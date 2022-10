Kankaanpäässä sijaitsevan Lohikon entisen vanhainkodin myyminen venäläisille ihmetyttää poliitikkoja. Hallitus hyväksyi tänään esityksen ulkomaalaisten kiinteistökauppojen valvonnan kiristämisestä, mutta lisää toimia vaaditaan.

Kankaanpäässä sijaitseva Lohikon entinen vanhainkoti myytiin viime viikolla venäläisille. 4 000 neliön kokoinen rakennuskompleksi sijaitsee vain muutaman kilometrin etäisyydellä Niinisalon varuskunnasta ja eteläisen Suomen suurimmasta ampuma-alueesta.

IS kertoi tänään torstaina, että kauppojen takana on 38-vuotias henkirikoksesta tuomittu mies. Yritystietojen mukaan hän on toimitusjohtajana yrityksessä, jolta vanhainkoti siirtyi kolmen venäläisen omistukseen.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoi Twitterissä torstaina, että hallitus on hyväksynyt esityksen, jolla kiristetään ulkomaalaisten kiinteistökauppojen valvontaa.

– Jos eduskunta hyväksyy esityksen, puolustusministeriö saa jatkossa laajemmat valtuudet puuttua kiinteistökauppoihin, jotka voivat uhata kansallista turvallisuutta, Kaikkonen kirjoittaa.

Kansanedustaja Joonas Könttä.

Keskustan kansanedustaja, puolustus­valiokunnan jäsen Joonas Könttä kertoo olevansa tyytyväinen hallituksen esitykseen kiinteistö­omistuksen valvontaa koskevan lainsäädännön kehittämisestä.

Hänen mukaansa laajempi kokonais­uudistus tarvitaan, ”mutta nyt oli järkevää tehdä ne parannukset, jotka saadaan nopeasti voimaan.”

– Jatkossa olisi tärkeää puuttua pitkäaikaiseen vuokraus- ja bulvaanitoimintaan, jotka muodostavat samanlaisen riskin kuin kiinteistökaupat. Tosiasiallinen hallinnointi ja toiminta on olennaisempaa kuin kauppakirjassa oleva nimi, Könttä sanoo tiedotteessaan.

Kansanedustaja Jouni Ovaska.

Keskustan kansanedustaja, ulkoasiain­valiokunnan jäsen Jouni Ovaska vaatii, että venäläisten kiinteistö­hankintoja rajaava laki on käsiteltävä pikaisesti.

– Mikään ei ole tärkeämpää kuin kansallinen turvallisuus. Nyt annettu lakiesitys antaa työkaluja puuttua entistä tehokkaammin kiinteistö­kauppoihin ja varmistaa paremmin kansallista turvallisuutta, Ovaska sanoo.

Lakiesityksen mukaan puolustusministeriö saisi laajemmat tiedonsaantioikeudet sekä oikeuden selvittää kiinteistön hankinnan rahoitus ja sen alkuperä.

– Tämä on välttämätön päivitys. Kuitenkin kiristyksiä on selvitettävä edelleen. Myös muuta kuin kiinteää omaisuutta on arvioita, kuten esimerkiksi asunto-osakkeita, hän painottaa.

Sosiaalisessa mediassa keskustelu aiheesta on käynyt kuumana eilisestä lähtien.

Keskustan Ovaska kertoi aiemmin Twitterissä pitävänsä uutista kiinteistökaupoista huolestuttavana.

– Huolestuttava uutinen. Kaikki kaupat eivät ole turvallisuusuhkia, mutta meillä ei myöskään ole varmuutta, etteikö niihin kytkeytyisi riskejä. Nyt ei saa olla sinisilmäisiä. Venäläisostaja aikoo hankkia sadan huoneen kiinteistön varuskunnan läheltä, Ovaska kirjoittaa.

Hänen mukaansa puolustusministeriö on tehnyt kiinteistöselvityksissä hyvää työtä.

– Kuntien on oltava tarkkoina näiden kauppojen kanssa. Turvallisuusuhkiin pitää varautua joka tasolla, Ovaska painottaa.

Kansanedustaja Riikka Purra.

Myös oppositiopuolue perus­suomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra hämmästelee uutista.

– Vaikea uskoa tätä todeksi, mutta pakko se on. Eikö tätä touhua nyt todella saada poikki, Purra kysyy.

Samaa ihmettelevät kokoomusedustajat.

– Sanattomaksi vetää. Jotkut suomalaiset ovat solmineet kiinteistökaupan viime viikolla ja myyneet satahuoneisen majoitustilan venäläisille varuskunnan kyljestä. Toivottavasti puolustusministeriö estää kaupan, kokoomuksen Terhi Koulumies kirjoittaa.

Kansanedustaja Mia Laiho.

Mia Laiholta (kok) sataa kritiikkiä niin hallitukselle kuin Kankaanpään kunnalle.

– Miten välin­pitämätöntä! Eikö Marinin hallitus saa näitä kiinteistö­kauppoja kuriin? Ihmettelen myös Kankaanpään kuntaa, ei taida kunnalla mennä kovin hyvin. Suomen turvallisuus pitäisi meillä kaikilla olla etusijalla, Laiho kirjoittaa.

Atte Kaleva (kok) yhtyy kritiikkiin.

– Miksi venäläiset ylipäätään saavat ostaa kiinteistöjä Suomesta? Varsinkaan nyt. Miksei hallitus toimi, Kaleva kysyy.

Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen (vihr) nostaa esiin myös toisen pointin.

– Epäselväksi jää, mitä hallitus aikoo tehdä sille, että mikä tahansa maa voi varata Suomen maaperän mineraalit. Miten työ- ja elinkeinoministeriö aikoo hoitaa tämän ilmeisen riskin, Holopainen kysyy.

Sdp:n kansanedustaja Heidi Viljanen puolestaan muistuttaa, että että Kankaanpään kaupunki ei ole myynyt vanhainkodin kiinteistöä venäläisille.

– Kaupunki myi kiinteistön yksityiselle ostajalle jo pari vuotta sitten, Viljanen kirjoittaa.