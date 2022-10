IS:n tiedot: Näin hallitus on kiristämässä ulkomaisten kiinteistö­kauppojen valvontaa

Hallituksen on määrä käsitellä esitystä huomenna torstaina valtioneuvoston yleisistunnossa. Esitys annetaan eduskunnalle kiireellisenä ja vastausta toivotaan ennen eduskunnan istuntotaukoa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta.

Pitkään tyhjillään ollut Kankaanpäässä sijaitseva Lohikon entinen vanhainkoti on viime viikolla myyty venäläisille henkilöille. Rakennuskompleksi sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Niinisalon varuskunnasta ja eteläisen Suomen suurimmasta ampuma-alueesta.

Hallitus on antamassa eduskunnalle lähipäivinä esityksen, jolla kiristettäisiin ulkomaisten kiinteistökauppojen valvontaa.

IS:n tietojen mukaan lakiesityksessä ehdotetaan, että valtio saisi etuosto-oikeuden kiinteistökaupassa, jos se olisi tarpeen kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Nykylaki ei mahdollista kielteisen lupapäätöksen tekemistä kiinteistökaupassa kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien vuoksi.

Kiinteistön hankinnalle voidaan tällä hetkellä myöntää lupa, mikäli hankinnan ei arvioida vaikeuttavan maanpuolustuksen järjestämistä, alueellisen koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista tai rajavalvonnan, rajaturvallisuuden tai huoltovarmuuden varmistamista.

Nyt kyseiseen lainkohtaan on tarkoitus lisätä maininta siitä, että hankinnan lupaedellytyksiä voidaan arvioida myös kansallisen turvallisuuden näkökulmasta.

Tämän lisäksi hallitus esittää puolustusministeriölle laajempia tiedonsaantioikeuksia ja laajempaa oikeutta selvittää kiinteistön hankinnan rahoitusta ja sen alkuperää.

Lailla on määrä laajentaa myös valtion etuosto-oikeutta kiinteistöihin, jotka sijaitsevat korkeintaan yhden kilometrin säteellä puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen kohteista. Nykyisin etuosto-oikeuden alueellinen soveltamisala vaihtelee 500–1000 metrin välillä kohteesta riippuen.

Aikaisemmin valtio on voinut käyttää etuosto-oikeuttaan kolmen kuukauden ajan. Nyt tätä oikeutta on määrä pidentää neljään kuukauteen. Kolmea kuukautta on pidetty viranomaisten toiminnan kannalta liian lyhyenä, sillä selvitystyö vie oman aikansa.

Hallituksen on määrä käsitellä puolustusministeriön valmistelemaa esitystä huomenna torstaina valtioneuvoston yleisistunnossa.

Esitys annetaan eduskunnalle kiireellisenä ja vastausta toivotaan ennen eduskunnan istuntotaukoa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta.

Ulkomaalaisten kiinteistöomistusta Suomessa kiristettiin jo vuoden 2020 alusta voimaan astuneilla laeilla, jotka koskivat kiinteistönhankintojen luvanvaraisuutta ja valtion etuosto-oikeutta.

Venäläisille myönnettyjen kiinteistökauppojen lupien määrä nousee tänä vuonna uuteen ennätykseen, Ilta-Sanomat kertoi syyskuussa. Puolustusministeriö on antanut tänä vuonna luvan 231 kiinteistökaupalle, jossa ostajana on venäläinen taho.

Lue lisää: Katso kartasta, mistä raakaa sotaa käyvän Venäjän kansalaiset kahmivat kiinteistöjä Suomesta juuri nyt – Putinin ukaasi voi kiihdyttää liikennettä turvallisille ”kotipesille”

Kankaanpään Seutu uutisoi tänään, että pitkään tyhjillään ollut Kankaanpäässä sijaitseva Lohikon entinen vanhainkoti on viime viikolla myyty venäläisille henkilöille.

Yli 4000 neliön ja yli sadan huoneen rakennuskompleksi sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Niinisalon varuskunnasta ja eteläisen Suomen suurimmasta ampuma-alueesta.

Lue lisää: Tällainen on venäläisten varuskunnan läheltä ostama rakennus – myytiin pari vuotta sitten pilkka­hinnalla

Kankaanpään kaupunki on ollut yhteydessä kaupoista puolustusministeriöön, jonka tehtävänä on tarkastaa kaupat.