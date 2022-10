Niinistö pani merkille yhden huolestuttavan seikan Putinista – ”Tekee tilanteesta vaikeamman kuin olemme ajatelleet”

Niinistön mukaan Putin on pannut kaiken peliin, myös oman tulevaisuutensa, mikä tekee tapahtumien ennustamisesta vaikeaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuvaili Islannin-vierailullaan Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.

Niinistö toisti viimeaikaiset puheensa siitä, että Putin on nyt pannut kaiken peliin: korttitermein all in. Niinistön mukaan oman uskonsa ja tulevaisuutensa pöytään laittaneen toimintaa on vaikea ennustaa.

– Olen aiemmin sanonut, Putinin muutaman viikon takaisen puheen jälkeen, että oli erittäin selvää Putinin laittaneen pelissään kaikki panokset pöydälle, all in. Tämä pitää sisällään myös Putinin itse: hänen oman tulevaisuutensa ja kohtalonsa.

– Tämä tekee tilanteesta vielä vaikeamman kuin ehkä olemme tähän asti ajatelleet. Koska jos sinulla on pelaaja, joka on laittanut panokseksi kaiken tulevaisuutensa ja uskonsa, on vaikea ennustaa mitä tapahtuu, Niinistö pohdiskeli.

Niinistö pitää Putinia taistelijana, joka ei halua hävitä. Niinistö kertasi Putinin taustan Pietarin kaduilta ja judon harrastamisen.

– Hän on taistelija. Mielestäni hänellä on valtavia vaikeuksia myöntää minkäänlaista tappiota, Niinistö näki.

Niinistö osallistui Islannin yliopistolla keskustelutilaisuuteen Islannin presidentin Guðni Th. Jóhannessonin kanssa.

Keskustelu Jóhannessonin kanssa sujui pääosin letkeästi, vaikka aiheet olivat vakavat. Presidentit heittivät toisilleen muutamaan otteeseen hyväntuulisia välikommentteja ja jälkihuomautuksia.

Presidentti Niinistö paljasti syyllistyneensä myös valuutan salakuljetukseen, mutta rikos on vanhentunut.

Keskustelussa Jóhannesson meni sanomaan, että Islannilla ja Suomella oli 1991 erilainen suhtautuminen Baltian maiden itsenäistymiseen. Jóhannessonin mukaan Islanti antoi balteille moraalista tukea, mutta tilanne Suomessa oli erilainen.

Niinistö oikaisi kollegaansa ja kertoi Suomen tukeneen Baltian maiden itsenäisyyttä todella paljon.

Niinistö tunnusti samaan hengenvetoon salakuljettaneensa kokoomuksen edustajana valuuttaa Viroon 1990-luvun alussa.

– Itse asiassa voin tunnustaa täällä. Hmmm, kyllä voin, Kun kävin Virossa puolueeni (kokoomus) delegaation johtajana, salakuljetimme rahaa sisarpuolueellemme. Mutta se oli 30 vuotta sitten, Niinistö sai luentosalin yleisön nauramaan.