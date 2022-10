Ensi vuoden alusta voimaan tuleva lakimuutos antaa mahdollisuuden puuttua ulkomaalaisten kiinteistökauppoihin kansallisen turvallisuuden perusteella.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on tyytyväinen lakimuutoksiin, ja Kaikkonen ottaa tyytyväisyydellä vastaan, jos eduskunta löytää käsittelyn aikana vielä paremmat työkalut esimerkiksi bulvaanien selvittämiseen ulkomaalaisten kiinteistökaupoissa.

Ulkomaalaisten, etenkin venäläisten kiinteistökaupat Suomessa ovat puhuttaneet pitkään.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) oli tyytyväinen tulossa oleviin lakimuutoksiin.

Vuoden 2020 alusta puolustusministeriö on tutkinut ja myöntänyt luvan kaikkien EU:n ja ETA-maiden ulkopuolisten ostajien kiinteistökaupoille Suomessa.

Nyt ensi vuoden alusta lakia tiukennetaan hivenen, muutokset ovat lähinnä teknisiä.

Suurin muutos on se, että kiinteistökauppa voidaan kieltää, jos se uhkaa kansallista turvallisuutta.

– Pidän sitä merkittävänä parannuksena. Se on kiristys vanhaan lainsäädäntöön ja antaa puolustusministeriölle parempia työkaluja puuttua hiukankin epäilyttäviin kohteisiin, Kaikkonen sanoi.

Hallituksen lakiesitys on lähiaikoina tulossa eduskunnan käsittelyyn, valtioneuvosto antoi esityksensä tänään.

Lakiesityksen mukaan valtio saisi etuosto-oikeuden kiinteistökaupassa, jos se olisi tarpeen kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Nykyisin EU:n ulkopuolisen henkilön kiinteistökauppa voidaan kieltää, jos se vaikeuttaa maanpuolustuksen järjestämistä, alueellisen koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista tai rajavalvonnan, rajaturvallisuuden tai huoltovarmuuden varmistamista.

Lakimuutos antaa kiinteistökauppoja selvittävälle ja luvat myöntävälle puolustusministeriölle laajempia tiedonsaantioikeuksia ja laajempaa oikeutta selvittää mahdollista bulvaanitoimintaa, eli kiinteistön oston rahoitusta ja sen alkuperää.

Lakimuutos myös laajentaa valtion etuosto-oikeutta kiinteistöihin, jotka sijaitsevat kilometrin säteellä puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen kohteista. Nykyisin etuosto-oikeus on 500–1000 metriä kohteesta.

Lisäksi etuosto-oikeus pitenee kolmesta kuukaudesta neljään kuukauteen, koska kauppojen selvitystyö ei hetkessä valmistu.

Mitä muuta tarvitsi lisäksi, puolustusministeri Kaikkonen?

– Luulen, että on perusteltua jatkaa sen selvittämistä, onko lisätarpeita lain uudistamisessa. Tässä aikataulussa päästään tämän verran eteenpäin, mikä on merkittävä parannus. Mutta esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiden tilanne on yksi kysymys, Kaikkonen vastasi.

Nyt voidaan syynätä vain talokaupat, ei asunto-osakkeiden ostoa tai vuokraamista. Aiheesta on selvitys meneillään?

– Kyllä. Voi olla, että muitakin tarpeita pöydälle jää. Toisaalta eduskunnan on nyt mahdollisuus käydä laki läpi, kuunnella asiantuntijoita. Jos eduskunta löytää eduskuntakäsittelyn aikana asioita, joita olisi mahdollisuus tehdä, niin itse suhtaudun sellaisiin muutoksiin myönteisesti, Kaikkonen sanoi.

Onko teillä käsitystä, minkälainen kani hatusta voisi tulla?

– Ei välttämättä kania hatusta. Tiedän, että varsinaisten omistajien selvittämiseen liittyviä kysymyksiä voi olla vielä jatkossakin. Jotta kaikki mahdolliset bulvaanit saadaan kiinni, se vaatii vielä jatkotyötä. Tässä saadaan nyt ihan merkittävä parannus lakiin, ja katsotaan mitä sen jälkeen voidaan tehdä.

Odotatte bulvaanikysymykseen ratkaisua eduskuntakäsittelyn aikana?

– Sitä ei ole helppo ratkaista. Sitä voisi olla hyvä katsoa, jos eduskuntakäsittelyssä löytyy vielä muita kohtia, joita olisi mahdollisuus parantaa, niin kaikin mokomin.

Jos agentti, James Bond menee jonnekin, hän ei osta tai vuokraa taloa. Onko Suojelupoliisin tehtävä selvittää muuta kiinteistöihin liittyvää toimintaa?

– Kyllä. Minusta on jopa hivenen ylikorostunut tämä kiinteistökeskustelu. Se on tärkeä osa, mutta jos joku haluaa oikein harmia Suomessa aiheuttaa, ei se edellytä, että ostat täältä ensin kiinteistön.

– Molempia puolia on syytä katsoa. Suurin osa kiinteistökaupoista on viranomaisten arvion mukaan vaarattomia. Ei näinä aikoina sinisilmäinen kannata olla, vaan on syytä käydä jokainen tapaus riittävällä tarkkuudella läpi, ja tarvittaessa puuttua, Kaikkonen totesi.

Lain mukaan kaikki EU:n ja ETA-maiden ulkopuolisten kansalaisten kiinteistökaupat syynätään, ja perustuslain mukaan mitään kansalaisuutta ei saa syrjiä.