauppapaikka.

Marin sanoi uskovansa, että toimilla on vaikutusta. Hän sanoi kuitenkin myös, että lisää toimia tarvitaan.

– Suomi on valmis tarkastelemaan esimerkiksi hintakattoja kaasulle. Ja tämä on juuri se kysymys, mikä osassa jäsenmaita on herättänyt huolta siitä, tarkoittaako se kaasutoimitusten loppumista tai ainakin vähentymistä.

Marin totesi, että Suomessa on onneksi monipuolinen energiapaletti.

– Uskoisin, että me pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla pärjäämme. Mutta kyllä meidänkin pitää varautua siihen, että voi tulla ajoittaisia toimitusvaikeuksia. Meidänkin pitää säästää energiaa. Meidänkin pitää varautua erilaisiin tilanteisiin.

Jääkö Kiinalle aikaa?

Koko huippukokousta ja Eurooppa-politiikkaa leimaa pohjimmiltaan hyökkäyssota Euroopassa. Marin kertoi, että hän aikoo nostaa esiin muun muassa yhä kovemmat lisäpakotteet Venäjälle.

Marin sanoi myös toivovansa, että unionin Kiina-suhteesta ehdittäisiin keskustella kokouksessa. Hän uskoi kuitenkin energia-asioiden vievän niin suuren osan keskustelusta, että varsinaista strategista Kiina-keskustelua ei ehkä ehditä tällä kertaa käydä.

Venäläisten turistien tiukkaa viisumilinjaa ajanut Marin sanoi, että Euroopan viisumilinja pitää yhdistää myös käytännössä. Hänen mukaansa komission tämän hetken suositukset asiassa ovat kuitenkin jo hyvät ja vastaavat pääpiirteittäin Suomen linjaa.

– Ei voi olla niin, että osa jäsenmaista ikään kuin viisumishoppailee ja haluaa houkutella venäläisiä turisteja tutustumaan nähtävyyksiin ja lomailemaan Euroopassa samaan aikaan, kun Venäjä tappaa siviilejä Ukrainassa, hän sanoi.

Euroopan unionin poliittisten johtajien huippukokous jatkuu myös perjantaina. Kokouksessa on määrä keskittyä myös muun muassa talouteen ja ruokaturvaan.